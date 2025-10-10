Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Paco Ávila, multimillonario, sobre la educación financiera de sus hijas. (Montaje Infobae con imágenes de YouTube / @tengounplanpodcast)

Hoy en día, el conocimiento financiero es una parte esencial de la educación para las nuevas generaciones, que se enfrentan a un mercado laboral cambiante y un panorama económico incierto en el que la adecuada gestión de ingresos y gastos es esencial para garantizar la estabilidad de las cuentas familiares y personales. Este aspecto es de especial preocupación para Paco Ávila, conocido inversor y empresario español, para el que se suma la presión de enseñar a sus dos hijas a administrar el significativo patrimonio que aspira a dejarles en herencia. El multimillonario se pronunicó sobre su estrategia para preparar a las jóvenes para esta realidad en su aparición en el podcast ‘Tengo un plan’, un espacio en el que Juan Domínguez y Sergio Beguería charlan con diferentes figuras públicas y expertos sobre emprendimineto y crecimiento personal.

El empresario aseguró que, aunque sus hijas podrán elegir libremente sus estudios, la preparación financiera será un eje central en su educación. “Van a estudiar lo que les dé la gana”, garantizó a su interlocutor, antes de puntualizar que independientemente del ámbito porfesional por el que se decanten sus hijas tendrán “un profesor de finanzas que venga todas las semanas” desde los 16 años. Así, podrán adquirir desde jóvenes conocimientos en “finanzas corporativas, estructuradas, balances o matemáticas”, aspectos que Ávila considera esenciales para el desempeño laboral.

Preparación para el futuro empresarial

El empresario detalló que su aproximación a la educación combina enseñanza directa y práctica, exponiendo a sus hijas a problemas empresariales de manera constante. Según él, este método permite que aprendan de manera gradual sobre gestión de negocios y patrimonio. “Si todo va normal, ella va a tener que afrontar consejos de administración, gestionar un patrimonio... y tiene que aprender. Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios”, asegura. “Saben que ellas tienen que aprender de ‘numeritos’, porque las cosas que hace papá, cuando no esté...”, añade.

Educación financiera (Imagen ilustrativa Infobae)

El empresario destacó que tanto él como la madre de las niñas están alineados en este enfoque educativo. En los dos años previos a la universidad, Ávila anticipa que sus hijas recibirán formación más especializada en finanzas y mercados. “Va a aprender mucho de finanzas, de estructuraciones financieras, va a saber invertir en bolsa... Tiene que ‘manejar’”, afirma el multimillonario.

La ambición, cuestión de educación más que de patrimonio

El tema de la ambición y motivación también fue abordado durante la entrevista. Los presentadores del podcast consultaron a Ávila sobre la posibilidad de que sus hijas, conscientes del patrimonio familiar, puedan carecer de ambición por emprender. “No me preocupa nada,” respondió él. En este contexto, Ávila amplió su reflexión sobre la relación entre educación, carácter y emprendimiento, indicando que el entorno económico no determina necesariamente la capacidad de iniciativa.

“He tenido la suerte de conocer a mucha gente humilde en los barrios y también a gente con mucho dinero. Y te puedo asegurar, por conocimiento empírico, que el porcentaje de ‘mongolos’ por metro cuadrado es el mismo en la gente humilde que en la gente de ‘pasta’. Y el ‘hambre’ de emprender es el mismo en la gente normal que en la gente de ‘pasta’. De lo que más depende es de la educación que te hayan dado, subrayó, recalcando de nuevo la importancia del proceso de formación para el futuro empresarial.