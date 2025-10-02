Raphael suspende un segundo concierto y actualiza su estado de salud: “Volveré con más fuerzas que nunca”

27/07/2019 Raphael EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La cancelación del concierto de Raphael en Zamora el pasado 26 de septiembre generó inquietud y preocupación entre los seguidores del artista. Ahora, el cantante ha reaparecido para comunicar que se ha visto obligado a suspender una nueva actuación, una triste noticia que ha querido dar él mismo, aprovechando para actualizar su estado de salud.

El cantante, de 82 años, ha anunciado que no podrá presentarse el próximo 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, un show que estaba previsto como parte del Festival Murcia ON, debido a una bronquitis diagnosticada por sus médicos. Según un comunicado difundido en sus redes sociales, la actuación se reprograma para el 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, una decisión que ha sido recibida con comprensión, pero también con preocupación por el estado de salud del intérprete.

La oficina de representación de Raphael ha detallado que la cancelación responde a una “prescripción médica” motivada por la bronquitis que padece el artista. En el mensaje dirigido a sus seguidores, Raphael expresa: “Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”. El comunicado también incluye un mensaje de tranquilidad y esperanza: “Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros”, ha escrito el artista.

Bache en su salud

El diagnóstico de bronquitis se suma a una serie de contratiempos médicos recientes para el artista. Raphael ya había suspendido el 28 de septiembre su concierto en Zamora, donde debía cerrar la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, debido a un “proceso gripal”. La decisión de posponer la cita en Murcia se tomó tras la recomendación expresa de los médicos, quienes consideraron que el estado de salud del cantante no permitía su participación en el evento.

El cantante Raphael, abandonando el Hospital 12 de Octubre este viernes 27 de diciembre. (Europa Press)

Este nuevo bache en su salud se produce después de que, en diciembre de 2024, el artista fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario, con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, tras experimentar síntomas neurológicos durante la grabación de un especial navideño de La Revuelta. El tratamiento, que incluyó una fase hospitalaria y otra ambulatoria, obligó a Raphael a cancelar varios conciertos en América. Tras meses de recuperación y con el apoyo de su familia, el cantante reapareció en los escenarios el 15 de junio de 2025 en el Teatro Romano de Mérida, donde fue recibido con entusiasmo por el público y demostró su fortaleza y pasión intactas.

La gira ‘Raphaelísimo’, que marcó su regreso, se ha convertido en un símbolo de superación personal y profesional. A pesar de los recientes problemas de salud, el artista ha mantenido una actitud positiva y combativa, fiel a su lema de seguir adelante. “Acepto lo que me está pasando y les digo a los médicos ‘póngale remedio’. Soy muy echado para adelante. (…) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte”, declaró a EFE tras su regreso. Además, expresó su intención de continuar en los escenarios mientras su salud lo permita, aunque con un ritmo más pausado: “Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo (…). Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje”.