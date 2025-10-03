La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el patio del Congreso de los Diputados en enero de 2020. (Jesús Hellín/Europa Press)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desembolsó más de 95.000 euros en efectivo sin justificación bancaria. Así lo asegura la Benemérita en un nuevo informe de 289 páginas al que ha tenido acceso Infobae España. Este fue solicitado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para investigar supuestas irregularidades en la cartera que dirigía Ábalos durante su etapa como ministro.

“Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros”, señala dicho informe. La UCO destaca que entre esa cifra destacan 20.799,40 euros de gastos “personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada”.

Noticia en ampliación