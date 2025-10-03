España

Más de 300 invitados, seis testigos y un vestido de Navascués: todos los detalles de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

La pareja se dará el "sí, quiero" este sábado, 4 de octubre, en Sevilla tras más de nueve años de relación

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Cayetano Martínez de Irujo y
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan visitan al Cristo de los Gitanos, a 17 de abril de 2025, en Sevilla (España). (EUROPA PRESS).

Sevilla volverá a convertirse en epicentro del mundo aristocrático el próximo 4 de octubre, cuando Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona e hijo de la recordada duquesa de Alba, contraiga matrimonio con Bárbara Mirjan, su pareja desde hace casi una década. Lo que comenzó como una relación discreta, marcada en sus inicios por los comentarios sobre la diferencia de edad —32 años les separan—, se ha consolidado con el tiempo hasta desembocar en un enlace que promete reunir a buena parte de la alta sociedad española.

Cayetano y Bárbara se conocieron en 2016, poco después de la ruptura del aristócrata con Genoveva Casanova, madre de sus dos hijos. Entonces, el romance sorprendió por la juventud de ella, estudiante universitaria que iniciaba su vida adulta. Sin embargo, el paso del tiempo despejó dudas: ambos han construido una sólida relación que ahora culmina con un compromiso que ha despertado gran expectación.

La boda se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, templo con un fuerte simbolismo personal para Cayetano, ya que él y su familia forman parte de la hermandad vinculada al mismo. La elección del lugar no es casual: allí se encuentran los restos de su madre y además es muy cercano al Palacio de las Dueñas, patrimonio de la Casa de Alba y escenario de la primera boda del duque en 2005 con Genoveva Casanova.

La iglesia del Cristo de
La iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla el día del funeral de la duquesa de Alba (EFE).

Una de las mayores incógnitas era quién ocuparía el papel de madrina. Finalmente, será Amina, la hija que Cayetano tuvo con Genoveva, quien acompañe a su padre al altar. La decisión tiene una fuerte carga emocional: el aristócrata subrayó en una entrevista con ¡Hola! que su hija ocupa un lugar central en su vida y que su vínculo con ella ha marcado su forma de ver la paternidad. Por parte de Bárbara, el padrino será su padre.

Y es que la boda se presenta, además, como un escenario para la reconciliación. Durante los últimos años, la relación entre Cayetano y sus hermanos ha estado marcada por altibajos. Él mismo reconoció que con Eugenia ha recuperado cierta cercanía, aunque no como en el pasado. Ambos compartieron la pasada Nochevieja y han coincidido en varios actos familiares, como una velada flamenca en Sotogrande este verano.

De hecho, Eugenia figurará como testigo junto a Fernando, Emilio Butragueño, el boxeador Manuel Berdonce y otros amigos cercanos. Por parte de Bárbara, los testigos serán su amiga sevillana Rocío Puch y Luis Martínez de Irujo, primo del novio. Sin embargo, el enlace no será escenario de una estampa que recoja a los seis hermanos, un hecho que no ocurre desde el fallecimiento de la duquesa de Alba en 2014.

Los hijos de Cayetana Fitz-James
Los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, en su entierro (REUTERS).

El motivo es que Jacobo Fitz-James Stuart, conde de Siruela, ha comunicado su ausencia mediante una carta enviada al palacio de Liria. En el texto expone tres razones principales: el 20º aniversario de su editorial Atalanta, los compromisos profesionales de su esposa Inka Martí, galardonada recientemente en Canarias, y un viaje a Inglaterra para asistir a un encuentro con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), organización medioambiental vinculada al rey Carlos III.

Sevilla, escenario de tradición

La ceremonia está prevista para las 13:30 horas y contará con un fuerte componente tradicional. Bárbara llegará en un carruaje tipo duquesita, acompañada de su familia, en un guiño a las costumbres andaluzas. Tras el “sí, quiero”, los recién casados se desplazarán en coche de caballos, saludando a los curiosos que se acerquen a las inmediaciones del templo. En cuanto a los looks, el novio vestirá el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, institución de la que es miembro, reforzando así el vínculo con las tradiciones ecuestres de la capital hispalense.

Por su parte, la novia, para quien será su primer matrimonio, se vestirá en un hotel céntrico de Sevilla antes de dirigirse a la iglesia. El vestido aún es un misterio, aunque ha seguido la línea de Belén Corsini, mujer de Carlos Fitz-James Stuart, y ha apostado por Navascués de la mano de la diseñadora Cristina Martínez-Pardo.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladarán a la finca Las Arroyuelas, propiedad de Cayetano, donde tendrá lugar el banquete y la fiesta posterior. Esta hacienda, situada en Carmona, es el lugar de residencia habitual del duque de Arjona y cuenta con más de 1.500 hectáreas de terreno. El lugar acogerá a más de 300 invitados, entre los que se esperan numerosas personalidades de la aristocracia y la alta sociedad española.

Las Arroyuelas (CORTIJOLAMONTILLA.COM).
Las Arroyuelas (CORTIJOLAMONTILLA.COM).

Y la organización del enlace recae en Bárbara, que ha supervisado los detalles de vestuario, banquete y protocolo después de dejar su trabajo a comienzos de este año en OK Diario. En cuanto al menú, correrá a cargo de la empresa de Miguel Ángel Jurado, una de las firmas de catering más prestigiosas de Sevilla, que este año celebra tres décadas de trayectoria. A pesar de que los platos siguen siendo un secreto, se sabe que incluirá productos de la gastronomía andaluza y vinos locales.

Por último, la música también tendrá protagonismo: el grupo Los Alpresa animará a los invitados, mientras que el ex torero Diego Ramos ofrecerá un espectáculo en homenaje a Julio Iglesias, que ha estado girando por distintas ciudades españolas.

