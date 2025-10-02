España

José Luis Marín, psiquiatra, sobre la esperanza de vida: “Es más importante el código postal que el código genético”

El estrés crónico derivado de la inseguridad económica y la precariedad laboral activa mecanismos fisiológicos que afectan negativamente la salud

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El psiquiatra y psicoterapeuta José
El psiquiatra y psicoterapeuta José Luis Marín en el podcast Zzen Labs. (TikTok)

Tras 40 años de trayectoria profesional con un visión integradora de la psiquiatría, la psicoterapia y la medicina psicosomática, el psiquiatra y psicoterapeuta José Luis Marín tiene claro que las circunstancias sociales tienen más influencia que la genética en la salud. “Se sabe que en nuestra vida tiene mucha más importancia el código postal que el código genético”, sostiene en una entrevista en el podcast Zzen Labs, donde aporta un dato esclarecedor: “Entre Pozuelo de Alarcón y el municipio de Parla, en línea recta puede haber quince kilómetros. Hay dos años de diferencia de expectativa de vida. Eso son determinantes sociales

El especialista explica que factores como la pobreza, la alimentación y el acceso temprano a la educación infantil, que dependen en buena parte de la capacidad económica de cada persona y de cada familia, inciden de manera directa en la salud física y mental.

Más naturaleza implica más salud

El entorno natural también desempeña un papel esencial en el bienestar. “Estás rodeado de verde. El contacto con la naturaleza es también, como sabemos hoy, absolutamente fundamental para el desarrollo correcto del sistema psiconeuroendocrino inmunitario”, añada Marín. Según su experiencia, “las personas rodeadas de verde tienen menos enfermedades infecciosas. El sistema inmunitario, otra vez, tiene que ver con este bienestar. Estas personas, otra vez, la esponja que decíamos, tienen un sistema inmunitario mucho más fuerte”.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

La ubicación de la vivienda y las condiciones del entorno inmediato son elementos que, para Marín, tampoco pueden pasarse por alto a la hora de medir la calidad de vida y su influencia en la salud. “Los determinantes sociales tienen muchísimo que ver con dónde, con dónde está tu casa, dónde está tu casa. La, la cantidad de ver de árboles que tienes a tu alrededor. El ruido ambiental, el ruido es un determinante social muy importante”, apunta el psiquiatra.

Varios operarios trabajan en una
Varios operarios trabajan en una calle de Valencia. (EFE/Ana Escobar)

El sedentarismo derivado del transporte

El tiempo invertido en los desplazamientos diarios también impacta en la salud. “La distancia desde dónde vives a dónde trabajas. ¿Sabes que puedes estar una hora y media en un transporte público o en tu propio coche? Pero en todo caso, una hora y media para ir y otra hora para volver. Eso es el 10 % del día en total, que es el quince, dieciséis por ciento del día activo. Eso es una barbaridad”, añade Marín.

El estrés ligado a la economía

La precariedad laboral y la inseguridad económica, recuerda el experto, generan un estado de estrés persistente con consecuencias fisiológicas. “La precariedad laboral, naturalmente, la pobreza, la dificultad para llegar a fin de mes, para poder tener una cierta seguridad económica, todo eso, lo que ocurre como experiencias traumáticas, lo que hace es que activa tu sistema psiconeuroendocrino inmunitario, activa el sistema que se llama el sistema hipofiso adrenal y te coloca en una situación de estrés crónico”, señala Marín, que insiste en las diferencias entre una vida acomodada y con garantías en comparación con una precaria marcada por la incertidumbre. “Son personas que están crónicamente estresadas y eso, otra vez, es imposible vivirlo sin pagar una factura”, asegura.

Temas Relacionados

Salud Pobreza AlimentaciónEstrésSalud mentalEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, ya flota en el mar: han hecho falta 140 piscinas olímpicas

Este buque lleno de lujo comenzará a operar en 2026

Legend of the Seas, el

La pintura temporal que es perfecta si vives de alquiler: para suelos, muebles y paredes y solo hay que despegar

La firma Glasst presenta Unpaint, un recubrimiento biodegradable que se aplica como pintura y se retira como una lámina, ideal para inquilinos, museos o decoraciones temporales

La pintura temporal que es

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’ la conversación recurrente que mantiene con su hermano José Fernando

La joven es una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2′, donde se está sincerando sobre su familia

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago para que los niños de 2 a 4 años me hagan caso”

A esta edad, la mayoría de los niños comienzan a explorar los límites de la autoridad de sus padres, por lo que conviene tener en cuenta ciertas estrategias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

La ‘vuelta al cole’ impulsa el mercado laboral y la construcción y el sector servicios reducen el desempleo

El paro baja en 4.846
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de la

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”