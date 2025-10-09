Receta de masa de pizza proteica sin harina y con solo dos ingredientes

Una masa de pizza sin harina y con únicamente dos ingredientes: huevo y atún. Sin duda, pocas recetas pueden alejarse más de la versión auténtica de este clásico italiano, casi una religión para napolitanos y romanos. Aunque no hay nada como una porción de pizza napolitana de las de verdad, cocinada al horno de piedra y con una masa clásica de harina y agua, esta versión fitness con menos calorías y más proteína es una alternativa ideal si lo que buscamos es una cena diferente, rápida y que nos acerque a nuestros objetivos nutricionales.
Para prepararla, mezclaremos ambos ingredientes y los hornearemos en una sola capa fina, que servirá como base para después añadir nuestra salsa de tomate y diferentes toppings. El resultado es una capa de masa fina y crujiente, que podemos servir por sí misma para una cena ligera o acompañar de una ensalada u otras guarniciones para una comida completa, saciante y muy nutritiva.
Receta de pizza proteica de atún y huevo
La base de esta pizza se prepara mezclando únicamente atún y huevo, logrando una masa firme que puedes cubrir con salsa de tomate o tus ingredientes favoritos tras un primer horneado. Se obtiene una pizza fina, con aportes de proteínas de alto valor biológico y sin nada de harina ni derivados. Admite una enorme variedad de toppings saludables tras la cocción inicial.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Horneado de la base: 12-15 minutos
- Gratinado con toppings (opcional): 5 minutos
- Tiempo total aproximado: 20 minutos
Ingredientes
- 1 lata de atún al natural (aprox. 120-150 g escurrido)
- 2 huevos grandes
Cómo hacer pizza proteica sin harina y con solo dos ingredientes (atún y huevo), paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Escurre todo el líquido del atún y desmenúzalo muy bien en un bol.
- Añade los huevos y mezcla perfectamente hasta formar una masa homogénea.
- Extiende la mezcla sobre una bandeja cubierta con papel vegetal, dándole forma de disco fino.
- Hornea la base durante 12-15 minutos, hasta que esté dorada y firme. Cuanto más fina dejes la masa, más crujiente quedará la pizza.
- Saca la base y, si deseas, añade salsa de tomate y toppings (pimientos, cebolla, tomate, especias, queso bajo en grasa, pavo o pollo, etc.). No sobrecargues la base para evitar que se rompa.
- Gratina al horno 5 minutos más hasta integrar coberturas y obtener la textura final.
- Sirve recién hecha, sola o acompañada de ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 1-2 personas, dependiendo del tamaño de la base y de si se acompaña con guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180-210 kcal por ración (base sin toppings)
- Proteínas: 26-28 g
- Grasas: 9-10 g
- Hidratos de carbono: 0-1 g
- Grasas saturadas: 2-3 g
- Sodio: variable según la marca de atún
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Una vez horneada, la base se puede conservar en refrigeración hasta por 2 días, en recipiente hermético. Se recomienda recalentar al horno o sartén antes de consumir para mantener su textura.