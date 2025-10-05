El hombre más viejo de Australia cumple 112 años: “Su determinación, ingenio y esperanza son inspiradores”

La vida de Ken ha sido marcada por varios eventos mundiales, pero también por una pasión y energía que le han mantenido activo (Composición Infobae/Canva).

Kenneth Weeks, el hombre más viejo de Australia, ha vivido cinco pandemias mundiales y dos guerras mundiales. Así, el hombre ha llegado a los impresionantes 112 años hoy, 5 de octubre de 2025.

Descrito por su familia como un auténtico luchador australiano, Weeks no solo es la persona viva de mayor edad de su país, sino también el australiano de mayor edad registrado. Ken celebra el hito con una emotiva fiesta de cumpleaños rodeado de familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Nacido el 5 de octubre de 1913 en Grafton, Weeks ha sido testigo de un siglo de cambios y sigue adelante con orgullo. Estar activo siempre ha sido importante para él, y el australiano todavía caminaba hasta la ciudad para ir de compras después de cumplir 100 años.

Más tarde, adoptó un triciclo para mantener su independencia y ahora se encuentra caminando por su centro de atención residencial, manteniéndose conectado y consciente de todo lo que sucede en su hogar y la comunidad.

Su nieta Eunice dice que su amado abuelo es una inspiración: “La vida de mi abuelo refleja la batalla australiana: su determinación, ingenio y esperanza son inspiradores”.

Una vida muy ocupada

Weeks ha llevado una vida muy ocupada, probando suerte en muchas profesiones e incluso postulándose para la Real Fuerza Aérea Australiana durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde la construcción de carreteras hasta la conducción de camiones y la copropiedad de un concesionario de automóviles, su espíritu trabajador ha brillado a lo largo de su vida. Vivió de forma independiente en la misma casa durante 65 años antes de trasladarse a Whiddon Grafton, una residencia de ancianos justo antes de cumplir 105 años.

“Hoy, a los 112 años, es la persona viva de mayor edad de Australia”, afirmó el director ejecutivo de Whiddon, Chris Mamarelis. “Es un honor celebrar este momento con él y tenerlo como un miembro querido de nuestra comunidad”.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Rodeado de seres queridos y regalos, Weeks fue visto sonriendo durante la celebración de su cumpleaños anticipado. También recibirá un regalo especial y una placa de Whiddon en reconocimiento a su longevidad récord.

La memoria histórica de una sola vida

Kenneth Loxton Weeks nació el 5 de octubre de 1913 en Grafton, Nueva Gales del Sur, y fue el primero de los cinco hijos de Darcy Edwin Weeks y Dorothy Loxton. Creció en una granja junto a un río cerca de Swan Creek. En 1941, se casó con Jean McPhee y juntos tuvieron dos hijos, Ian y Noel.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Kenneth solicitó unirse a la Real Fuerza Aérea Australiana. Sin embargo, por su baja estatura de tan solo 1,5 metros, fue rechazado.

Durante la guerra, desarrolló un interés por la radio y la electrónica, llegando incluso a instalar una antena de televisión alta en el tejado para recibir una señal irregular antes de que su pueblo tuviera cobertura local.

A lo largo de su vida, el Sr. Weeks tuvo un gran interés por los barcos y la construcción naval. Construyó un velero de clase “VS” en el garaje de su abuela, que vivía al lado. Ken disfrutaba competir con el barco con otros aficionados, convirtiéndose en campeón local en las décadas de 1940 y 1950. Después, construyó un barco pesquero de 38 pies con la ayuda de un amigo, que fue botado en 1957.

A Ken también le gustaba experimentar con camionetas pequeñas, convirtiendo algunas en autocaravanas. Tras jubilarse, él y su esposa realizaron varios viajes por la costa este de Australia en estos vehículos.

Tras la muerte de su esposa en 1986, Ken se mantuvo activo y comprometido con la vida. Vivía de forma independiente en la misma casa que había tenido durante 65 años, una casa que perteneció a su bisabuelo William (1829-1925). Ken decidió mudarse a una residencia de ancianos poco antes de cumplir 105 años en 2018.