Belén Esteban revela el episodio que rompió su amistad con Toñi Moreno y le manda una advertencia: “Que sea la última vez”

La colaboradora ha estallado en ‘No somos nadie’ después de la entrevista que Jesulín de Ubrique protagonizó en el programa ‘Gente Maravillosa’ junto a la presentadora andaluza

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Belén Esteban le manda un
Belén Esteban le manda un mensaje a Toñi Moreno en 'No somos nadie'. (YouTube)

Belén Esteban ha vuelto a estallar en directo por la entrevista que Jesulín de Ubrique concedió en el programa Gente Maravillosa. La colaboradora se ha dirigido a Toñi Moreno, presentadora del espacio de Canal Sur, para recordarle el episodio por el que está enfadada con ella.

El detonante de la controversia fue la emisión especial por el programa número 200 de Gente Maravillosa, donde Jesulín de Ubrique se mostró especialmente abierto sobre su faceta como padre, su trayectoria en los ruedos y su vida familiar junto a María José Campanario. Durante la conversación, Toñi Moreno subrayó la cercanía que mantiene con el torero y aseguró haber presenciado en varias ocasiones cómo Jesulín se comporta como un “padrazo” con todos sus hijos. El propio Jesulín afirmó: “Los quiero a todos por igual, eso está más que controlado”, una declaración que, lejos de apaciguar los ánimos, avivó viejas ascuas en el entorno de Belén Esteban.

La reacción de la de Paracuellos no se ha hecho esperar. En su intervención en No somos nadie, la colaboradora ha expresado su malestar por la imagen que Toñi Moreno proyectó de Jesulín como padre ejemplar. “Que sea la última vez que digas que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no lo ha hecho nunca”, le ha espetado en directo a la andaluza.

Belén, que durante años coincidió con Toñi en Mediaset y mantuvo un estrecho vínculo con ella, ha insistido en que su enfado no se debe a la amistad entre Moreno y la familia del torero, sino a un episodio que vivió junto a su hija al encontrarse a la presentadora en una peluquería. “Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José...”, aclaró, antes de revelar el verdadero motivo de su disgusto.

Jesulín de Ubrique y Toñi
Jesulín de Ubrique y Toñi Moreno, en 'Gente Maravillosa'. (Canal Sur)

La razón del distanciamiento

Según ha revelado en directo la propia Esteban, el origen de su distanciamiento con Toñi Moreno se remonta a un episodio ocurrido en la peluquería de Manuel Zamorano. Así, ha relatado que tras un viaje a Estados Unidos con su hija, ambas acudieron al mencionado local, donde coincidieron con Toñi Moreno. En ese contexto, la presentadora le comentó a Andrea Janeiro: “Oye, ya me ha dicho tu padre que se está viendo contigo”.

En aquel momento, Jesús Janeiro estaba participando en MasterChef Celebrity y viajaba recurrentemente a Madrid. Sin embargo, Belén Esteban desmiente que el torero viera a su hija y asegura que la joven le respondió a Moreno: “Dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día”.

Durante el debate en plató, Kiko Matamoros ha intentado recordar las visitas de la hija de Esteban a la finca Ambiciones, propiedad de Jesulín, en cumplimiento del convenio familiar. Sin embargo, Esteban le ha interrumpido de inmediato: “¿Pero qué visitas? ¿Se os ha olvidado mi historia? ¿Cuántas veces ha estado mi hija allí?”, zanjó la colaboradora, indignada.

Belén EstebanJesulín de UbriqueToñi MorenoFamosos EspañaGente EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

