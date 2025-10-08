España

Una madre da a luz a un bebé de casi 6 kilos: un nuevo récord de tamaño

El niño nació el día del cumpleaños de su madre en el estado de Tennesee

Shelby Martin en una foto
Shelby Martin en una foto difundida en redes sociales. (@shlbmrtn/TikTok)

El parto de Shelby Martin se ha vuelto viral en redes sociales. La norteamericana dio a luz a su hijo, Cassian, hace tan solo seis días. El proceso ha llamado la atención de más de 36 millones de personas en la red social TikTok, no por lo complicado que fue, sino por el peso final del niño: 12 libras y 14 onzas, que equivale a 5,84 kilos.

Con ese peso, Cassian ha roto todo un récord en el estado norteamericano de Tennesee. De media, un niño de tres meses ronda un peso de 5,4 kilos, pero este pequeño ya lo ha superado nada más salir del vientre de su madre. “Cuando la gente habla de tener un bebé grande como si no supiera de lo que hablan...” comentaba Shelby en su publicación.

La publicación de la madre se volvió viral en la plataforma de vídeos cortos y acumula, en el momento de redacción de este artículo, 36,7 millones de visualizaciones, 4,2 millones de ‘me gusta’ y más de 53.900 comentarios, además de haber sido compartido unas 738.000 veces entre usuarios.

Tal ha sido la repercusión de su publicación que las noticias locales llegaron a dar cobertura a la noticia. La televisión mostró una fotografía de Cassian, en el Hospital Materno Tristar Centennial, donde se ha convertido en el bebé más grande del centro en tres años. Al ser un niño de gran tamaño, el nacimiento culminó por cesárea. “Parece un pequeño luchador de sumo”, comentó uno de los familiares de Shelby en un vídeo publicado por ella misma en redes sociales.

Las sorpresas no paran en este parto, pues se dio la casualidad de que el pequeño Cassian llegó al mundo el día del cumpleaños de su madre. Para Shelby, el recién nacido es “el mayor regalo” que podría tener en un día tan especial. El niño llega un año después de que la madre sufriese “una pérdida inimaginable”, por lo que Cassian es una bendición todavía más grande para la familia, según explicaron los medios locales. “Descubrí que había tenido un aborto espontáneo en mi 29 cumpleaños, él ha nacido en mi 30 cumpleaños”, ha explicado Shelby Martin en sus redes sociales.

En la UCI desde que nació

Imagen del Hospital Materno Tristar
Imagen del Hospital Materno Tristar Centennial, donde ha nacido el pequeño Cassian. (Hospital Materno Tristar Centennial)

Shelby no es la única con una gran presencia en redes sociales: también la abuela de Cassian ha querido expresarse, en este caso en la plataforma Instagram. Desde allí, la madre de Shelby explicó que el niño ha estado en la UCI neonatal desde el momento de su nacimiento. Los médicos necesitan revisar y monitorizar sus niveles de glucosa, que pueden verse afectados en bebés tan grandes.

“Cuando se trata de bebés grandes, a veces, cuando nacen, sus niveles de glucosa están descontrolados y necesitan ser monitoreados. Está con vía intravenosa y oxígeno”, explicó la mujer en una publicación. Cassian pasó la primera noche de su vida en observación. “No he podido tenerlo en mis brazos ni besar su piel. Extraño muchísimo a mi hijo, pero sé que está en buenas manos. ¡Qué ganas de quererlo!“, dijo su madre a los medios de comunicación.

