España

Raphael suspende un segundo concierto y actualiza su estado de salud: “Volveré con más fuerzas que nunca”

El artista se ha visto obligado a cancelar su actuación en Murcia por prescripción médica, una noticia que ha querido comunicar él mismo a sus seguidores

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
27/07/2019 Raphael EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
27/07/2019 Raphael EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La cancelación del concierto de Raphael en Zamora el pasado 26 de septiembre generó inquietud y preocupación entre los seguidores del artista. Ahora, el cantante ha reaparecido para comunicar que se ha visto obligado a suspender una nueva actuación, una triste noticia que ha querido dar él mismo, aprovechando para actualizar su estado de salud.

El cantante, de 82 años, ha anunciado que no podrá presentarse el próximo 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, un show que estaba previsto como parte del Festival Murcia ON, debido a una bronquitis diagnosticada por sus médicos. Según un comunicado difundido en sus redes sociales, la actuación se reprograma para el 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto, una decisión que ha sido recibida con comprensión, pero también con preocupación por el estado de salud del intérprete.

La oficina de representación de Raphael ha detallado que la cancelación responde a una “prescripción médica” motivada por la bronquitis que padece el artista. En el mensaje dirigido a sus seguidores, Raphael expresa: “Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”. El comunicado también incluye un mensaje de tranquilidad y esperanza: “Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros”, ha escrito el artista.

Bache en su salud

El diagnóstico de bronquitis se suma a una serie de contratiempos médicos recientes para el artista. Raphael ya había suspendido el 28 de septiembre su concierto en Zamora, donde debía cerrar la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, debido a un “proceso gripal”. La decisión de posponer la cita en Murcia se tomó tras la recomendación expresa de los médicos, quienes consideraron que el estado de salud del cantante no permitía su participación en el evento.

El cantante Raphael, abandonando el Hospital 12 de Octubre este viernes 27 de diciembre. (Europa Press)

Este nuevo bache en su salud se produce después de que, en diciembre de 2024, el artista fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario, con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, tras experimentar síntomas neurológicos durante la grabación de un especial navideño de La Revuelta. El tratamiento, que incluyó una fase hospitalaria y otra ambulatoria, obligó a Raphael a cancelar varios conciertos en América. Tras meses de recuperación y con el apoyo de su familia, el cantante reapareció en los escenarios el 15 de junio de 2025 en el Teatro Romano de Mérida, donde fue recibido con entusiasmo por el público y demostró su fortaleza y pasión intactas.

La gira ‘Raphaelísimo’, que marcó su regreso, se ha convertido en un símbolo de superación personal y profesional. A pesar de los recientes problemas de salud, el artista ha mantenido una actitud positiva y combativa, fiel a su lema de seguir adelante. “Acepto lo que me está pasando y les digo a los médicos ‘póngale remedio’. Soy muy echado para adelante. (…) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte”, declaró a EFE tras su regreso. Además, expresó su intención de continuar en los escenarios mientras su salud lo permita, aunque con un ritmo más pausado: “Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo (…). Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje”.

Temas Relacionados

RaphaelCantantes EspañaFamosos EspañaGente EspañaEnfermedades de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nueva muñeca de la princesa Leonor que saldrá a la venta por el Día de la Hispanidad: con uniforme militar, por 99,95 euros y para coleccionistas

La empresa Muñecas Antonio Juan ha anunciado esta curiosa muñeca que busca reflejar “disciplina, compromiso y fuerza”

La nueva muñeca de la

Una uruguaya que vive en España destaca uno de los principales choques culturales que ha vivido: “Aquí el espacio-tiempo no existe”

Según esta influencer, los españoles tienden a percibir las distancias de manera muy subjetiva

Una uruguaya que vive en

Así es como debes limpiar tus zapatillas, según un influencer de moda: “No hace falta ningún producto caro”

Olvídate de productos caros: este truco viral con un ingrediente que todos tenemos en casa promete dejar tus zapatillas como nuevas

Así es como debes limpiar

Qué es el kratom, el analgésico que está prohibido en Francia porque terminó con la vida de un joven de 22 años y que tiene venta libre en Estados Unidos

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones lo define como “nueva sustancia psicoactiva”

Qué es el kratom, el

Jessica, criminóloga y psicóloga: “El crimen perfecto no existe”

Hay varios argumentos que sustentan la afirmación de la experta

Jessica, criminóloga y psicóloga: “El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Fernando Alonso y el sistema

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”