Manuel Martos revela cómo está su padre, Raphael, tras cancelar dos conciertos por una bronquitis

El hijo del artista transmite tranquilidad y asegura que el proceso de recuperación avanza según lo previsto

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Manuel Martos, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reciente cancelación de varios conciertos de Raphael en España ha generado inquietud entre sus seguidores y su entorno más cercano. El artista, de 82 años, se encuentra en proceso de recuperación tras ser diagnosticado con una bronquitis. Por indicación médica, se ha visto obligado a posponer sus compromisos musicales más inmediatos.

Ante la preocupación que ha generado este nuevo bache en la salud del artista, su hijo, Manuel Martos, ha actualizado el estado de salud del cantante, transmitiendo un mensaje de tranquilidad y asegurando que la situación está bajo control. Así, el productor ha asegurado que Raphael se recupera favorablemente y debe continuar en reposo.

Martos, portavoz habitual del entorno familiar, ha explicado a la prensa que su padre “está recuperándose”. Además, ha querido restar gravedad al episodio, comparando el estado de salud de Raphael con el de “media España, que estamos todos malos, con catarros, gripes…”. En la misma línea, subraya que se trata de “una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará”.

El hijo del artista insiste en que Raphael “es el primero que querría estar de vuelta en los escenarios”, aunque reconoce que “de ánimos le cuesta, pero está bien”. Además, bromea sobre la actitud de su padre durante la convalecencia, describiéndolo como “buen paciente, buen enfermo”.

Raphael, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Las consecuencias de este episodio de salud se han reflejado en la agenda de conciertos del cantante. El espectáculo previsto en la Plaza de Toros de Murcia, originalmente programado para el pasado 4 de octubre, ha sido aplazado y se celebrará el 26 de mayo de 2026. Esta cancelación se suma a la del concierto en Zamora, que debía tener lugar el 26 de septiembre y que también fue suspendido por prescripción médica.

En cuanto a los próximos compromisos, por el momento Raphael mantiene en su agenda cuatro conciertos en distintas ciudades españolas: San Sebastián (11 de octubre), Almería (18 de octubre) y dos fechas en Palma de Mallorca (24 y 25 de octubre), cuya celebración dependerá de la evolución de la salud del cantante.

Nuevo bache en su salud

El nuevo bache en la salud de Raphael interrumpe su ilusionante vuelta a los escenarios después del preocupante incidente que sufrió en diciembre de 2024, cuando el artista fue diagnosticado con un linfoma cerebral tras sufrir un accidente cerebrovascular durante una grabación de La Revuelta. Este diagnóstico le obligó a retirarse de los escenarios durante seis meses. Su regreso se produjo en junio, cuando retomó la gira ‘Raphaelísimo’ en el Teatro Romano de Mérida. Desde entonces, el cantante ha disfrutado de un verano tranquilo junto a su familia, especialmente acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, en su residencia de Ibiza.

A pesar de los contratiempos recientes, Raphael ha manifestado su deseo de regresar a los escenarios y reencontrarse con su público, reafirmando su compromiso con la música y su carrera. Su determinación y optimismo se mantienen, mientras sus seguidores esperan el momento en que pueda retomar su gira y continuar con su legado artístico.

