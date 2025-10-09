Rocío Carrasco, rota de dolor tras la muerte de su suegro, Paco Albiac, quien falleció a causa de un cáncer terminal

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una imagen de archivo (Jose Velasco / Europa Press)

Rocío Carrasco y su pareja, Fidel Albiac, atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida tras el reciente fallecimiento del padre de este, Paco Albiac, quien murió a consecuencia de un cáncer terminal. Aunque la noticia trascendió a los medios este miércoles 8 de octubre, el deceso se produjo algunas semanas antes, según diversos allegados. Durante su último año de vida, Paco se volcó en la escritura de la obra Conclusiones, un libro concebido como legado humano y emocional para el marido de la hija de Rocío Jurado.

En su último libro, Paco canalizó todos sus pensamientos, emociones y reflexiones sobre la enfermedad y la muerte. El texto surgió en cinco meses especialmente duros, cuando el escritor dedicó su tiempo y energía a dejar plasmados mensajes y enseñanzas dirigidas a Fidel. “No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti”, escribió a su hijo en uno de los pasajes más destacados de la obra. En otro fragmento, Paco reflexionó sobre el sentido de la vida y la libertad: “La vida y su compañera, la muerte, me han obligado a ser libre, verdadero, orgulloso”, un balance íntimo y directo con el que selló su despedida.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco (Europa Press)

Paco Albiac compartió con sus seguidores en su canal de Youtube parte de su proceso y las decisiones sobre los tratamientos a los que decidió someterse una vez diagnosticada la enfermedad. Rechazó las terapias convencionales y optó por cuidados paliativos a domicilio, defendiendo su determinación de afrontar la etapa final con dignidad. “Quería morir de frente, mirando a la muerte con dignidad”, sostuvo poco antes de su fallecimiento, concluyendo que su último libro busca inspirar a otros pacientes en circunstancias similares.

El destino de la obra, como él mismo especificó, tiene una dedicación explícita a su hijo. “Esta obra está dedicada a mi hijo Fidel Albiac desde la perspectiva personal de un padre. Todo lo aquí contenido responde a mi vivencia subjetiva y no pretende perjudicar a terceros. Con amor”, detalló. Paco también se dirigió a los equipos sanitarios y a las personas que le acompañaron en el tramo final: “El paraíso terrenal es la vida misma llena de torbellinos y bonanzas. Somos hombres libres, caminamos erguidos, nos merecemos todas las satisfacciones y amor del mundo. El dolor físico es indigno y debe ser erradicado a toda costa. Con todos mis agradecimientos a los cuidados paliativos”.

Un profundo dolor

El fallecimiento de Paco supone un golpe especialmente duro para Fidel Albiac y su entorno más cercano, incluyendo a Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado mantenía una relación afectuosa con su suegro y con toda la familia de Fidel. Aunque Rocío ha sido siempre reservada respecto a su familia política, en distintas ocasiones expresó públicamente palabras de cariño y reconocimiento hacia Paco Albiac.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac, en una imagen de archivo (Europa Press)

El momento en que Rocío Carrasco recibió la noticia no ha quedado completamente esclarecido, dado que la presentadora se encuentra desde finales de agosto inmersa en un nuevo proyecto laboral. Junto a Anabel Dueñas, está participando en el reality de TVE, Hasta el fin del mundo, bajo la conducción de Paula Vázquez. El programa, grabado en Latinoamérica, presenta retos relacionados con la sostenibilidad y las relaciones humanas, y ha mantenido a Carrasco fuera de España durante varias semanas, acompañada por amigas y concursantes como Alba Carrillo y Yolanda Ramos.

No hay datos públicos sobre si Rocío Carrasco logró regresar a España para despedirse de su suegro o si permaneció grabando el programa ante la previsión del fatal desenlace. Tampoco se ha confirmado en qué momento supo la noticia ni si la producción de TVE ajustó la dinámica del concurso para permitir que Carrasco atendiera la situación familiar. La familia, tal como ha sido habitual, ha optado por mantener la máxima discreción y evitar declaraciones públicas sobre el fallecimiento. La pérdida de Paco Albiac deja una huella de profundo dolor en Fidel y en Rocío Carrasco, quien, según relatan fuentes cercanas, mantenía una relación estable y cordial con su familia política.