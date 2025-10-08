España

No seques nunca los vasos boca abajo: estos son los motivos que explica una experta en limpieza

Secar los vasos boca abajo puede ser perjudicial para la salud debido a la acumulación de bacterias formada por la humedad

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Lavar vajilla (iStock)
Lavar vajilla (iStock)

Lavar la vajilla es una de esas tareas domésticas que nadie quiere asumir tras una comida. Platos, vasos, cubiertos u ollas se amontonan esperando ser limpiados, y si no se cuenta con un lavavajillas, el proceso se vuelve todavía más tedioso. Pero incluso después de fregar, aún queda un paso: el secado, que muchos suelen pasar por alto o realizar de forma incorrecta.

En la mayoría de los hogares, el secado de la vajilla se realiza con un escurridor o sobre un paño de cocina. El escurridor está diseñado específicamente para permitir que el agua caiga y se evapore de forma eficiente. Sin embargo, usar un paño de cocina como superficie de secado puede resultar poco higiénico: estudios citados por medios especializados indican que, tras 24 horas de uso, un trapo húmedo puede contener más de 4.000 millones de bacterias.

Por ello, los expertos recomiendan cambiar el paño diariamente y lavarlo por separado del resto de la colada, preferiblemente a 60ºC, para evitar contaminaciones cruzadas con otras prendas, como las toallas.

Pero más allá del soporte de secado, un detalle que parece menor podría marcar la diferencia en términos de higiene: la posición en la que colocamos los vasos tras fregarlos.

¿Boca arriba o boca abajo?

Lavavajillas
Lavavajillas

Según ha publicado El Periódico, y como se ha hecho eco la comunidad de expertos en limpieza en redes sociales, colocar los vasos mojados boca abajo puede favorecer la aparición de bacterias y malos olores.

Andrea, conocida en TikTok como @limpiaterapia_con_andrea, y con miles de seguidores interesados en sus trucos de limpieza, alerta sobre esta práctica habitual: “Tan importante es lavar bien los vasos que se usan durante las comidas como secarlos. Muchas veces, se dejan los vasos boca abajo, dando por hecho que así caerán las gotas de agua restantes y se secarán más rápido”, explica el diario.

No obstante, tal y como han reportado varios perfiles dedicados a compartir tips de limpieza, en este caso la tiktoker @limpiaterapia_con_andrea, este detalle puede volverse en nuestra contra y dar pie tanto a la aparición de malos olores como de bacterias.

Esta experta en limpieza, que cuenta con miles de seguidores en TikTok, añade: “Vasos mojados puestos boca abajo contribuye a la formación de acumulaciones de agua por medio de las gotas que van cayendo y a una incorrecta circulación del aire, por lo que la humedad queda atrapada. Este escenario no solo provoca la aparición de malos olores, sino que comporta la proliferación de bacterias”.

¿Cuál es la solución?

Los consejos para evitar estos problemas incluyen:

  • Usar una superficie con relieve, como un repasador doblado.
  • Optar por un escurridor que permita que el agua se escurra y se evapore correctamente.
  • O, simplemente, colocar los vasos boca arriba.

Algunos perfiles incluso sugieren un paso intermedio: dejar que los vasos escurran un poco y, después, colocarlos en la posición más adecuada.

Pequeños cambios en la rutina de limpieza, como estos, pueden ayudar a mantener la cocina más higiénica y evitar la aparición de bacterias y malos olores. Porque, al final, los detalles también cuentan cuando se trata de salud en el hogar.

Temas Relacionados

CocinaHogarLimpiezaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

El líder de la oposición anuncia que citará al presidente del Gobierno a la comisión de investigación en el Senado en octubre porque, acusa, “está tan pringado como ellos”

Sánchez se ríe de Feijóo

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Para empezar a trabajar basta con la inversión inicial y los papeles en regla

“En Suiza te haces autónomo

El sencillo truco para limpiar la freidora de aire en menos de 10 minutos y con productos caseros

La airfryer, al igual que el resto de electrodomésticos, requiere un cuidado en profundidad para evitar los malos olores y la acumulación de grasa

El sencillo truco para limpiar

Joana Sanz y Dani Alves ya son padres de su primer hijo en común: la fecha y el lugar de nacimiento del bebé

El exfutbolista y la modelo se encuentran atravesando una de sus etapas más felices tras dar la bienvenida a su bebé

Joana Sanz y Dani Alves

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

La ministra ha señalado el “incumplimiento” de lo acordado en una reunión con la compañía

Defensa advierte a Indra por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se ríe de Feijóo

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

El Ministerio del Interior pagará seis millones de euros a la empresa que suministre ropa térmica a los policías nacionales durante los próximos tres años

Detenidas dos personas por el alunizaje en una tienda de Chanel en París: robaron 500.000 euros en bolsos de lujo

ECONOMÍA

El oro alcanza un máximo

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de octubre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 8 de octubre

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF