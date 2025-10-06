El 31,6% de los españoles que contratan préstamos con un banco los firman sin apenas revisarlos y un 6% ni los leen

Firma de un contrato con el banco. (Freepik)

Los españoles suspenden en educación financiera como lo demuestra que el 31,6% de los que contratan un préstamo con una entidad financiera los firman sin apenas revisarlos, solo miran la información básica, y un 6% lo hace directamente sin leerlos. Solo un 62% examina con detalle estos documentos antes de contratarlos, según recoge el estudio Estado de la educación financiera en España, elaborado por el Observatorio Cetelem. Sus autores inciden en que la mayoría de los ciudadanos que no revisan la letra pequeña de los contratos son los jóvenes y los ciudadanos con ingresos más bajos.

El nivel de renta influye en los hábitos de lectura de los contratos. Así, quienes ganan más de 80.00 euros dedican más tiempo a leer los contratos (73%), mientras que un 32% de los que tienen ingresos de entre 30.000 y 40.000 euros solo revisan la información básica. Entre los que firman prácticamente sin leer, predominan los ingresos inferiores a 15.000 euros, con un 11%.

“El nivel de renta y edad influyen directamente en la atención que los españoles prestan a leer los contratos financieros. Quienes son mayores o tienen ingresos más altos muestran mayor cuidado y formación al firmar, mientras los jóvenes y con menos ingresos tienden a revisar menos”, indican los autores del informe.

A más edad, menos formación financiera

El estudio, que analiza tanto los conocimientos como las fuentes de información y el nivel de confianza de los españoles al gestionar su economía doméstica, hace hincapié en que la educación financiera continúa siendo un desafío para buena parte de la población española. El 34% de los ciudadanos admite haber recibido una formación deficiente en gestión de economía doméstica, cifra que se eleva hasta el 60% entre los mayores de 65 años, “evidenciando una clara brecha generacional en la que se confirma que, a mayor edad, menos es la formación financiera”, señala.

Por otra parte, el 28,8% de los españoles afirma haber recibido una formación básica. En contraste, apenas un 11% de los españoles afirma haber recibido formación avanzada, siendo los jóvenes de 18 a 24 años quienes destacan con un 15%.

Respecto a la formación, el 63% afirma tener conocimientos básicos o deficientes, especialmente los españoles de 55 a 59 años, mientras que los jóvenes de 25 a 29 años alcanzan el nivel medio de formación. Aunque el conocimiento mejora en la adultez temprana, gran parte de la población sigue sin alcanzar niveles avanzados. La mitad de los ciudadanos se limita a las gestiones básicas de su cuenta corriente, porcentaje que sube al 70% entre los mayores de 65 años, frente al 55% de la media general. Respecto al año 2024, este porcentaje ha descendido 3,7 puntos, lo que indica un ligero progreso, aunque todavía insuficiente.

Aumentan los expertos en inversión y Bolsa

El estudio también revela que el 25% de los españoles declara tener conocimientos altos sobre productos financieros y gestiones complejas, frente al 28,7% del año 2024. Una vez más, son los jóvenes adultos entre los 30 y 34 años, en concreto un 32%, los que comienzan a dominar herramientas más sofisticadas en la gestión de su economía doméstica.

Por otra parte, los que se consideran expertos en inversiones y bolsa han aumentado al 9,4% frente al 4,8% del año 2024. Este crecimiento “evidencia un interés creciente por la inversión y productos financieros avanzados entre los adultos jóvenes, aunque sigue siendo un grupo reducido”, indican los autores del informe.

Fuentes de formación cuestionables

Otro factor a tener en cuenta es que las fuentes de formación sobre finanzas que eligen los españoles no son las más adecuadas. Así, para el 39,5% de los españoles la principal fuente de información son los familiares y amigos. Mientras tanto, el 32,7% de los españoles utiliza medios especializados en economía y finanzas como fuente de información sobre temas financieros. Dentro de este grupo, los mayores de 65 años son los que más recurren a estos medios, alcanzando un 37%, lo que indica que las generaciones mayores, debido a su menor formación financiera, recurren a fuentes confiables y técnicas.

Internet también tiene un papel relevante, el 29% consulta blogs y foros, especialmente los adultos de 35 a 39 años, mientras que un 23,1% recurre a redes sociales e influencers, principalmente los jóvenes. Solo el 21,5% de los españoles recurre a bancos u organismos oficiales, aunque entre las personas de 60 a 64 este porcentaje sube al 35%.

Los bancos suspenden en información

Como usuarios bancarios, el 42,5% de los encuestados se siente totalmente informado en sus gestiones bancarias, frente al 45,6% que se siente poco informado, y un 12% que no se siente nada informado. En comparación con 2024, el porcentaje de españoles que se sienten bien informados ha descendido ocho puntos, lo que refleja que los españoles perciben cierta dificultad para mantenerse al día en temas financieros. Sin embargo, son los mayores quienes se sienten más seguros: el 71% declara estar totalmente informado, lo que sugiere que la experiencia práctica compensa la menor formación teórica.

En cuanto a los distintos productos financieros, los españoles muestran menor conocimiento en criptomonedas (45,4%) e inversiones (43,6%), especialmente los mayores de 60 años. Esto refleja que los productos más recientes o complejos todavía generan desconfianza o desconocimiento.

El interés de los ciudadanos por recibir información financiera se centra en las inversiones, que lideran la lista con un 41,2%, con especial interés para los jóvenes de 30 a 24 años. Le siguen los planes de pensiones, con un 30,8%, y las criptomonedas, con un 25,8%, despertando mayor interés entre los españoles de 35 a 39 años.