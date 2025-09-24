España

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El régimen protegido se ha consolidado como alternativa asequible a la vivienda libre en plena crisis habitacional, pero los precios por metro cuadrado marcan récords históricos en el segundo trimestre

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

En un contexto en el que la crisis de acceso a la vivienda se sitúa como una de las principales preocupaciones de los españoles, el régimen protegido se postula, por un lado, como una alternativa asequible para aquellos colectivos más vulnerables ante el alza del precio de los inmuebles y, por el otro, como la potencial fórmula clave del Gobierno para hacer frente a esta grave problemática social.

Este mismo mes, el Ejecutivo colocó en el centro de su estrategia para garantizar la estabilidad habitacional de los jóvenes los inmubeles regulados, aunque esta medida suscitó dudas sobre su viabilidad por la falta de oferta. Sin embargo, la disponibilidad no es el único problema al que se enfrenta este mercado: mientras el encarecimiento de las propiedades sin regulación acapara titulares, la vivienda de protección oficial (VPO) registra aumentos mucho más moderados que aun así también llevan los precios hasta máximos históricos.

Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el régimen de protección no evita que estos inmuebles marquen récords y el precio medio de la vivienda protegida alcanzó los 1.188 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025 en España. Esta cifra que representa un aumento intertrimestral del 1,5% y una variación anual del 1,6%, que lleva el valor medio de tasación por metro cuadrado hasta niveles nunca alcanzados desde el inicio de la serie histórica en 2005.

La vivienda protegida, más cara en casi todas las comunidades

Castilla-La Mancha encabeza el crecimiento anual como comunidad en la que más han aumentado los precios en la vivienda protegida respecto al segundo trimestre de 2024, con una variación positiva del 5,2% hasta los 1036,6 euros por metro cuadrado. El incremento respecto al trimestre inmediatamente anterior, en cambio, ha sido del 1,9%. Le sigue Islas Baleares con un aumento del 3,1% hasta los 1099,8 euros (un 2,7% más que en el primer trimestre) y Aragón, que también destaca con una subida del 2,6% hasta los 1142,2 euros por metro cuadrado, un 2,4% más que entre enero y marzo de este año.

Valor tasado de la vivienda protegida en el segundo trimestre y variación

Comunidad Autónoma Precio 2T 2025 (€/m²) Variación Trimestral (%) Variación Anual (%)
Castilla-La Mancha 1.036,60 1,9 5,2
Islas Baleares 1.099,80 2,7 3,1
Aragón 1.142,20 2,3 2,6
Cantabria 1.122,40 0,8 2,6
Región de Murcia 1.019,00 2,0 2,3
Canarias 1.187,70 2,2 2,2
Comunidad de Madrid 1.459,90 2,0 2,0
Cataluña 1.240,30 1,6 1,9
Media Nacional 1.188,00 1,5 1,6
Andalucía 1.194,20 1,2 1,5
Galicia 1.098,40 1,3 1,4
Extremadura 752,40 1,6 1,4
Castilla y León 1.067,60 1,5 1,4
Asturias 1.073,20 1,1 1,2
Comunidad Foral de Navarra 1.144,40 1,8 1,1
País Vasco 1.126,80 1,7 1,0
Comunidad Valenciana 1.115,90 2,1 0,4
La Rioja 1.081,40 0,5 -0,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

En el grupo con crecimientos más moderados destacan Extremadura (1,4%), Asturias (1,2%), Navarra (1,1%) y País Vasco (1%). En los últimos puestos por variación anual se encuentran la Comunidad Valenciana, con un incremento de precios de apenas un 0,4%, y La Rioja, que llama la atención como la única autonomía en la que los precios de la vivienda protegida se han reducido desde el segundo trimestre de 2024, con una variación interanual negativa del 0,9%, auqnue sí registra un ligero repunto intertrimestral (+0,5%).

Madrid y Cataluña, las autonomías con el precio más alto

Por otra parte, la Comunidad de Madrid experimenta una subida anual del 2%, lo que la confirma como la región con el precio por metro cuadrado más alto del país, con 1.459,90 euros por metro cuadrado. Tras Madrid, las cifras más elevadas corresponden a Cataluña (1.240,30 euros), donde el preico aumenta un 1,9%; Andalucía (1.194,20 euros, +1,5%) y Canarias (1.187,70 euros, 2,2%). Mientras, Extremadura destaca como la comunidad más asequible, con 752,4 euros por metro cuadrado, seguida de lejos por la media de 1019,0 euros por metro cuadrado en Murcia.

La comparativa por provincias

Madrid se mantiene como el territorio más caro en el análisis provincial, seguida por Barcelona, con un precio medio de 1.246,60 euros por metro cuadrado y Girona, con 1.229,20 euros. Entre las cinco provincias con precios más elevados figuran también Sevilla (1.210,20 euros) y Málaga (1.208,70 euros), todas ellas por encima del promedio nacional.

Un edificio de viviendas.
Un edificio de viviendas.

En el rango opuesto, Cáceres presenta el precio más bajo, de 743,8 euros por metro cuadrado, junto a Badajoz (758,6 euros). Otras provincias asequibles incluyen Lugo, Cuenca y Toledo, todas por debajo de los 1.050 euros por metro cuadrado. Cabe destacar que los útlimos datos oficiales no actualizan las cifras de Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ourense, Ceuta y Melilla.

Ciudad Real lidera los aumentos anuales, registrando la variación más alta con una subida del 8,8%, seguida de Cuenca (8%) y Albacete (7,6%). También sobresalen Sevilla, Burgos y Salamanca, que presentan subidas cercanas o superiores al 4%. Por otra parte, Jaén marca la mayor caída interanual, con un descenso del 3,4% en el precio de viviendas protegidas.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioVivienda de Protección OficialMinisterio de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Zaragoza:

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Valencia este 24 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Todo sobre Julio Peña, protagonista de la nueva película de Amenábar: de su vínculo con Aitana a su éxito internacional en Netflix

El joven, que da vida a Miguel de Cervantes en ‘El Cautivo’, se posiciona como una de las grandes promesas del cine español actual

Todo sobre Julio Peña, protagonista

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Licita un nuevo contrato que incluye esta obligatoriedad temporal. Calcula 135.000 viajes al año con precios cerrados que oscilan entre 7,95 y 12 euros. El sindicato AMYTS señana que el actual servicio no es ágil

Ayuso quiere contratar taxis o

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

En la actualidad, el encarecimiento de los precios y el estancamiento de los salarios impiden que el 85% de los menores de 30 años logre independizarse y obliga a muchas familias a destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda

El acceso a la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso quiere contratar taxis o

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

ECONOMÍA

El acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

El precio de tener quemados a tus trabajadores: el ‘burnout’ le cuesta más de 59.000 millones de euros al año a las empresas españolas

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy