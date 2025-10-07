España

La UCO entregará al juez conversaciones que afectan a “la vida íntima” de Ábalos: la Guardia Civil trata de esclarecer los pagos de viajes y alojamientos costeados por Koldo

El informe patrimonial apunta a casi 5.000 euros en billetes y estancias abonados por el exasesor a favor de personas vinculadas al exministro socialista

Clara Arias

Por Clara Arias

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García (Jesús Hellín - Europa Press)

La Guardia Civil tiene previsto remitir al juez un oficio con las conversaciones que afectan a la vida íntima del exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, en el marco de la investigación sobre los pagos realizados por su antiguo asesor, Koldo García, para sufragar viajes y estancias de personas con las que el exministro habría mantenido “encuentros de carácter personal”.

Según el informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso la agencia EFE, existen indicios de “gastos relacionados con billetes de transporte sufragados por Koldo a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal”. El documento detalla, además, que las conversaciones que permiten deducir este extremo “serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte”, debido a que se considera que afectan directamente a la esfera privada del investigado.

Gastos en viajes y alojamientos vinculados al exministro

El informe de la UCO describe con precisión los desplazamientos y gastos abonados por Koldo García y su entonces esposa, Patricia Úriz, también investigada en la Audiencia Nacional. Entre ellos, se incluyen billetes de tren y reservas de alojamiento en varias ciudades españolas, como Barcelona, Madrid, Bilbao, Almería, Málaga y Sevilla, que habrían sido utilizados por terceras personas vinculadas a Ábalos.

En concreto, los agentes destacan un pago de 490,25 euros correspondiente a billetes de tren con destino Teruel, fechados entre el 15 y el 16 de septiembre de 2020. Durante esas fechas, el exministro se hospedó en el parador de la ciudad, donde, según relataron algunos trabajadores a distintos medios de comunicación, habría celebrado una fiesta. Sin embargo, la ministra portavoz Pilar Alegría, que también se alojó aquella noche en el mismo establecimiento, desmintió en mayo que tal evento tuviera lugar, asegurando que “ni escuchó nada ni ha aparecido después ninguna prueba fehaciente” que confirme esa versión.

De acuerdo con los investigadores, la práctica de sufragar desplazamientos y estancias de personas relacionadas con Ábalos fue recurrente y se prolongó durante varios meses. En total, estos gastos ascendieron a 4.975,65 euros, una cantidad que, según la UCO, fue “cargada a las cuentas bancarias de Koldo García y Patricia Úriz”.

José Luis Ábalos y Koldo
José Luis Ábalos y Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo. (Europa Press)

Los agentes concluyen que ambos “adquirieron billetes de transporte y abonaron el alojamiento de terceras personas vinculadas a Ábalos con motivo de distintos encuentros de carácter personal”. Este comportamiento se considera relevante dentro de la causa judicial, ya que puede evidenciar una relación económica sostenida entre el exministro y su antiguo colaborador, actualmente investigado por su papel en la presunta trama de contratos de material sanitario durante la pandemia.

Transferencias a tres mujeres próximas a Ábalos

El informe también recoge una serie de pagos directos a personas del entorno más cercano del exministro, que habrían sido gestionados por Koldo García por orden expresa de Ábalos. Según la UCO, el exministro solicitó a su exasesor que efectuase transferencias a tres mujeres: Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida de Oliveira y una tercera identificada únicamente como Rozalía.

En el caso de Stoica, los investigadores señalan que Ábalos reenviaba a Koldo mensajes que ella le había remitido previamente, en los que solicitaba determinadas cantidades de dinero. García, en respuesta, habría atendido esas peticiones y realizado los pagos correspondientes.

Las transferencias a estas tres mujeres alcanzaron un importe total de 3.623,75 euros, según el cálculo efectuado por la UCO. El informe subraya que estas operaciones “ponen de manifiesto el grado de confianza existente entre Ábalos y Koldo”, y que el exministro recurría habitualmente a su colaborador para “atender demandas económicas de carácter personal”.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE explican que este nuevo oficio, con las conversaciones y pruebas que la Guardia Civil considera de índole íntima, será entregado próximamente al juez instructor en un anexo separado del resto de la documentación. El objetivo es salvaguardar el derecho a la intimidad del exministro, sin dejar de aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

La entrega de este material ampliará el contenido del informe patrimonial ya remitido a la Audiencia Nacional, que forma parte de las diligencias abiertas por la presunta financiación irregular derivada del llamado “caso Koldo”, una investigación que continúa revelando nuevos vínculos personales y económicos en torno a la figura de José Luis Ábalos.

