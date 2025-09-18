José Ortega Cano le revela a Gloria Camila cómo está su sobrina Rocío con una llamada a 'Supervivientes'

El deseo de asegurar el porvenir de Rocío, la hija de José Fernando y Michu, se posicionó en el centro de la conversación que mantuvieron José Ortega Cano y su hija Gloria Camila durante una llamada especial al programa ‘Supervivientes All Stars’. Según reportó el medio, Gloria manifestó su intención de destinar las ganancias obtenidas en el concurso a la educación de su sobrina Rocío, poniendo en primer plano el bienestar familiar en una fecha particularmente significativa.

Durante los últimos días, los participantes de ‘Supervivientes All Stars’ han empezado a notar la ausencia de sus seres queridos tras varias semanas en Honduras, según consignó el medio. En este contexto, Gloria Camila recibió una llamada por el 81 aniversario de su madre, Rocío Jurado, una efeméride nostálgica para la familia. El medio detalló que José Ortega Cano aprovechó esta comunicación para informar a su hija sobre el estado de la familia, y en especial de la pequeña Rocío, por quien Gloria expresó preocupación antes del reality.

Ortega Cano transmitió tranquilidad a Gloria Camila, asegurando: “Gloria mía, preciosa. Que te quiero bonita. Te queremos”, según recogió el medio. Aportó detalles sobre la rutina de los niños en su ausencia: “La niña pequeña está en el colegio con José María, en el mismo colegio. Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios”. El medio precisó que el extorero resaltó la importancia de la experiencia en el concurso y animó a su hija a disfrutarla: “Estate tranquila porque tienes una capacidad tremenda para ser quien eres. Quiero que lo disfrutes y que seas la ganadora, por supuesto”.

Durante la conversación, Ortega Cano mencionó el sentimiento generalizado de añoranza en la familia: “Están todos estupendamente. La niña está disfrutando de su colegio... Marina te manda muchos besos, te está esperando y quiere hacerte todas las comidas del mundo”, reiteró el padre, según consignó el reportaje.

Gloria Camila, visiblemente emocionada tras la llamada, compartió su compromiso con el bienestar de su sobrina y confirmó: “Lo invertiría en la educación de la hija de mi hermano José Fernando y Michu”, cita que recoge el medio. Este gesto toma mayor relevancia por la situación familiar tras el fallecimiento de Michu, madre de la menor. Gloria evidenció que su prioridad se centra en el cuidado y el futuro de Rocío, reforzando la unión en la familia en este momento de distanciamiento físico.

El medio mencionó que la llamada coincidió con una fecha muy especial para los integrantes de la familia, quienes conmemoraron el aniversario de Rocío Jurado. La conversación telefónica permitió a Gloria recibir mensajes de cariño y apoyo mientras sigue en el reality, al tiempo que sus allegados recalcaron su respaldo y expresaron nostalgia ante su ausencia.

El contacto entre padre e hija no solo sirvió para despejar inquietudes sobre el ambiente familiar, sino también para reforzar los lazos afectivos y evidenciar el compromiso de Gloria Camila con el entorno de la menor. La joven, enriquecida por el diálogo, se mostró agradecida por los detalles aportados desde España y renovó públicamente su determinación en el reality show.

Desde el inicio del concurso, los participantes han relatado el impacto emocional que representa el distanciamiento de sus círculos familiares, situación que se refleja en las reacciones de Gloria Camila durante los momentos de comunicación autorizada. Según publicó el medio, este tipo de llamadas adquiere una dimensión especial cuando coinciden con fechas señaladas, ofreciendo un respiro emocional a los concursantes y una ventana a la situación de los suyos durante su estancia en Honduras.

José Ortega Cano también transmitió el respaldo unánime de la familia y el deseo de reencuentro tras la estadía en el reality, remarcando la importancia de la experiencia para el crecimiento personal de su hija. El reportaje remite a la relevancia de estos contactos telefónicos para mantener la cohesión y la información entre los que permanecen en el país y quienes participan activamente en el programa.

Gloria Camila, según informó el medio, reiteró ante sus compañeros y ante la audiencia la motivación que la impulsa a continuar en la competencia, vinculada invariablemente a la protección y la proyección académica de Rocío. Esta decisión simboliza para el entorno de la concursante un compromiso tangible con el futuro de la menor, en un contexto marcado por la reciente pérdida de su madre y los cambios derivados de la participación de Gloria en el reality.

El medio también resaltó que el apoyo recibido por parte de Ortega Cano y el resto de la familia profundizó el sentido emotivo de la jornada y el significado de la presencia de Gloria en ‘Supervivientes All Stars’, una experiencia televisiva que transcurre en paralelo con retos personales y responsabilidades familiares de especial sensibilidad.