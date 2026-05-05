España

Cupón Diario de la Once: resultados del 5 de mayo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Guardar
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, compartió los resultados ganadores de este 5 de mayo anunciados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos llevados a cabo por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: martes, 5 de mayo de 2026

Número: 16338

Serie: 005

De lunes a jueves se lleva a cabo un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en tiempo real o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Este es el plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (ShutterStock)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (ShutterStock)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, selecciona el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende su compromiso público en ‘La Revuelta’: “Nosotros nos dedicamos a defender el español”

El poeta granadino abordó la polémica con la RAE, explicó su renuncia a honorarios por colaboraciones y presentó su nueva novela en el programa de Televisión Española

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende su compromiso público en ‘La Revuelta’: “Nosotros nos dedicamos a defender el español”

Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Ocupó cargos de responsabilidad en la prensa española durante la Transición y fue reconocida por su defensa de la ética periodística

Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

La pareja relató el mayor conflicto vivido por una diferencia política y confesó qué recuerdos guardarían si tuvieran que repartirse sus pertenencias

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias

El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

ECONOMÍA

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

DEPORTES

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions