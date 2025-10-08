España

Jeremy Allen White desvela en ‘El Hormiguero’ su truco para evitar a los paparazzi: “Así no pueden vender las fotos”

El actor ha acudido por primera vez al programa de Pablo Motos, donde ha presentado su última película ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’

Alba García

Por Alba García

Jeremy Allen White en el
Jeremy Allen White en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

El actor americano Jeremy Allen White se ha convertido en el último protagonista de El Hormiguero, donde ha acudido en la noche de este martes como sustituto de Marc Márquez. El piloto catalán era el invitado principal, pero tuvo que cancelar su aparición debido al accidente que sufrió el pasado fin de semana mientras competía en el Gran Premio de Indonesia.

A pesar del mal trago para los seguidores del piloto, la visita del conocido intérprete ha generado una gran expectación, pues era la primera vez que acudía al espacio presentado por Pablo Motos. El motivo de la visita de Jeremy era presentar su nuevo trabajo, Springsteen: Deliver Me from Hour, una película en la que da vida al conocido cantante Bruce Springsteen.

Teaser de la película "Deliver Me From Nowhere"

Cercano y con ganas de participar, Allen White ha hablado durante la entrevista sobre diferentes temas relacionados con la fama y lo que ha supuesto para él ser tan conocido en todo el mundo. De hecho, Pablo aprovechó para preguntarle cómo lleva eso de ser famoso. Según ha contado, en su caso no ha sido tan brusco, ya que lleva trabajando como actor desde los catorce años, “ha sido un proceso muy gradual”, ha contado.

Jeremy Allen White en el
Jeremy Allen White en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

“Me siento muy afortunado porque llevo haciendo esto desde los 14 años. Por lo tanto, tengo la sensación de que ha sido un proceso muy gradual. Hay gente que le llega la fama de la noche a la mañana y se siente muy confuso”, ha explicado Jeremy.

De hecho, está agradecido por todo lo que le está pasando. “Tengo suerte porque me está pasando a una edad y un momento de mi vida en el que tengo 34 años y no soy un adolescente. Lo estoy asumiendo bien y me da la capacidad de trabajar con actores y directores a los que realmente admiro. Si eso significa que alguien me haga una foto de vez en cuando sin que me entere, no pasa nada”.

Sin embargo, esto no significa que no haya sufrido el interés de los paparazzi a lo largo de los años. Pero para evitarlos tiene un truco que no ha dudado en compartir con Pablo: “me pongo siempre la misma ropa para ir a los sitios, de esta forma no pueden vender las fotos como aunque fueran de diferentes días porque siempre parecen las mismas”.

Jeremy Allen White en el
Jeremy Allen White en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Además de compartir este pequeño truco, que bien podría inspirar a otros rostros conocidos, él también protagonista de Shameless ha reflexionado sobre la fama usando un alegato del manager de Bruce, quien le dijo que “‘el mundo del espectáculo puede ser algo muy emocionante y divertido, pero tiene que ser parte de una vida mucho más amplia, no puede ser un sustituto de una vida real’, y creo que eso es cierto”.

