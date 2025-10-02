España

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera una rotura de menisco, haría estos ejercicios para evitar la operación de rodilla”

El menisco puede tardar semanas o meses en recuperarse, en función de la gravedad de la rotura

C. Amanda Osuna

C. Amanda Osuna

El fisioterapeuta David Moreiras revela cuáles son los ejercicios más eficaces en la rehabilitación de una rotura de menisco (Montaje Infobae / @damorefisio)

La rotura de menisco es una de las lesiones de rodilla más comunes, especialmente en personas que practican deportes que implican giros bruscos, saltos o movimientos de torsión. Los meniscos son estructuras de cartílago en forma de cuña situadas entre el fémur y la tibia. Cada rodilla cuenta con dos meniscos, cuya función principal es amortiguar el impacto, estabilizar la articulación y facilitar un movimiento adecuado. Cuando estas estructuras se desgarran, la movilidad de la rodilla se ve comprometida y aparecen síntomas que requieren atención médica.

El menisco puede romperse a consecuencia de un giro repentino mientras el pie está apoyado en el suelo, lo que ocurre con frecuencia en deportes como el fútbol, el baloncesto o el tenis. También es común en personas mayores, en quienes el cartílago se debilita con la edad y se vuelve más susceptible a lesiones incluso con movimientos cotidianos. La Clínica Mayo señala que una rotura de menisco no siempre implica un accidente grave; en ocasiones, un simple movimiento inapropiado o una posición forzada de la rodilla puede ser suficiente para causar el desgarro.

Los síntomas más característicos incluyen dolor en la articulación de la rodilla, inflamación progresiva en las horas posteriores a la lesión, rigidez y sensación de bloqueo. Muchas personas describen escuchar un “chasquido” en el momento en que se produce la rotura. Tras ello, la rodilla puede sentirse inestable o incapaz de soportar el peso corporal. Otro signo común es la limitación en la amplitud de movimiento, con dificultad para extender o doblar completamente la pierna. En casos más severos, algunos fragmentos del menisco roto pueden quedar atrapados en la articulación, provocando un bloqueo mecánico doloroso.

David Moreiras es fisioterapeuta y, a menudo, se encuentra con casos de rotura de menisco. "Si yo tuviera una rotura de menisco, empezaría a hacer estos tres ejercicios para evitar la operación, fortalecer mi rodilla y eliminar mi dolor“, relata en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@damorefisio”).

El primero de esos ejercicios consiste en tener la rodilla estirada “al menos 45 segundos”. Después, se realiza un descanso largo y se repite el mismo movimiento cuatro veces. Después, “para ganar estabilidad”, Moreiras apoya todo su peso en una única pierna sobre un escalón mientras que con la otra sube y baja el pie lentamente, es decir, ejercicios de steps. El último de los ejercicios consiste en elevar las piernas "controlando el movimiento".

Recuperación y prevención de la rotura de menisco

La recuperación varía según el tipo de tratamiento. En los casos tratados de forma conservadora, la mejoría puede lograrse en semanas, aunque es importante cumplir con los ejercicios de rehabilitación. Tras una cirugía, el proceso puede prolongarse durante varios meses, con fases de fisioterapia que buscan restaurar la movilidad y la fuerza muscular. La Clínica Mayo enfatiza que una rehabilitación adecuada es fundamental para evitar complicaciones y reducir el riesgo de nuevas lesiones.

En cuanto a la prevención, mantener una buena condición física, fortalecer los músculos de las piernas y realizar estiramientos antes de la actividad deportiva son medidas clave. El uso de calzado adecuado y la práctica de técnicas deportivas correctas también ayudan a disminuir el riesgo de rotura de menisco. Sin embargo, al tratarse de una lesión que puede aparecer de manera accidental o por desgaste, no siempre es posible evitarla por completo.

