España

Álvaro Amo, alergólogo, sobre cómo tratar la alergia a las mascotas: “Para que el tratamiento sea efectivo se necesitan de 3 a 5 años de vacuna”

El doctor Álvaro Amo explica a ‘Infobae España’ cómo funciona y cómo es el tratamiento para las personas alérgicas a las mascotas

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer con alergia a
Una mujer con alergia a los gatos (AdobeStock)

Junto con el polen o los ácaros del polvo, la alergia a las mascotas son una de las reacciones más comunes en todo el mundo. De hecho, se estima que uno de cada cinco adultos es sensible a los alérgenos presentes en el pelaje, lo que dificulta o impide la convivencia con animales domésticos.

En el caso de los gatos, se creía que era el pelo lo que provocaba la reacción alérgica en las personas. Sin embargo, nuevas investigaciones han identificado que es la sensibilidad a la proteína Fel d 1 ubicada en las glándulas salivales de los gatos la que causa la alergia. Cuando se acicalan, esta se transfiere al pelo y a la piel y acaba por dispersarse en el ambiente. La saliva de las mascotas se adhiere en alfombras, ropa de cama, muebles, ropa... Si se seca, también puede transmitirse por el aire, al igual que las células de la piel de gatos y perros (caspa).

Los síntomas más frecuentes de una alergia a las mascotas suelen ser los de tipo rinoconjutivales, explica para Infobae España el doctor Álvaro Amo Vázquez de la Torre, especialista en Alergología y miembro de Top Doctors Group. De acuerdo con el alergólogo, que ejerce en su propia consulta el Centro Médico Amo Salud de Córdoba, los síntomas suelen ser “picor de nariz y ojos, lagrimeo ocular, hidrorrea (mucosidad acuosa en nariz), estornudos en salva... y a veces se puede acompañar de asma, que es la falta de aire, ahogo o pitos en el pecho”. Otro síntoma característico de estas alergias es la dermatitis, algo que experimentan muchos pacientes tras estar en contacto con las mascotas".

Cómo se trata una alergia a las mascotas

El tratamiento para una alergia a las mascotas cuenta con tres vertientes, siendo el primero el llamado de evitación, que consistiría en no mantener contacto. Sin embargo, “esto no siempre es fácil si ya la mascota forma parte de la familia o tienen que contactar por motivos laborales”. El alergólogo explica que “esta evitación no solo es de contacto directo, sino que la mascota debe evitar entrar en zonas donde habite el paciente alérgico, ya que suelen desprender gran cantidad de partículas alergénicas”; especialmente, los gatos.

El segundo tipo de tratamiento es el sintomático, que consiste en tomar una medicación que “nos ayuda a mejorar los síntomas que puedan producir”. En esta línea entrarían los antihistamínicos, corticoides tópicos, colirios, broncodilatadores...

Por último, el etiológico es aquel que se basa en la inmunoterapia específica antialérgica, que consigue que el sistema inmunitario del paciente deje de considerar como extraños los alérgenos de las mascotas para evitar la reacción alérgica. “En otros términos, se intenta que el paciente ‘se acostumbre’ a la mascota y que esta no le provoque síntomas. Para que el tratamiento etiológico sea efectivo se necesitan de 3 a 5 años de vacuna, que puede ser diaria en caso de sublingual o mensual si es subcutánea”, cuenta.

Este tipo de tratamientos se recomienda para aquellos casos de alergia en los que las mascotas están muy arraigadas a la familia o quienes están obligados a trabajar con ellas por cuestiones laborales, como trabajadores de las clínicas veterinarias.

Temas Relacionados

AlergiaMascotasSistema inmunitarioVacunaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El retiro dorado de Michael Douglas en Mallorca: su mansión de 50 millones de euros y su rutina como uno más en Valldemossa

El actor cumple 81 años en uno de los enclaves más bonitos de la geografía española

El retiro dorado de Michael

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

La expansión de la economía no refleja la distribución de la riqueza, las condiciones sociales ni muchos otros factores de bienestar, lo que explica la sensación de estancamiento frente a cifras positivas

¿Por qué el PIB de

El histórico restaurante donde probar el mejor jamón ibérico está en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Huelva

Degustar grandes raciones de jamón ibérico de bellota a buen precio es posible en este restaurante familiar, abierto allá por 1947, que triunfa también por sus carnes y setas

El histórico restaurante donde probar

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Desde 2021, la firma Attenti Electronic lleva el sistema de libertad vigilada de los presos españoles. El contrato acaba en agosto de 2026 y el Gobierno ha decidido licitar uno nuevo y no añadir más prórrogas especiales

Interior licitará un nuevo contrato

Final explicado de ‘El refugio atómico’: ¿tendrá segunda temporada el nuevo éxito de Netflix?

La serie de los creadores de ‘La Casa de Papel’ cuenta con un desenlace abierto a muchas interpretaciones

Final explicado de ‘El refugio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior licitará un nuevo contrato

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque desde Cartagena “por si fuera necesario asistir a la flotilla” con ayuda humanitaria para Gaza

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

ECONOMÍA

¿Por qué el PIB de

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Juan Manuel Lorente, abogado, explica cómo debes proceder si te despiden: “En persona se dicen cosas que no se deben”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner