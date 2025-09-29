España

El día que Julio Iglesias visitó ‘Operación Triunfo’ y dijo que “cantaba muy mal”: “Me habrían eliminado antes de entrar”

El cantante acudió a la Academia en 2006 para compartir varios consejos y experiencias con los concursantes

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Julio Iglesias, en 'Operación Triunfo
Julio Iglesias, en 'Operación Triunfo 2006'. (YouTube)

Uno de los momentos más esperados por los concursantes de cada edición de Operación Triunfo es la visita de artistas invitados. A lo largo de la historia del formato, son incontables las estrellas de la música que han pasado por la famosa academia, pero si hay una aparición que pueda calificarse como histórica, esa fue la de Julio Iglesias.

El español, icono mundial y cantante latino más vendido de todos los tiempos, nunca ha sido dado a prodigarse en los platós, pero en 2006 aceptó la propuesta del programa y tuvo un encuentro con los participantes de la quinta edición. En su paso por la Academia, el intérprete de Gwendolyne repasó la gala de la noche anterior junto a los concursantes y compartió anécdotas y consejos con ellos, aunque lo más llamativo fue la confesión que les hizo sobre sus propios inicios.

Alabando el talento vocal de los ‘triunfitos’, Iglesias quiso recalcar que el desempeño en el programa no tiene nada que ver con el éxito en la carrera musical. Era en ese momento cuando se ponía de ejemplo a sí mismo, asegurando que en sus inicios “cantaba muy mal”: “Si yo hubiera tenido que participar en un concurso como este, me habrían eliminado antes de entrar”, aseveró el madrileño. Y añadía: “Yo era un cantante malo, pero malo de verdad. Cantaba peor que todos vosotros juntos”.

Visita de Julio Iglesias a 'OT 2006'. (Mediaset España)

Al poco tiempo, el artista estuvo en el plató del programa para interpretar junto a los concursantes la canción I Want To Know What Love is de Foreigner y Jesús Vázquez le recordó su llamativa afirmación: “¿Cómo un hombre que ha vendido 300 millones de discos tiene tanto morro de decir que cantaba muy mal?“, le replicó el presentador.

Con su humor y vanidad característicos, Iglesias afirmaba que a sus 48 años —en realidad tenía 63— la experiencia le había dado un importante aprendizaje: “Los que pierden, muchas veces no se dan cuenta de que la vida es muy larga y tiene muchas más oportunidades. Perder enseña muchas cosas y estoy convencido de que muchos de los que han perdido a la primera, serán grandes cantantes dentro de unos años”, afirmó.

Los consejos de Julio Iglesias

Durante su visita a la Academia de Operación Triunfo, Julio Iglesias se mostró muy cercano con los participantes, con quienes quiso compartir varios consejos. “Soy mayorcito y sé que no os tengo que gustar a todos, pero os voy a contar historias que seguro que os van a gustar”, dijo a su llegada.

Al visionar las actuaciones de la gala anterior, el cantante no dudó en señalar aspectos a mejorar, asegurándole a Mayte que no le favorecía el plano de espaldas con el que arrancaba su actuación: “Uno tiene que enterarse de cuál es su lado bueno y cuál es el malo, aprenderse y esculpirse, es muy importante”, aseveró.

El cantante aseguró que “una de las cosas más bonitas que tiene el artista es la vulnerabilidad” y tiró de humor para emplazar a los aspirantes a su actuación conjunta en el plató: “Vuestras madres y vuestros padres van a decir ‘ya era hora de que cantaran con un cantante que nos gusta’”, bromeó, mostrando su faceta más cercana y espontánea en una visita que se convirtió en historia de la televisión.

