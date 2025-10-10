España

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

El emprendedor explica en el podcast ‘Tengo un plan’ cómo prepara a sus hijas para gestionar finanzas, inversiones y negocios desde los 16 años, combinando enseñanza práctica y académica

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Paco Ávila, multimillonario, sobre la
Paco Ávila, multimillonario, sobre la educación financiera de sus hijas. (Montaje Infobae con imágenes de YouTube / @tengounplanpodcast)

Hoy en día, el conocimiento financiero es una parte esencial de la educación para las nuevas generaciones, que se enfrentan a un mercado laboral cambiante y un panorama económico incierto en el que la adecuada gestión de ingresos y gastos es esencial para garantizar la estabilidad de las cuentas familiares y personales. Este aspecto es de especial preocupación para Paco Ávila, conocido inversor y empresario español, para el que se suma la presión de enseñar a sus dos hijas a administrar el significativo patrimonio que aspira a dejarles en herencia. El multimillonario se pronunicó sobre su estrategia para preparar a las jóvenes para esta realidad en su aparición en el podcast ‘Tengo un plan’, un espacio en el que Juan Domínguez y Sergio Beguería charlan con diferentes figuras públicas y expertos sobre emprendimineto y crecimiento personal.

El empresario aseguró que, aunque sus hijas podrán elegir libremente sus estudios, la preparación financiera será un eje central en su educación. “Van a estudiar lo que les dé la gana”, garantizó a su interlocutor, antes de puntualizar que independientemente del ámbito porfesional por el que se decanten sus hijas tendrán “un profesor de finanzas que venga todas las semanas” desde los 16 años. Así, podrán adquirir desde jóvenes conocimientos en “finanzas corporativas, estructuradas, balances o matemáticas”, aspectos que Ávila considera esenciales para el desempeño laboral.

Preparación para el futuro empresarial

El empresario detalló que su aproximación a la educación combina enseñanza directa y práctica, exponiendo a sus hijas a problemas empresariales de manera constante. Según él, este método permite que aprendan de manera gradual sobre gestión de negocios y patrimonio. “Si todo va normal, ella va a tener que afrontar consejos de administración, gestionar un patrimonio... y tiene que aprender. Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios”, asegura. “Saben que ellas tienen que aprender de ‘numeritos’, porque las cosas que hace papá, cuando no esté...”, añade.

Educación financiera (Imagen ilustrativa Infobae)
Educación financiera (Imagen ilustrativa Infobae)

El empresario destacó que tanto él como la madre de las niñas están alineados en este enfoque educativo. En los dos años previos a la universidad, Ávila anticipa que sus hijas recibirán formación más especializada en finanzas y mercados. “Va a aprender mucho de finanzas, de estructuraciones financieras, va a saber invertir en bolsa... Tiene que ‘manejar’”, afirma el multimillonario.

La ambición, cuestión de educación más que de patrimonio

El tema de la ambición y motivación también fue abordado durante la entrevista. Los presentadores del podcast consultaron a Ávila sobre la posibilidad de que sus hijas, conscientes del patrimonio familiar, puedan carecer de ambición por emprender. “No me preocupa nada,” respondió él. En este contexto, Ávila amplió su reflexión sobre la relación entre educación, carácter y emprendimiento, indicando que el entorno económico no determina necesariamente la capacidad de iniciativa.

“He tenido la suerte de conocer a mucha gente humilde en los barrios y también a gente con mucho dinero. Y te puedo asegurar, por conocimiento empírico, que el porcentaje de ‘mongolos’ por metro cuadrado es el mismo en la gente humilde que en la gente de ‘pasta’. Y el ‘hambre’ de emprender es el mismo en la gente normal que en la gente de ‘pasta’. De lo que más depende es de la educación que te hayan dado, subrayó, recalcando de nuevo la importancia del proceso de formación para el futuro empresarial.

Temas Relacionados

EmpresasEducación EspañaEmprendimientoEmprendedoresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

SAPA se une a General Dynamics en un acuerdo que posiciona a la compañía en el mercado internacional

Una empresa vasca producirá carros

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

La especialista habla de la urgencia de enseñar finanzas desde la infancia

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Fran Sánchez, psicólogo: “No mientas nunca a tu pareja”

Todo lo que debes saber para no perder la confianza y evitar el fin de la relación

Fran Sánchez, psicólogo: “No mientas

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

La líder opositora ha sido reconocida con este galardón por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia

Ayuso felicita a María Corina

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes durará hasta, al menos, el lunes 13 de octubre

Última hora de la DANA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”