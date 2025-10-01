España

Así funciona la vacuna que hace que dejes de ser alérgico a gatos y perros: cuánto cuesta y cómo conseguirla

El tratamiento con inmunoterapia, aplicado bajo supervisión médica, ha demostrado disminuir la sensibilidad a los alérgenos de las mascotas

Por María Santos Viñas

Montaje con una imagen de archivo de un gato. (@patitas_com/TikTok/Canva)

En España, cada vez hay más personas que conviven con mascotas en sus casas. Según los últimos datos publicados por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), que recoge los animales censados a mediados de 2023, en nuestro país había 10.165.498 perros y 967.834 gatos. Sus dueños se pueden encontrar con un problema bastante común: la alergia. Se calcula que uno de cada cinco adultos experimenta sensibilidad a los alérgenos presentes en el pelaje animal, lo que puede dificultar o incluso impedir la convivencia con ellos.

La alergia es una predisposición particular de ciertos individuos a reaccionar de manera desproporcionada frente a elementos externos. Entre los desencadenantes más habituales se encuentran los pólenes, determinados alimentos, productos químicos —incluidos algunos medicamentos—, mohos, ácaros del polvo, picaduras de insectos y, en general, cualquier sustancia capaz de activar el sistema inmunitario.

El proceso alérgico se inicia cuando una persona susceptible entra en contacto por primera vez con un alérgeno. En ese momento, el organismo genera anticuerpos específicos contra esa sustancia. Estos anticuerpos se adhieren a la superficie de los mastocitos, células abundantes en la nariz, los ojos y los pulmones. En exposiciones posteriores, la interacción entre el alérgeno y los anticuerpos provoca la liberación de mediadores de la inflamación, como la histamina, responsables de los síntomas característicos de la alergia.

Las manifestaciones clínicas de la alergia varían en localización, intensidad y gravedad. Aunque existen reacciones severas que pueden poner en riesgo la vida, lo más frecuente es la aparición de síntomas leves, como picor en la piel y los ojos, estornudos, secreción nasal, tos, irritación en la garganta y silbidos en el pecho.

Cómo se diagnostica la alergia

El diagnóstico de la alergia requiere una evaluación clínica previa por parte del alergólogo, quien determina la necesidad de confirmar la sensibilización mediante pruebas específicas. Las pruebas cutáneas más empleadas son el prick test, la prueba intradérmica y la prueba epicutánea.

El prick test consiste en aplicar una pequeña cantidad de extracto alergénico sobre la piel y realizar una leve punción para detectar hipersensibilidad inmediata. La prueba intradérmica implica la inyección de una dilución alergénica en la dermis, permitiendo una lectura tanto inmediata como retardada, aunque su uso es más restringido y no se recomienda para alimentos ni la mayoría de los inhalantes. La prueba epicutánea, o test del parche, se utiliza para confirmar reacciones de hipersensibilidad retardada, manteniendo el parche en contacto con la piel durante 48 horas y evaluando la respuesta hasta dos días después de su retirada. Todas estas pruebas deben realizarse bajo supervisión médica debido al riesgo de reacciones intensas.

En casos en los que las pruebas cutáneas no resultan concluyentes, se recurre a las pruebas de exposición, que pueden ser oculares, nasales, bronquiales, orales o parenterales, según la vía de contacto con el alérgeno. Las pruebas parenterales, que incluyen la administración subcutánea, intramuscular o intravenosa, se reservan para el estudio de alergias a medicamentos y requieren un control estricto por parte del especialista.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Cómo funciona la vacuna para la alergia

La inmunoterapia, conocida popularmente como la “vacuna para la alergia”, representa una alternativa para quienes desean convivir con mascotas a pesar de su sensibilidad. Desde la cuenta de TikTok (@patitas_comp) de la tienda para mascotas Patitas&co, se detalla el procedimiento: “Primero tienes que ir al médico para ver si eres apto y hay una vacuna para tu tipo de alergia. Lo normal es que sí. Con la receta lo pides en la farmacia y tarda en llegarte unos dos, tres meses”.

Pero, ¿cuánto cuesta? En el video explican que una inyección que dura seis meses cuesta 220 euros. ¿Y durante cuánto tiempo se tiene que emplear? “Pues depende de lo alérgico que seas. Lo normal es de tres a cinco años. Así que tendrás que comprar varios de estos”, responden en la publicación en la que señalan que el precio final ascendería a 2.000 euros.

