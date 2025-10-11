España

Cómo conservar el pan para que dure más tiempo: no uses una bolsa de plástico

Las soluciones más sencillas que harán que puedas disfrutar de este alimento durante días y sin realizar grandes esfuerzos

Por Antonio Duro

Guardar
Pan con moho (Shutterstock)
Pan con moho (Shutterstock)

El pan es un gran alimento que siempre acompaña en los mejores planes. Lo malo es que no se conserva por mucho tiempo y toca tirarlo, recalentarlo o comprar a diario. Almacenar el pan es un arte que muchos subestiman, pero puede marcar la diferencia en la calidad y el sabor. Un almacenamiento inadecuado puede provocar problemas como la aparición de moho o un endurecimiento prematuro, lo que afecta el sabor y la textura del producto.

Un error común es guardar el pan en una bolsa de plástico. Si bien puede parecer una opción práctica, este hábito puede acelerar su deterioro, haciéndolo menos apetitoso. Para poder guardar el pan como se debe, hay que comprender bien sus propiedades. El pan se compone principalmente de agua, harina y levadura, y su frescura depende en gran medida de la humedad. Al colocar el pan en una bolsa de plástico, la humedad atrapada no se puede evaporar.

Esto provoca condensación, creando un ambiente propicio para la aparición de moho. Además, el plástico impide la correcta circulación del aire, lo que contribuye a la que se vaya creando moho y su endurecimiento.

La forma correcta de conservar el pan

La mejor manera de almacenar el pan es en una bolsa de papel o un recipiente de cerámica, materiales que permiten una mejor transpirabilidad. Una bolsa de papel, por ejemplo, permite que el exceso de humedad se evapore, manteniendo el pan suave sin comprometer su frescura. Por eso en las panaderías cuando compramos la barra va dentro de un papel o cartón.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

Dejando de lado el material, hay que entender la técnica. Existen diversas para maximizar la frescura del pan. Si compras pan fresco en la panadería, es fundamental consumirlo lo antes posible, ya que el pan artesanal no suele contener conservantes. Una vez abierta, cierra bien la bolsa de papel para evitar que el pan absorba olores indeseados o se seque. Son gestos sencillos pero es donde se origina todo el deterioro.

Si no piensa usar el pan en unos días, una de las mejores opciones es congelarlo. Congelar el pan es una forma muy eficaz de prolongar su frescura. Asegúrese de cortarlo en rebanadas antes de congelarlo: esto facilita descongelar solo las rebanadas que necesita. Elija una bolsa de congelación de buena calidad para proteger el pan de los efectos del frío y el aire, que pueden causar quemaduras por congelación.

Otros trucos y materiales

Además de las bolsas de papel y la congelación, existen otros materiales y métodos útiles para conservar el pan. Las bandejas de madera para hornear o los recipientes de cerámica son ideales para mantener el pan fresco por más tiempo. Para evitar la proliferación de bacterias es importante que el recipiente esté bien limpio y seco.

El pan es un imprescindible
El pan es un imprescindible de la cultura gastronómica española (Shutterstock España)

Otra opción es usar bolsas de tela, que permiten que el pan respire sin retener el exceso de humedad. Estas bolsas son fáciles de lavar y reutilizar, lo que las convierte en una opción ecológica.

Finalmente, la ubicación del pan es igualmente importante. Evite guardarlo cerca de fuentes de calor como estufas u hornos, donde las altas temperaturas pueden acelerar la pérdida de frescura. Además, mantener el pan alejado de la luz solar directa ayudará a prevenir que se endurezca y se enmohezca. Así que si te preguntas por qué el pan se pone malo, piensa donde, como y con que lo estás guardando y corrígelo de inmediato.

Temas Relacionados

TrucosTrucos CaserosPanNutriciónHongosEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

Lo ha hecho en su intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Emilio Santiago Muiño, científico del

Los permisos para la construcción de nueva vivienda aumentan por quinto año consecutivo pero siguen muy lejos de los 500.000 visados de 2006

Según el Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana, entre enero y julio se contabilizaron 84.061 visados de construcción, lo que supone un 11% más que el mismo periodo del año anterior

Los permisos para la construcción

Javier Arauz, abogado, denuncia la precariedad de los funcionarios sin puesto fijo: “El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos”

El representante de los interinos denuncia que miles de empleados públicos llevan décadas con contratos temporales sin opción a estabilidad pese a haber pasado procesos selectivos estrictos

Javier Arauz, abogado, denuncia la

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Emergencias envía mensaje ‘Es-Alert’ a Ibiza y Formentera tras intensificarse las lluvias provocadas por la dana

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

El fin de una era: los fundadores del Festival Sónar se retiran después de 32 años

Estos son los detalles de la decisión tras las polémicas con la promotora proisraelí KKR

El fin de una era:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Emilio Santiago Muiño, científico del

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

Las activistas de la nueva flotilla llegan a Madrid: reivindican el “éxito” de la misión y aseguran haber sido “maltratados”

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

ECONOMÍA

Los permisos para la construcción

Los permisos para la construcción de nueva vivienda aumentan por quinto año consecutivo pero siguen muy lejos de los 500.000 visados de 2006

Javier Arauz, abogado, denuncia la precariedad de los funcionarios sin puesto fijo: “El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 11 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Por qué se tarda siete días en contar cuántos accionistas han entrado a la OPA de BBVA sobre Sabadell

DEPORTES

Un equipo femenino de baloncesto

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”