El motivo de la ausencia de los condes de Osorno a la boda de Cayetano Martínez de Irujo: el compromiso ineludible de la pareja en Cantabria

Carlos Fitz-James Stuart, sobrino del novio, y su esposa Belén Corsini, fueron la gran ausencia del enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Belén Corsini y Carlos Fitz-James
Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart. (EUROPA PRESS).

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, celebrada el pasado sábado, 4 de octubre, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, se convirtió en uno de los eventos sociales más esperados del año. Con una ceremonia cargada de simbolismo, emoción y esencia andaluza, los novios sellaron una historia de amor de más de una década bajo el sonido de una saeta que rompió el silencio y la bendición papal que acompañó el enlace. Sin embargo, entre los invitados hubo ausencias que no pasaron desapercibidas, especialmente la del conde de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart, sobrino del novio, y su esposa Belén Corsini.

El enlace, previsto inicialmente para las 13:30 horas, se retrasó algunos minutos por motivos de seguridad y por la coincidencia con otros actos religiosos en el templo. Cayetano llegó pasadas las dos de la tarde acompañado de su hija Amina, que ejerció de madrina. Pocos minutos después, hizo su aparición Bárbara Mirjan, enfundada en un elegante vestido diseñado a medida, inspirado en los colores y la luz de Sevilla. La escena, arropada por familiares, amigos y figuras destacadas del ámbito social, representó un homenaje a las raíces de la Casa de Alba, con salida en coche de caballos y una recepción posterior en la finca familiar de Las Arroyuelas.

Entre los presentes destacaron Eugenia Martínez de Irujo, Alfonso Martínez de Irujo, Carmen Lomana y Bertín Osborne, además de otros rostros conocidos del círculo más próximo al duque de Arjona. Sin embargo, la atención mediática también se centró en los grandes ausentes, encabezados por los condes de Osorno.

Eugenia Martínez de Irujo y
Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos. (Europa Press)

El motivo de su falta, lejos de cualquier rumor de distanciamiento familiar, fue una cuestión de agenda. Tal como ha revelado este lunes la revista ¡Hola!, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini tenían un compromiso ineludible en Cantabria, a más de 750 kilómetros de Sevilla. La pareja viajó hasta el municipio cántabro de Comillas para asistir a otra boda, en la que Carlos desempeñó un papel clave: era testigo del enlace de un amigo íntimo de toda la vida.

La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de San Martín de Cigüenza a las doce del mediodía, coincidiendo prácticamente con el horario del enlace de su tío. Después, los invitados se trasladaron a la Finca Casería de la Mar, en Rioturbio, donde se celebró un banquete en un entorno idílico, rodeado de vegetación y música en directo. Entre los asistentes a la boda cántabra también se encontraban la estilista Cristina Reyes, cuñada de la novia; la periodista Lucía Villalón y su hermana María; y Laura Corsini, prima de Belén y fundadora de la firma de moda Bimani. Además, la nota musical la puso la cantante Sofía Ellar, que ofreció una actuación en directo para los recién casados, tal y como ha informado el citado medio.

Días familiares antes del viaje

Antes de viajar al norte, los condes de Osorno habían vivido un fin de semana especialmente familiar y emotivo. Un día antes de la boda de Cayetano, en el Palacio de Liria —residencia histórica de la Casa de Alba—, tuvo lugar un bautizo doble que reunió a las dos ramas más jóvenes del linaje. En la capilla privada del palacio fueron bautizados Fernando Fitz-James Stuart Palazuelo, hijo de los duques de Huéscar, y Fadrique Fitz-James Stuart Corsini, el segundo hijo de Carlos y Belén.

El sacerdote encargado de oficiar la ceremonia fue Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, figura muy cercana a la familia, que curiosamente también fue quien casó al día siguiente a Cayetano y Bárbara. Esta coincidencia no hizo sino reforzar el carácter íntimo y familiar de ambos acontecimientos, aunque imposibilitó que todos pudieran estar presentes en ambos lugares.

Y, a pesar de la ausencia del conde de Osorno, la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se vivió como una jornada de alegría y reconciliación. El enlace, celebrado en el mismo templo donde reposan las cenizas de la duquesa de Alba, combinó tradición, fe y una puesta en escena muy cuidada.

Cayetano Martínez de Irujo y
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevilla tras haber contraído Matrimonio este sábado. (EFE/Raúl Caro).

