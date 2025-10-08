España

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

El recinto Gran Via de Fira Barcelona acoge hasta el 19 de octubre el evento más grande del sector en el sur de Europa, con la participación de 180 empresas

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Viajar en camper (Adobe Stock).
Viajar en camper (Adobe Stock).

El recinto Gran Via de Fira Barcelona acoge desde el 11 hasta el 19 de octubre la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning, un evento que reúne en esta ocasión más de 700 modelos de vehículos y 180 empresas, según explicó la propia organización. Esta cita, que se ha posicionado como la referencia más destacada en el calendario del sector para España y todo el sur de Europa, lleva el respaldo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) y el Gremi d’Empresaris del Caravaning de Catalunya (GREMCAR).

34.000 metros cuadrados de feria

Distribuidos por 34.000 metros cuadrados entre los pabellones 2 y 3, visitantes de toda España y países vecinos encuentran una oferta que busca captar tanto al aficionado veterano como a quienes acuden por primera vez, incluidas familias jóvenes o personas interesadas en formas alternativas de viajar. El sector destaca el auge de este tipo de turismo, enfocado en la flexibilidad y la conexión con el entorno. “La gran ventaja del turismo de caravanas es que ofrece un ocio poco encorsetado, conectado al entorno y que se adapta a todos los presupuestos”, aseguró José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR, en declaraciones que recoge La Vanguardia.

Entre las novedades de la feria, la variedad se convierte en protagonista. El evento muestra un catálogo extenso de vehículos, incluidas autocaravanas, campers, minicaravanas y sistemas de camperización modular. Participan tanto marcas reconocidas como Adria, Benimar, Carthago, Hymer, Knaus, Mercedes-Benz, Volkswagen o Toyota, así como empresas especializadas en “camperizaciones” y soluciones para adaptar furgonetas con diferentes prestaciones. Además, el alquiler y los modelos económicos ganan terreno frente a la adquisición tradicional, cubriendo perfiles de usuarios muy variados.

La sostenibilidad y la digitalización figuran como pilares centrales en esta edición, de acuerdo con un reporte de La Vanguardia. Varios fabricantes han optado por introducir autocaravanas electrificadas o híbridas para rebajar emisiones y mejorar el rendimiento energético. Paralelamente, la integración de sistemas inteligentes en los vehículos facilita el control remoto de funciones como la iluminación, la calefacción o los niveles de agua desde el teléfono móvil, dotando a estos modelos de nuevas capacidades de conectividad. “Los vehículos cada vez están más preparados para convertirse en verdaderos hogares conectados sobre ruedas”, resume la organización a medios españoles.

Autocaravana (Adobe Stock).
Autocaravana (Adobe Stock).

El diseño interior también experimenta transformaciones. Los expositores incluyen propuestas con baños giratorios, cocinas en forma de L y asientos que buscan optimizar el espacio y garantizar mayor confort tanto en ruta como durante las paradas. La tendencia a la camperización ha ganado peso entre públicos jóvenes y neófitos gracias a las nuevas soluciones modulares, que permiten convertir furgonetas básicas en campers de uso versátil y asequible. Según datos de la organización difundidos por La Vanguardia, la presencia de minicaravanas y unidades ligeras se multiplica para quienes desean iniciarse en este tipo de ocio con presupuestos más ajustados.

Más allá de las áreas comerciales, el salón refuerza la dimensión divulgativa y el ocio familiar. El área Travelvaning funciona como un foro de conocimientos actualizados sobre el sector, con conferencias, mesas redondas y presentaciones especializadas. Representantes de la comunidad virtual AC Pasión están presentes para compartir experiencias y resolver preguntas de los asistentes. Para quienes acuden con niños, el espacio Caravaning Kids ofrece actividades inclusivas y sostenibles que introducen a los pequeños en el mundo del caravaning a través del juego libre y la creatividad.

El dispositivo logístico del salón incluye un aparcamiento específico habilitado para visitantes que acudan con su propia caravana o camper, facilitando el acceso y la estancia. Sobre los precios, la entrada general en días laborables cuesta 13 euros si se adquiere online (14 euros en taquilla), mientras que durante los fines de semana el precio sube a 15 euros. Los menores de 8 años acceden gratis y aquellos entre 8 y 17 años pueden entrar por 6 euros. Además, familias numerosas, monoparentales, jubilados o personas con discapacidad funcional pueden acceder a descuentos y abonar 9 euros en taquilla al presentar la documentación acreditativa del colectivo, según detalla la organización.

Temas Relacionados

BarcelonaGran Via De Fira De BarcelonaCaravanasAutocaravanasEventosEventoEspaña-SociedadEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Más de un centenar de mujeres toma acciones legales por los fallos en cribados del cáncer de mama en Andalucía: “Nadie ha reconocido dónde está el fallo, esto es reírse de nosotras”

El fallo en el sistema informático ha llegado a provocar retrasos de hasta un año en la comunicación de resultados y recomendaciones

Más de un centenar de

Magda Carlas, médico y nutricionista, sobre el aguacate: “Si nos comemos uno entero puede ser claramente un exceso”

El aguacate, originario de Mesoamérica, se ha incorporado a la dieta diaria de millones de personas en todo el mundo, pero la experta advierte sobre su consumo excesivo

Magda Carlas, médico y nutricionista,

Una española que vive en Argentina se sincera: “Tengo la sensación de que hay una cultura de la toxicidad que está bien”

“¿Es ilegal en Argentina ser fiel?“, plantea Valu, quien valora que ”la gente es infiel muy a la virulé“: ”Veo muchas chicas alegremente diciendo: ‘No, porque yo le fui infiel a todas mis parejas’"

Una española que vive en

Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras la indemnización y el coche pasa a subasta, o lo vendes. Y ahí es donde entramos nosotros”

“La llegada de un coche al desguace no marca su final, sino un paso más en la vida del mismo. Se acaba su vida útil, pero comienza otra distinta”, explica el mecánico en una publicación en redes

Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

Estaba formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ - que partieron desde Catania - y el Conscience de la Flotilla de la Libertad, que partió de Otranto con 92 tripulantes

Las FDI interceptan los nueve
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las FDI interceptan los nueve

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca, 6,7 euros el gramo de hachís y 13 euros la pastilla de éxtasis

El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total

Encuentran sin vida a los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

ECONOMÍA

“Es un trabajo penoso”: los

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF