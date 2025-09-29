La Aemet eleva a aviso naranja el nivel de alerta en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares para este martes

La Aemet ha elevado de alerta amarilla a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el levante peninsular. (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de alerta amarilla a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el este del levante peninsular. Las zonas más afectadas serán las cercanas a las costas de Valencia, Alicante, Murcia y a las islas baleares de Ibiza, Formentera y Mallorca.

Tras perder fuerza y características tropicales al pasar por las Azores, la borrasca ex-Gabrielle ha llegado este lunes debilitada a la península. Aun así, la presencia de bajas presiones en el sur y altas presiones en el norte han impulsado aire muy húmedo hacia el Mediterráneo, lo que ha provocado lluvias intensas en esa zona. Se espera que estas precipitaciones continúen hasta la tarde del martes.

Hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral sur de Valencia y Alicante

La Aemet ha actualizado los avisos activos para este martes, 30 de septiembre, y ha emitido avisos de riesgo importante por lluvias intensas que afectan a distintas zonas del litoral este peninsular y a las Islas Baleares. En el litoral sur de Valencia y sur de Alicante, la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Actualización de los avisos de la Aemet para este martes, 30 de septiembre de 2025. (X / @AEMET_Esp)

En Cartagena, el Valle del Guadalentín y el sur de Mallorca se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en el mismo periodo. Entre los municipios que podrían verse afectados figuran Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Zonas de Ibiza y Formentera, donde las precipitaciones podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en solo una hora en determinados tramos.

El aviso naranja dejará de estar activo a partir del mediodía del martes, mientras que en las Islas Baleares la alerta persistirá hasta la tarde. Se prevén lluvias localmente fuertes y persistentes en áreas ya saturadas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos puntuales en cursos fluviales y sistemas de drenaje urbano.

Las autoridades insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y prestar atención a la evolución meteorológica, ya que las precipitaciones podrían darse en períodos muy cortos de tiempo y con gran intensidad.

Clases suspendidas en Valencia por la previsión meteorológica

Ante esta situación, varios municipios de la provincia de Valencia han decidido mantener suspendida la actividad educativa para este martes. Entre las localidades afectadas se encuentran la ciudad de Valencia, aunque la medida no alcanza a todos los centros, y varios municipios de la comarca de l’Hort Sud, como Catarroja, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Aldaia y Picanya. Las autoridades locales han comunicado la decisión a través de sus páginas web y redes sociales.

Previsión de la Aemet de la evolución la borrasca derivada del ex- huracán Gabrielle a su paso por España.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comunicado tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Municipal (Cecopal) que la suspensión de clases se mantiene el martes en los colegios situados en zonas especialmente vulnerables, como áreas inundables, zonas dana y la fachada marítima, a raíz de la actualización de la alerta por parte de Aemet.

Según datos de la Conselleria de Educación, 243 municipios de la Comunidad Valenciana han suspendido las clases este lunes por la alerta roja, afectando a 542.964 alumnos. En la provincia de Valencia, la medida alcanzó a 438.664 estudiantes repartidos en 215 municipios. En Castellón fueron 84.446 alumnos en 23 localidades, y en Alicante 19.854 estudiantes en cinco municipios.

*Con información de EFE.