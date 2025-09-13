“¿Salió de mí?”: Una madre da a luz a un bebé récord que deja atónito al personal de maternidad

Una madre da a luz a un bebé récord que deja atónito al personal de maternidad. (Imagen: Facebook/Daniella Hines)

El nacimiento de Annan Hines en el Hospital St. Joseph’s-South de BayCare (Estados Unidos) ha sorprendido tanto a su familia como al personal médico, al establecer un récord en la historia del centro.

Con un peso de 6,3 kilogramos (13 libras y 15 onzas), casi el doble del promedio de un recién nacido, la llegada de Annan se convirtió en acontecimiento inusual. “¡Era el centro de atención en la sala de maternidad!”, relató Daniella, su madre, al diario Today, recordando el impacto de su alumbramiento el día 3 de septiembre.

“¿Qué me están sacando?”

La magnitud del nacimiento no solo se reflejó en la reacción del personal, sino también en la experiencia personal de la madre. Durante la cesárea, Hines sintió una presión inusual en comparación con el parto de su hijo mayor, Andre Jr., quien también nació con un peso superior a lo habitual: 5,76 kilogramos (12 libras y 11 onzas).

“Recuerdo que pensé: ‘¿Qué me están sacando? ¿Qué está pasando?’ Sentía muchísima presión”, confesó la madre. Al ver a Annan por primera vez, la sorpresa se convirtió en incredulidad.

“Era tan grande... Pensé: ‘¿De quién es este bebé? ¿Salió de mí?’ Entonces todo el mundo empezó a venir porque no todos los días ves nacer a un bebé de casi siete kilos. Era como una pequeña celebridad”, dijo la madre.

La genética y la salud en juego

La empresaria, de 1,83 metros de altura, y su esposo, que la supera por cinco centímetros, atribuyen en parte el tamaño del bebé a la genética familiar. “Creo que la estatura jugó un papel en el tamaño de mi hijo”, explicó Hines.

Durante el embarazo, Hines fue diagnosticada con diabetes gestacional, aunque aseguró que sus niveles de glucosa permanecieron bajo estricto control, un factor importante dado que esta condición puede asociarse a bebés de mayor tamaño.

Un bebé tranquilo y una bendición para la familia

A pesar de su tamaño, Annan ha mostrado un carácter tranquilo, salvo cuando tiene hambre. “No esperábamos una bendición tan grande. ¡Pero hay más cosas que amar!”, expresó orgullosa la madre.

Hines también manifestó su ilusión por mostrarle a su hijo el impacto de su nacimiento en el futuro: “No puedo esperar a mostrárselo cuando sea mayor. ‘¡Mira, saliste en las noticias!’”.

Récords y contexto internacional

El hospital confirmó que Annan es el bebé más grande que ha nacido en sus diez años de historia. Según el Centro Médico de la Universidad de Rochester, el peso promedio de un recién nacido es de aproximadamente de 3 kilogramos. El hospital compartió imágenes del bebé en redes sociales, describiéndolo como un “milagro” y destacando el récord alcanzado.

El caso de Annan se suma a otros nacimientos extraordinarios registrados en el mundo. En 2023, una mujer en Brasil dio a luz a un bebé de 7,26 kilogramos (16 libras) y 61 centímetros (2 pies) de largo. El Libro Guinness de los Récords señala que el bebé más pesado que sobrevivió a la infancia nació en Aversa, Italia, en 1955, con un peso de 10,2 kilogramos (22 libras y 8 onzas).