Tensión en las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'. Los líderes se toman la revancha

Por Newsroom Infobae

Nuevas nominaciones en 'Supervivientes All Stars 2025' tras la expulsión de Elena Rodríguez en su intenso y reñido duelo contra su hija Adara Molinero. 'The show must go on' y, a pesar de que la influencer se ha quedado totalmente desolada al tener que decir adiós a su madre después de solo dos semanas de concurso, Miri Pérez-Cabrero e Iván González se han convertido en los líderes de sus respectivas playas al haber ganado un juego en el que han tenido que sostenerse en vilo el mayor tiempo posible agarrados a una cuerda en una estructura en medio del mar.

Con el ansiado collar de líder que les hace inmunes esta semana, y les otorga el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros, han arrancado las votaciones, en las que ha estallado una vez más la tensión.

En 'Playa Caos', Fani Carbajo y Adara han nominado a Noel; Tony Spina a Sonia Monroy; y Rubén Torres, Noel y Sonia a Adara, quedando la influencer como la 'elegida' de su equipo por considerarla la más conflictiva y la que menos aporta a la convivencia.

Miri, como líder, ha metido en la lista directamente a Fani porque "siento que a veces va al sol que más calienta". Y la de 'La Isla de las tentaciones' se lo ha tomado fatal: "Me parece muy mal, parece mentira que conociéndome diga esa barbaridad y sea tan falsa, cuando es la primera que sabe que si conmigo no va la vaina no me voy a meter" ha respondido indignada.

A continuación ha sido el turno de 'Playa Armonía', en la que Iván se ha cobrado su ansiada venganza contra Gloria Camila. Pero primero nominaban sus compañeros; la hija de Ortega Cano y Jessica Bueno, a Alejandro Albalá. Y Carlos Alba y Alejandro Albalá, a Jessica, produciéndose un emptate entre el ex de Isa Pantoja, y la ex de Kiko Rivera.

Iván, como líder, ha desempatado y ha dejado nominada a la modelo andaluza, metiendo a continuación directamente en la lista a Gloria Camila tras los enfrentamientos que han protagonizado desde que arrancó el reality por las rencillas que arrastran por el supuesto 'affaire' que tuvieron en el pasado: "De forma directa nomino a Gloria porque he tenido menos trato con ella en playa, si esta semana cambia, yo cambiaré".

Por tanto, la lista de nominadas de esta semana está formada por 4 pesos pesados que, además, son todo mujeres: Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila.

