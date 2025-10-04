España

Las invitadas a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: de Tana Rivera a Carmen Lomana

La galería con los mejores looks en la segunda boda del hijo de Cayetana de Alba

Por Sofia Avendaño

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han sellado este sábado 4 de octubre su historia de amor con una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla. Más de una década después de conocerse, y tras casi diez años de relación, el duque de Arjona y su pareja han reunido a cerca de 300 invitados en una boda marcada por el simbolismo familiar, el arraigo andaluz y la elegancia discreta. Tras el enlace, los asistentes se trasladaron a Las Arroyuelas, la finca de Carmona que Cayetano heredó de su madre, la duquesa de Alba, y que se convirtió en el escenario perfecto para la celebración posterior.

Se trata del segundo matrimonio para el hijo de Cayetana de Alba, quien ya contrajo matrimonio en 2005 con Genoveva Casanova, madre de sus hijos mellizos, Luis y Amina. Aquel enlace, celebrado en la capilla del Palacio de Las Dueñas, fue uno de los grandes eventos sociales de la década, con invitados del mundo aristocrático, empresarial y taurino, y una novia vestida por Manuel Mota para Pronovias con un diseño de Alta Costura valorado en 60.000 euros. Entonces, Cayetano lució el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en una boda que marcó época por su despliegue de medios, protocolo y estilo.

Estilo, color y pamelas: los looks de las invitadas

Al tratarse de una boda de mañana, muchas de las asistentes apostaron por vestidos de corte midi y tocados elaborados. La mayoría de los looks se movieron entre los tonos otoñales, aunque no faltaron los colores vibrantes ni los tejidos más frescos para combatir el calor sevillano.

Una de las más destacadas fue Susanna Griso, amiga personal de Cayetano, que optó por un vestido azul sin mangas con falda evasé, de la firma Redondo Brand. Lo combinó con una capa coral y una pamela de gran tamaño que atrajo todas las miradas. La presentadora, que compartió pantalla con el duque durante sus colaboraciones en televisión, no dudó en mostrar su estilismo antes del evento, rompiendo con la discreción habitual.

Susanna Griso llega a la
Susanna Griso llega a la iglesia del Cristo de los Gitanos para asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Begoña Villacís fue otra de las invitadas más aplaudidas con su elección: un vestido asimétrico en azul celeste, de largo midi, que combinó con una pamela de ala ancha y sandalias a juego. Por su parte, Katia Gutiérrez, influencer, deslumbró con un vestido rojo con escote halter y abertura en la falda, acompañado de un tocado llamativo, mientras que en otro momento se la vio con un diseño corto en marrón, igualmente favorecedor.

Begoña Villacís y Juan
Begoña Villacís y Juan Cañada llega a la iglesia del Cristo de los Gitanos para asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Carmen Lomana, siempre fiel a su estilo clásico con un giro moderno, eligió un vestido nude de encaje negro, con diadema a juego y melena suelta. Paloma Segrelles apostó por el color fucsia con un vestido midi y tocado coordinado, mientras que Olivia de Borbón eligió un look en verde con falda evasé y tirantes, acompañada por su marido, Luis Porras, en un traje gris claro.

Carmen Lomana y Antonio Gutiérrez
Carmen Lomana y Antonio Gutiérrez llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos para asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
Olivia de Borbón y Julián
Olivia de Borbón y Julián Porras llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos para asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Tana Rivera, hija de Eugenia y Francisco Rivera, eligió un vestido largo en azul intenso, muy favorecedor, que combinó con accesorios discretos. En contraste, Sofía Palazuelo —duquesa de Huéscar— apostó por un diseño más sobrio en verde militar, con un elegante volante en el pecho, adaptado a la estética fluida del evento.

Tana Rivera llega a la
Tana Rivera llega a la ceremonia de boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la Iglesia de los Gitanos de Sevilla. EFE/ Raúl Caro.

La hermana del novio, Eugenia Martínez de Irujo, volvió a dar la nota de estilo con un look rompedor: un dos piezas de pantalón y top con cola, alejado del convencionalismo, pero absolutamente fiel a su estilo personal. Por su parte, su hija Amina, madrina del enlace, apostó por una estética más clásica, aunque todavía no han trascendido todos los detalles de su estilismo.

Cayetano Martínez de Irujo llega
Cayetano Martínez de Irujo llega a la iglesia del Cristo de los Gitanos acompañado por su hija, Amina, que ejerce de madrina en la ceremonia

