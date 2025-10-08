No seques nunca los vasos boca abajo: estos son los motivos que explica una experta en limpieza

Lavar vajilla (iStock)

Lavar la vajilla es una de esas tareas domésticas que nadie quiere asumir tras una comida. Platos, vasos, cubiertos u ollas se amontonan esperando ser limpiados, y si no se cuenta con un lavavajillas, el proceso se vuelve todavía más tedioso. Pero incluso después de fregar, aún queda un paso: el secado, que muchos suelen pasar por alto o realizar de forma incorrecta.

En la mayoría de los hogares, el secado de la vajilla se realiza con un escurridor o sobre un paño de cocina. El escurridor está diseñado específicamente para permitir que el agua caiga y se evapore de forma eficiente. Sin embargo, usar un paño de cocina como superficie de secado puede resultar poco higiénico: estudios citados por medios especializados indican que, tras 24 horas de uso, un trapo húmedo puede contener más de 4.000 millones de bacterias.

Por ello, los expertos recomiendan cambiar el paño diariamente y lavarlo por separado del resto de la colada, preferiblemente a 60ºC, para evitar contaminaciones cruzadas con otras prendas, como las toallas.

Pero más allá del soporte de secado, un detalle que parece menor podría marcar la diferencia en términos de higiene: la posición en la que colocamos los vasos tras fregarlos.

¿Boca arriba o boca abajo?

Lavavajillas

Según ha publicado El Periódico, y como se ha hecho eco la comunidad de expertos en limpieza en redes sociales, colocar los vasos mojados boca abajo puede favorecer la aparición de bacterias y malos olores.

Andrea, conocida en TikTok como @limpiaterapia_con_andrea, y con miles de seguidores interesados en sus trucos de limpieza, alerta sobre esta práctica habitual: “Tan importante es lavar bien los vasos que se usan durante las comidas como secarlos. Muchas veces, se dejan los vasos boca abajo, dando por hecho que así caerán las gotas de agua restantes y se secarán más rápido”, explica el diario.

No obstante, tal y como han reportado varios perfiles dedicados a compartir tips de limpieza, en este caso la tiktoker @limpiaterapia_con_andrea, este detalle puede volverse en nuestra contra y dar pie tanto a la aparición de malos olores como de bacterias.

Esta experta en limpieza, que cuenta con miles de seguidores en TikTok, añade: “Vasos mojados puestos boca abajo contribuye a la formación de acumulaciones de agua por medio de las gotas que van cayendo y a una incorrecta circulación del aire, por lo que la humedad queda atrapada. Este escenario no solo provoca la aparición de malos olores, sino que comporta la proliferación de bacterias”.

¿Cuál es la solución?

Los consejos para evitar estos problemas incluyen:

Usar una superficie con relieve, como un repasador doblado.

Optar por un escurridor que permita que el agua se escurra y se evapore correctamente.

O, simplemente, colocar los vasos boca arriba.

Algunos perfiles incluso sugieren un paso intermedio: dejar que los vasos escurran un poco y, después, colocarlos en la posición más adecuada.

Pequeños cambios en la rutina de limpieza, como estos, pueden ayudar a mantener la cocina más higiénica y evitar la aparición de bacterias y malos olores. Porque, al final, los detalles también cuentan cuando se trata de salud en el hogar.