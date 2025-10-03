España

Científicos españoles crean el primer catálogo de ‘cicatrices’ del ADN para mejorar los tratamientos contra el cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) pone a disposición de la comunidad científica internacional este hallazgo que podría revolucionar la resistencia a los fármacos oncológicos

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
De izda. a dcha.: Ernesto
De izda. a dcha.: Ernesto López, Felipe Cortés, Daniel Giménez e Israel Selguero (Marina Bejarano. CNIO)

Una exposición continuada al sol sin la protección adecuada o a algunos carcinógenos puede terminar por romper el ADN. La célula debe reparar esas roturas, pero las reparaciones dejan ciertas marcas, “cicatrices” que cuentan con una información que en un futuro podrían resultar valiosas en el tratamiento del cáncer.

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado el primer catálogo global de estas “cicatrices” que deja la reparación del ADN humano, un avance que podría transformar la forma en que se diseñan los tratamientos personalizados contra el cáncer y mejorar el control de las tecnologías de edición genética.

La investigación acaba de ser publicada en la revista Science y pone a disposición de la comunidad científica internacional una base de datos que muestra cómo cada uno de los 20.000 genes humanos influye en la reparación de roturas en el ADN, un proceso clave tanto en la aparición como en el tratamiento de tumores.

El reparoma humano, como han denominado a este recurso, permite identificar los patrones de alteraciones genéticas que quedan tras la reparación de daños en el ADN. Esta información resulta esencial porque muchas terapias oncológicas, como la quimioterapia y la radioterapia, actúan precisamente provocando roturas en el material genético de las células tumorales.

Sin embargo, los tumores pueden desarrollar resistencia a estos tratamientos al aprender a reparar esas roturas. Comprender en detalle cómo se producen y reparan estas “cicatrices” abre la puerta a estrategias más eficaces para combatir la resistencia y adaptar los tratamientos a las características genéticas de cada paciente.

“Es un trabajo ambicioso, que esperamos que se convierta en un recurso verdaderamente útil en la investigación oncológica y también en la práctica clínica”, cuenta Felipe Cortés, jefe del grupo de Topología y Roturas de ADN del CNIO y autor principal del estudio. El catálogo, accesible a través de una plataforma web, permite a los investigadores de todo el mundo consultar cómo la ausencia o presencia de cada gen afecta a la reparación del ADN y, por tanto, a la vulnerabilidad o resistencia de las células frente a distintos tratamientos.

De izq. a dcha.: Israel
De izq. a dcha.: Israel Salguero, Daniel Giménez, Ernesto López y Felipe Cortés (Marina Bejarano. CNIO)

Tras las huellas de la rotura del ADN

El proceso para crear el reparoma humano ha requerido una labor experimental y computacional de gran envergadura. El equipo, liderado por Ernesto López, Israel Salguero y Daniel Giménez, generó 20.000 poblaciones celulares distintas, inhabilitando un gen diferente en cada una mediante la tecnología de edición genética CRISPR. Luego, provocaron roturas en el ADN de cada población y analizaron las huellas que quedaban tras la reparación. Este enfoque masivo y simultáneo, posible gracias a nuevas herramientas de análisis y representación de datos, ha permitido obtener una visión sin precedentes de cómo cada gen contribuye a la integridad del material genético.

El catálogo no solo tiene valor como herramienta de investigación básica. Según los autores, “REPAIRome es un catálogo que muestra cómo cada uno de los alrededor de 20.000 genes humanos influye en los patrones de mutaciones que son consecuencia de la reparación de roturas del ADN. REPAIRome puede aportar información sobre los mecanismos de reparación del ADN, mejorar la edición de genes y explicar los patrones de mutación observados en el cáncer”. De hecho, el análisis de estos patrones ya ha permitido identificar nuevas proteínas implicadas en la reparación del ADN y descubrir un tipo de alteración genética asociada al cáncer de riñón y a condiciones de baja oxigenación en otros tumores, lo que podría dar lugar a nuevas estrategias terapéuticas.

Episodio: Prevención del cáncer.

El reparoma humano se centra en la reparación de uno de los daños más graves que puede sufrir el ADN: la rotura de doble hebra, que ocurre cuando ambas cadenas de la doble hélice se rompen simultáneamente. Este tipo de daño puede producirse por factores externos como la radiación o ciertos fármacos, pero también durante procesos normales de replicación celular. La capacidad de las células para reparar estas roturas determina en gran medida su supervivencia y su propensión a desarrollar mutaciones que pueden conducir al cáncer.

El reparoma humano ya está disponible para la comunidad científica y se espera que impulse nuevas investigaciones sobre la biología del cáncer, la resistencia a los tratamientos y la mejora de las técnicas de edición genética. Los próximos pasos incluyen la integración de datos clínicos y la colaboración con hospitales para trasladar estos conocimientos a la práctica médica. El catálogo representa una herramienta que puede acelerar el desarrollo de terapias más personalizadas y eficaces, y contribuir a una comprensión más profunda de cómo las células humanas mantienen la estabilidad de su material genético frente a los daños diarios.

Temas Relacionados

CáncerInvestigaciónCNIOADNGenesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Luxemburgo celebra a su nuevo gran duque: así ha sido la abdicación de Enrique y el ascenso al trono de Guillermo

El pequeño país europeo comienza una nueva etapa con la finalización del reinado del gran duque Enrique

Luxemburgo celebra a su nuevo

Un ladrón obliga a un niño de 10 años a darle los 17 euros de su hucha: “Él es más grande y más alto y tiene un arma”

El menor caminaba de vuelta del colegio cuando un hombre le exigió su dinero

Un ladrón obliga a un

Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando haces estos ejercicios no eliminas la grasa abdominal”

La reducción de grasa abdominal es con frecuencia el proceso más complejo y prolongado, de acuerdo con los expertos. Hacer abdominales no sirve

Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando

Una mujer cuenta el periplo de su perro de Nueva York a Londres en barco para evitarle el estrés del avión: “Tenía mucho espacio para caminar y dormir”

Cómo es estar siete días de crucero con tu perro por el mismo precio que un billete de avión

Una mujer cuenta el periplo

Si has nacido en estos meses, has tenido más problemas de adaptación pero ahora tienes un nivel cognitivo mayor, según la ciencia

Según la Universidad de Harvard el contexto socio-educativo en el que aprenden las niñas y los niños es clave en el desarrollo cognitivo posterior

Si has nacido en estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pepe Navarro y su casa

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

La policía francesa descubre 200 kilos de cannabis en un camión procedente de España: multa de más de dos millones de euros y cuatro años de cárcel

El portaaviones más grande del mundo llega a España: así es el enorme buque estadounidense ‘Gerald R. Ford’

Sánchez propone introducir el derecho al aborto en la Constitución para “consagrar la libertad de las mujeres”

Los diez coches que “han muerto” en 2025, según un experto: “Han desaparecido sin hacer ruido”

ECONOMÍA

Un catedrático de Yale define

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 3 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 3 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 3 de octubre

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”