España

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende su compromiso público en ‘La Revuelta’: “Nosotros nos dedicamos a defender el español”

El poeta granadino abordó la polémica con la RAE, explicó su renuncia a honorarios por colaboraciones y presentó su nueva novela en el programa de Televisión Española

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García Montero abordó la polémica con la RAE y subrayó la necesidad de un perfil académico al frente de la institución
El director del Instituto Cervantes defendió la importancia del español como idioma de ciencia durante su intervención televisiva (La Revuelta)

El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha intervenido en el programa ‘La Revuelta’ de Televisión Española, donde ha abordado abiertamente su situación profesional, el compromiso que mantiene con el ámbito público y la más reciente controversia relativa a la Real Academia Española (RAE).

Durante su intervención, ha defendido el valor del estado de bienestar y la relevancia de la lengua española en el mundo académico, así como ha explicado las motivaciones personales y éticas que han guiado sus decisiones en los últimos años.

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Actualmente, Luis García Montero percibe un salario de 120.000 euros anuales como secretario de Estado y director del Instituto Cervantes, dato que contrasta con los ingresos que asegura haber obtenido en etapas anteriores de su trayectoria profesional.

Según sus propias declaraciones, desde que ocupa cargos públicos ha renunciado a los honorarios que solía percibir por colaboraciones y conferencias, y el pasado año Hacienda le ha retenido alrededor de 45.000 euros en concepto de impuestos destinados a la financiación de servicios públicos, como la sanidad y la educación, según ha detallado el propio García Montero.

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Renuncia a honorarios y contraste salarial

El autor granadino ha subrayado que sus percepciones económicas en cargos institucionales son significativamente inferiores a las que obtendría en el sector privado. Así lo ha ilustrado al comparar su sueldo actual con el de directivos bancarios y de grandes instituciones privadas, cuyos ingresos pueden llegar a ser “ocho veces” superiores.

Esta diferencia salarial ha contribuido a que, en los últimos años, haya optado voluntariamente por no cobrar ninguna colaboración cuando acude como invitado a universidades o participa en conferencias: “Desde que soy secretario de Estado decidí no cobrar mis colaboraciones y cuando voy a alguna universidad no cobro por las conferencias”.

Durante la entrevista, el poeta comparó su salario público con los ingresos del sector privado y destacó su compromiso ético
La participación de García Montero en 'La revuelta' permitió repasar su trayectoria y reflexionar sobre el papel del español en el mundo académico (La Revuelta)

En su participación en ‘La Revuelta’, Luis García Montero también ha abordado de manera directa la tensión vivida recientemente con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. A preguntas del presentador David Broncano, García Montero ha reconocido que no han mantenido una pelea personal, aunque sí “se dijeron palabras fuertes”, y ha resumido el episodio con ironía: “Hace unos meses que el director de la RAE y yo no tenemos relaciones sexuales”.

Estas palabras, pronunciadas entre risas y en tono sarcástico, han servido al escritor para enfatizar el clima de crispación y polarización social existente, donde, según ha afirmado, “decir una cosa sensata se convierte en un escándalo”.

Defensa del perfil académico en la RAE

La controversia se remonta a finales de 2025, cuando García Montero afirmó públicamente que prefería ver a la RAE dirigida por filólogos en lugar de expertos en negocios. “Yo me atreví a decir que prefiero que el director de la Real Academia sea alguien que se dedique a la lengua y a la academia, y eso generó una polémica”, ha argumentado, precisando que la institución respondió con “absoluta repulsa” a sus críticas.

No obstante, ha reiterado su voluntad de centrar su trabajo institucional en la defensa y difusión internacional del español, resaltando: “Nosotros nos dedicamos a defender el español en una comunidad de 600 millones de hablantes y estamos muy orgullosos de enseñar este idioma alrededor del mundo”. El propio Luis García Montero ha mostrado una especial inquietud en las últimas semanas por el papel del español en los ámbitos de la ciencia y la tecnología.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Durante la conversación ha insistido en la importancia de que las investigaciones realizadas en español sean consideradas tan válidas como aquellas publicadas en otros idiomas: “Me preocupa más que el español sea un idioma de ciencia, que esté en investigaciones científicas, que sea una lengua de tecnología. Que una investigación en español sea respetable si se publica en español, eso me preocupa más que las otras cosas”, ha afirmado.

Además de su recorrido profesional y su papel institucional, García Montero ha acudido a este programa para presentar su nueva novela, ‘La mejor edad’. Esta obra, que aborda la memoria, el perdón y el reencuentro en la España de la Transición, narra el diálogo entre un juez jubilado y la persona a la que condenó injustamente en los últimos años del franquismo. El libro es también un homenaje a Almudena Grandes, quien impulsó a García Montero a completar el manuscrito y cuya memoria el autor trata de honrar con la publicación de la novela.

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