'OT 2025′ arranca entre lágrimas y fallos de sonido: la audiencia elige a su primer favorito y deja a dos concursantes en peligro

La primera gala del 'talent show' ha desvelado el nombre de la concursante que ha conquistado a la audiencia

Alba García

Alba García

Imagen de la 'Gala 1'
Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

Tras unos primeros días de nervios, los concursantes del recién estrenado Operación Triunfo 2025 han demostrado lo que han aprendido en estos días en la esperada ‘gala 1′, donde las emociones han estado a flor de piel. La cita estuvo marcada por momentos de nervios, alegría y mucha música para los 16 concursantes que han logrado pasar el corte tras una intensa ‘gala 0′, en la que ya se despidieron dos finalistas.

Con el plantel de concursantes sobre el escenario, los seguidores del formato —tanto en España como en seis países de Latinoamérica— pudieron disfrutar en directo, y a través de Prime en más de 30 países, de una velada que marcó el verdadero pistoletazo de salida de la edición.

Imagen de la 'Gala 1'
Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

La gala arrancó con todos juntos cantando Yo quiero bailar de Sonia y Selena, una puesta en escena colectiva en la que, pese a algunos pequeños fallos de sonido, fueron presentándose uno a uno: Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou, Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho, Laura Muñoz, María Cruz e Iván Rojo. Este primer número dejó claro el buen ambiente y las ganas de todos los concursantes por convencer al público y al jurado.

Luego llegaron los duetos, ocho en total, que permitieron ver a los jóvenes talentos defendiendo desde éxitos actuales hasta clásicos conocidos por todos. Entre las actuaciones más esperadas, estuvieron Claudia Arenas y Judit con Carita triste de Emilia y Ana Mena y el poderoso tándem de Téyou y María Cruz con Canijo de Judeline. No faltaron tampoco versiones de We Don’t Talk Anymore de Charlie Puth y Selena Gomez, I Like the Way You Kiss Me de Artemas, y Mariposas de Marc Seguí y Pablo Alborán, donde los concursantes aprovecharon para mostrar complicidad y pasión sobre el escenario.

Imagen de la 'Gala 1'
Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

La tensión aumentó cuando Miriam Rodríguez se sumó a la fiesta para anunciar quién era la favorita del público tras las primeras votaciones. Guille Toledano, Cristina y Judit se colaron entre los más apoyados por la audiencia, pero finalmente fue Cristina quien conquistó a los espectadores al lograr el 18 % de los votos, asegurándose así una semana tranquila, sin riesgo de nominación.

En paralelo, el jurado premió el esfuerzo de María Cruz, Tinho, Guille Toledano, Lucía Casani, Carlos, Salma, Crespo, Guillo Rist, Olivia, Laura y Téyou, permitiéndoles cruzar la pasarela sin riesgo. Sin embargo, para Claudia Arenas, Judit, Iván y Max la noticia no fue tan fácil de digerir: quedaron nominados y, entre lágrimas, esperaron la decisión de profesores y compañeros. Judit fue salvada por el equipo encabezado por Noemí Galera y Max por el voto solidario de sus amigos de dentro de la academia.

Imagen de la 'Gala 1'
Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

Finalmente, los dos primeros en ocupar la temida zona de nominados son Claudia Arenas e Iván Rojo, que ahora dependen del público para seguir soñando en la Academia. Los fans pueden votar por su favorito en la app oficial de OT.

