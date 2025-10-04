El vestido de novia de Bárbara Mirjan: bordados inspirados en Sevilla, mangas desmontables y una cola bordada de gran caída

El vestido de novia de Bárbara Mirjan. (EFE)

Este sábado 4 de octubre, Sevilla acoge uno de los enlaces más esperados del año: la boda de Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona, con Bárbara Mirjan, su pareja desde el verano de 2016. La ciudad andaluza, tan estrechamente ligada a la familia del novio, ha sido el escenario elegido para una jornada marcada por la tradición, el simbolismo y una cuidada selección de invitados.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo cargado de significado para Cayetano. Allí reposan parte de las cenizas de su madre, Cayetana de Alba, y se levanta un monumento en su honor. A las 13:30 horas comenzaba una misa cargada de emociones, a la que siguió una celebración íntima pero multitudinaria en la finca familiar de Las Arroyuelas, en Carmona, legada al duque por su madre y cuidadosamente preparada para la ocasión.

Eugenia Martínez de Irujo, la hermana más cercana

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo Raúl Terrel / Europa Press

De los hermanos del novio, ha sido sin duda Eugenia Martínez de Irujo quien acaparó más atención durante la ceremonia. Fiel a su estilo y cercana a Cayetano, llegó acompañada de su marido, Narcís Rebollo, y de su hija Tana Rivera, en una imagen que reforzó el peso emocional del clan familiar en esta cita. Carlos Fitz-James Stuart y Alfonso Martínez de Irujo también estuvieron presentes, aunque este último optó por no asistir al banquete posterior.

El gran ausente fue Jacobo Fitz-James Stuart, conde de Siruela, quien excusó su presencia por un viaje fuera de España. También destacó la ausencia de Genoveva Casanova, exmujer del novio y madre de sus hijos, quien ha viajado a México coincidiendo con la fecha del enlace.

Sí acudieron numerosos rostros conocidos de la vida social y mediática, como Susanna Griso, Carmen Lomana, Bertín Osborne, Emilio Butragueño, Paloma Segrelles y Olivia de Borbón con Julián Porras. También se dejaron ver Begoña Villacís y Juan Cañada, en un evento que logró reunir a cerca de 300 invitados.

Por parte de la novia, la familia viajó desde el País Vasco y también desde el extranjero, dado que su padre, Javier Mirjan, de origen libanés y empresario de profesión, ejerció como padrino del enlace. La madrina, por parte del novio, fue Amina, hija de Cayetano y Genoveva.

El vestido de Bárbara Mirjan: un tributo a Sevilla con bordados de tradición y emoción

El vestido de novia de Bárbara Mirjan. (EFE)

Si hubo un detalle que no pasó desapercibido durante la jornada fue el vestido de la novia, diseñado exclusivamente por el taller madrileño Navascués, firma que recientemente también firmó el look nupcial de Teresa Urquijo. La propuesta de Bárbara Mirjan fue una pieza de alta costura que aunó elegancia, simbolismo y una fuerte conexión con Sevilla.

El vestido, confeccionado en crep con cortes en godets de organza bordada, evocaba las flores del clásico mantón de Manila, rindiendo así homenaje a la tradición andaluza. Uno de los elementos más llamativos fue la cola independiente realizada en organzas bordadas y el velo de tul de seda natural, que aportaban una estética ligera, etérea y muy sofisticada. El diseño incorporaba además mangas desmontables y un puño bordado en el brazo derecho, que subrayaban su carácter artesanal.

La inspiración principal de los bordados, según explicaron desde el taller, proviene de un símbolo muy concreto: la saya que lució la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos durante la última Madrugá del Viernes Santo. Un detalle especialmente emotivo si se tiene en cuenta el estrecho vínculo de la Casa de Alba con esta hermandad y el templo donde se celebró la ceremonia.

La propia diseñadora, Cristina Martínez-Pardo Cobián, confesó a ABC Estilo que el proceso de creación fue tan íntimo como especial. “Bárbara confió plenamente en nosotros”, señaló, destacando las visitas al taller junto a su madre, Lourdes Aliende, con quien compartió momentos de emoción, risas e incluso bailes improvisados de sevillanas.

Zapatos de autor y belleza natural

Bárbara Mirjan llega a la iglesia del Cristo de los Gitanos en coche de caballos acompañada por su padre, el empresario libanés Bachar

Para completar su look, Bárbara optó por unos salones clásicos de 10 centímetros diseñados a medida por Isabel Abdo, una de las diseñadoras favoritas de la Reina Letizia. La elección marcó además el inicio de la línea nupcial de la firma, que hasta ahora se había centrado en stilettos, mules y modelos destalonados.

En cuanto al peinado y maquillaje, la novia apostó por un estilo actual y desenfadado: melena recogida en una coleta ondulada, adornada con una diadema fina, y un maquillaje natural, que realzaba sus facciones sin restar protagonismo al vestido.

Con este diseño cargado de simbolismo, Bárbara Mirjan no solo rindió homenaje a Sevilla y al legado de la familia Martínez de Irujo, sino que también dejó claro que tradición y vanguardia pueden ir de la mano en un look nupcial que ya es uno de los más comentados del año.