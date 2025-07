Toñi Moreno desmiente tajante el bulo de su tumor: “Todo no vale. Puedes jugar con todo, pero con la salud no”

Toñi Moreno en una imagen de archivo. (Europa Press)

Toñi Moreno ha dicho basta. La presentadora andaluza ha comenzado este jueves su programa Hoy en día (Canal Sur) lanzando un mensaje claro y directo contra los bulos que circulan por internet y que afectan directamente a su vida personal. En concreto, ha desmentido con contundencia una noticia falsa que aseguraba que le habían detectado un tumor. “Es absolutamente falso”, ha afirmado con seriedad en los primeros minutos del programa.

La comunicadora no se ha andado con rodeos: ha criticado duramente que se utilice algo tan delicado como la salud para conseguir visitas en redes sociales o en canales de YouTube. “Alguien ha publicado que yo podía tener un tumor y la realidad es que no. Estoy perfectamente”, ha sentenciado ante los micrófonos. Y es que el bulo se originó a partir de unas declaraciones antiguas suyas, en las que mencionaba que le habían extirpado un mioma “en el pleistoceno”, como ella misma bromeó entonces. A partir de ahí, alguien decidió montar una historia completamente falsa, presentada como si fuera una noticia de última hora.

Toñi, visiblemente molesta, ha explicado cómo el falso titular ha provocado una auténtica oleada de llamadas y mensajes por parte de amigos, familiares y compañeros de profesión preocupados por su estado de salud. “Ayer se me caía el teléfono de gente que me quiere, que me quiere bien, preguntándome si era verdad”, ha contado. Y aunque agradece el cariño, lo cierto es que el disgusto no se lo ha podido quitar todavía.

Toñi Moreno en 'Hoy en día' de Canal Sur.

Con su habitual sinceridad y ese punto de ironía que la caracteriza, la presentadora ha querido dejar muy claro que está en plena forma: “Afortunadamente estoy bien, estoy más sana que una pera”, ha dicho, intentando rebajar la tensión del momento, pero sin restarle importancia al asunto. Porque lo que verdaderamente le duele no es el bulo en sí, sino el daño que este tipo de contenidos pueden causar, especialmente a las personas que la rodean.

“Tengo una madre de 80 años y mucha gente que me quiere, y me gustaría que con la salud no se jugara”, ha reclamado. También ha lanzado un mensaje a quien difundió el rumor: “No todo vale”. Y aunque comprende que cada uno busque la manera de atraer público en las redes, insiste en que hay líneas que no deberían cruzarse.

Con esta intervención, Toñi Moreno no solo ha desmentido una fake news más, sino que ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a plantar cara a quienes intentan aprovecharse de su imagen. Sin dar publicidad al canal responsable —una decisión muy consciente por su parte—, ha aprovechado su plataforma para dar un toque de atención a quienes confunden el entretenimiento con la falta de ética.

Y después de aclarar el asunto, como buena profesional, ha seguido adelante con su programa. Porque si algo ha dejado claro esta semana Toñi Moreno es que, pese a los rumores y titulares sensacionalistas, ella sigue fuerte, firme y con más energía que nunca.