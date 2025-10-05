Fallece el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años tras una larga enfermedad

Guillermo Fernández Vara. (Diego Radamés/Europa Press)

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Nacido el 6 de octubre de 1958 en Olivenza (Badajoz), en 1983 se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, ciudad a la que llegó con 12 años al ser nombrado su padre presidente de la Audiencia Provincial y en la que abrió una etapa de 17 años fuera de Extremadura.

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024. En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años: dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023.

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con quien entabló una profunda amistad y un recorrido compartido de ideales y valores en Olivenza (Badajoz), su municipio natal.

“Mejorar las vidas de la gente”

“Yo quiero seguir viviendo por los míos, por vosotros y por tanta gente que nos necesita”, aseguró públicamente cuando recibió el Premio ‘Primero de Mayo’ de UGT Extremadura ante decenas de socialistas y sindicalistas.

El expresidente de la Junta de Extremadura siempre ha mantenido que a lo largo de su trayectoria política nunca hizo “nada extraordinario”, más que aquello para lo que le confiaron como servidor público; y expuso que no quería calles ni plazas, tampoco medallas.

Firme creyente en la política como herramienta para “mejorar las vidas de la gente”, como repitió más de una vez a lo largo de su vida, Fernández Vara siempre sostuvo que la ideología debe apelar a las raíces de los seres humanos, a las entrañas de la humanidad, porque los principales problemas —decía— no son tecnológicos, siguen siendo humanos.

El pacense Miguel Ángel Gallardo, quien tomó el relevo de Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE extremeño, ha afirmado, a través de un comunicado oficial, que con el fallecimiento de Fernández Vara, una persona que dedicó toda su vida a servir a su tierra, “se va un pedazo de nuestra historia” reciente. “Su pérdida duele profundamente a toda la familia socialista”, ha expuesto el líder socialista.

“Sobre todo amaba a su tierra”

Su sucesora al frente del Gobierno extremeño, María Guardiola (PP), ya ha manifestado su reconocimiento y gratitud hacia su figura, y ha declarado tres días de luto oficial en esta comunidad autónoma. A su juicio, Fernández Vara ejerció “con entrega sus responsabilidades públicas” y lo hizo “con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos”.

“Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra y, en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano”, ha resaltado Guardiola.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con “enorme tristeza” la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un “referente socialista” y un “ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público”. El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje en la red social X que Fernández “dedicó su vida a Extremadura” y que “su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España”.

*Información elaborada por EFE