'El Hormiguero' se queda sin Marc Márquez tras su accidente y sorprende con la visita de Jeremy Allen White

El programa presentado por Pablo Motos ha reestructurado su plantilla semanal tras el accidente del catalán, que necesita descanso para reponerse

Alba García

El actor Jeremy Allen White
El actor Jeremy Allen White en una imagen de archivo (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Todo estaba listo en el plató de El Hormiguero para recibir al deportista del momento, Marc Márquez. Tras su reciente proclamación como campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera. Sin embargo, no va a poder ser. El piloto sufre dos pequeñas lesiones, fruto de su caída en la carrera del domingo del Gran Premio de Indonesia, y ha tenido que cancelar su visita al espacio de Pablo Motos.

Marc se vio implicado en una caída junto con Marco Bezzecchi, con quien impactó. Según el parte médico difundido, Marc sufre una fractura en el hombro derecho y una lesión de ligamentos en la misma articulación. De momento ha tenido que renunciar a las dos próximas carreras.

Ante esta situación el espacio de 7yAcción ha tenido que modificar su parrilla, logrando un invitado a la altura. Se trata del actor Jeremy Allen White, que se convierte así en el protagonista de este martes 7 de octubre. La estrella internacional, conocido por sus papeles en Shameless y The Bear, entre otros, acudirá para presentar su nuevo trabajo, la película biográfica Springsteen: Deliver Me from Nowhere, en la que Allen White da vida al músico durante la producción de su álbum Nebraska, de 1982.

Jeremy Allen White como Bruce
Jeremy Allen White como Bruce Springsteen en la cinta 'Springsteen: Deliver Me from Nowher'. (MUST CREDIT: Macall Polay/20th Century Studios)

La cinta está dirigida por Scott Cooper y está basada en el libro de Warren Zanes de 2023. Cuenta también con Jeremy Strong como Jon Landau, el mánager y productor de toda la vida de Springsteen. Landau también estuvo involucrado en el proyecto desde su inicio.

Pese a este cambio de última hora, la estructura del programa seguirá siendo similar. El Hormiguero es un programa veterano en la parrilla televisiva y no es la primera vez que sufre un imprevisto por el que necesita hacer modificaciones en tu estructura.

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana

El espacio de Pablo Motos recibió este pasado lunes, 6 de octubre, al cantante Duki. El rapero y trapero argentino, uno de los fenómenos musicales de habla hispana, aterrizó en el espacio para hablar sobre de los detalles de su inminente gira por España.

Además, el artista charló sobre el estreno de su documental Rockstar Duki desde el fin del mundo, ya disponible en Netflix, una producción que repasa su meteórico ascenso desde los barrios de Buenos Aires hasta los grandes escenarios internacionales.

La música volverá al plató el miércoles 8 con Ana Mena. La cantante malagueña presentará su nuevo single, Lárgate, que se publicará oficialmente el 10 de octubre.

La intérprete también hablará de la clausura de su gira Bellodrama, un tour que la ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de España e Italia, y avanzará detalles de su incursión en el cine, con una película que se estrenará próximamente.

Duki en su vista a
Duki en su vista a 'El Hormiguero' (Flickr)

Para cerrar la semana, el 9 de octubre, el programa contará con José Sacristán. El veterano actor regresa al teatro con El hijo de la cómica, una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán-Gómez.

La obra, firmada e interpretada por el propio Sacristán, se estrenará en Avilés el próximo 24 de octubre y emprenderá posteriormente una gira por España, con llegada prevista a Madrid en abril. En su paso por El Hormiguero, el actor repasará también sus más de seis décadas de carrera y su estrecha vinculación con el teatro clásico y contemporáneo.

