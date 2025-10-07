Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El jugador del Inter Miami Jordi Alba (Sam Navarro / Reuters)

Inter Miami atraviesa una etapa de cambios profundos tras la sucesiva salida de jugadores emblemáticos. A pocos días de que Sergio Busquets hiciera pública su decisión de retirarse, el club de Florida enfrenta ahora el anuncio de Jordi Alba, quien comunicó oficialmente este martes su despedida del fútbol profesional. Este hecho representa el cierre de una etapa que marcó la llegada de varias figuras de renombre internacional al equipo.

Jordi Alba, de 36 años, fue uno de los pilares tanto del Barcelona como de Inter Miami. A lo largo de su carrera, fue reconocido por su capacidad para asociarse con Lionel Messi, con quien compartió no solo la camiseta blaugrana, sino también una química futbolística particularmente efectiva. Alba y Messi formaron una de las sociedades ofensivas más peligrosas de los últimos tiempos, destacando no solo por el aporte goleador del lateral, sino también por su habilidad para asistir a sus compañeros más adelantados.

La noticia del retiro de Busquets, ocurrida hace apenas unos días, ya había puesto en alerta a la afición y a la directiva de Inter Miami sobre el inminente fin de una era. Ahora, la partida de Jordi Alba profundiza esa sensación de cierre de ciclo. El club estadounidense, que apostó por la veteranía y la experiencia de exjugadores del Barcelona para impulsar su proyecto, ve partir a dos de sus pilares en un corto período.

La decisión ha sido comunicada a través de redes sociales, donde el jugador español ha compartido un vídeo. “Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, comenzaba la publicación. Y añade que ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa: “Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”.

También ha querido dar las gracias a todas las personas que han pasado por su etapa como futbolista, así como a los clubes por los que ha pasado: “Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí. Quiero agradecer de manera especial a los clubes que han marcado mi vida. Al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó”. Y añade: “Al Cornellà, que me brindó la confianza necesaria para crecer. Al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros. Al Valencia Club de Fútbol, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División”.

Jordi Alba y el FC Barcelona, el club de su vida

En el vídeo también hace una mención especial al FC Barcelona, con quien conquistó una Champions en el año 2015. “Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles. A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia. Y finalmente al Inter Miami, gracias por abrirme sus puertas, acogerme con cariño y regalarme la oportunidad de culminar este viaje disfrutando hasta el último momento”.

Para terminar ha agradecido el cariño a todos los aficionados, que le enseñaron “que la camiseta no solo se viste, se siente”. Y a su familia por estar su lado a lo largo de su carrera. Y concluye: “Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre, una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto”.