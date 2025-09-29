España

La Aemet eleva a aviso naranja el nivel de alerta en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares para este martes

Se esperan lluvias intensas hasta la tarde del martes en el este peninsular por el paso de la borrasca ex-Gabrielle

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
La Aemet ha elevado de
La Aemet ha elevado de alerta amarilla a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el levante peninsular. (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de alerta amarilla a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el este del levante peninsular. Las zonas más afectadas serán las cercanas a las costas de Valencia, Alicante, Murcia y a las islas baleares de Ibiza, Formentera y Mallorca.

Tras perder fuerza y características tropicales al pasar por las Azores, la borrasca ex-Gabrielle ha llegado este lunes debilitada a la península. Aun así, la presencia de bajas presiones en el sur y altas presiones en el norte han impulsado aire muy húmedo hacia el Mediterráneo, lo que ha provocado lluvias intensas en esa zona. Se espera que estas precipitaciones continúen hasta la tarde del martes.

Hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral sur de Valencia y Alicante

La Aemet ha actualizado los avisos activos para este martes, 30 de septiembre, y ha emitido avisos de riesgo importante por lluvias intensas que afectan a distintas zonas del litoral este peninsular y a las Islas Baleares. En el litoral sur de Valencia y sur de Alicante, la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Actualización de los avisos de
Actualización de los avisos de la Aemet para este martes, 30 de septiembre de 2025. (X / @AEMET_Esp)

En Cartagena, el Valle del Guadalentín y el sur de Mallorca se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en el mismo periodo. Entre los municipios que podrían verse afectados figuran Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Zonas de Ibiza y Formentera, donde las precipitaciones podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en solo una hora en determinados tramos.

El aviso naranja dejará de estar activo a partir del mediodía del martes, mientras que en las Islas Baleares la alerta persistirá hasta la tarde. Se prevén lluvias localmente fuertes y persistentes en áreas ya saturadas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamientos puntuales en cursos fluviales y sistemas de drenaje urbano.

Las autoridades insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y prestar atención a la evolución meteorológica, ya que las precipitaciones podrían darse en períodos muy cortos de tiempo y con gran intensidad.

Clases suspendidas en Valencia por la previsión meteorológica

Ante esta situación, varios municipios de la provincia de Valencia han decidido mantener suspendida la actividad educativa para este martes. Entre las localidades afectadas se encuentran la ciudad de Valencia, aunque la medida no alcanza a todos los centros, y varios municipios de la comarca de l’Hort Sud, como Catarroja, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Aldaia y Picanya. Las autoridades locales han comunicado la decisión a través de sus páginas web y redes sociales.

Previsión de la Aemet de la evolución la borrasca derivada del ex- huracán Gabrielle a su paso por España.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comunicado tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Municipal (Cecopal) que la suspensión de clases se mantiene el martes en los colegios situados en zonas especialmente vulnerables, como áreas inundables, zonas dana y la fachada marítima, a raíz de la actualización de la alerta por parte de Aemet.

Según datos de la Conselleria de Educación, 243 municipios de la Comunidad Valenciana han suspendido las clases este lunes por la alerta roja, afectando a 542.964 alumnos. En la provincia de Valencia, la medida alcanzó a 438.664 estudiantes repartidos en 215 municipios. En Castellón fueron 84.446 alumnos en 23 localidades, y en Alicante 19.854 estudiantes en cinco municipios.

*Con información de EFE.

Temas Relacionados

DanaAemetComunidad ValencianaValenciaAlicanteIslas BalearesPrecipitacionesInundaciones por LluviaTiempo en EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El yogur natural que tomaba María Branyas, la española que vivió 117 años: “Hemos recibido llamadas desde Reino Unido”

La marca catalana de productos lácteos contribuyó a mejorar la microbiota intestinal de la anciana

El yogur natural que tomaba

Le roban el coche, lo recupera, pero dos años después aún no tiene la propiedad: está registrado a nombre de una persona inexistente

Un empresario italiano afirma estar perdiendo mucho dinero al no poder recuperar su vehículo tras una estafa

Le roban el coche, lo

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Mapfre argumentó que, al haber sido visto Sabino accediendo a su taller y utilizando su coche durante el periodo de baja, no se podía considerar que estuviera imposibilitado para trabajar, tal como marcaba la póliza

Un mecánico autónomo con vértigos

El mensaje en una botella que recorrió 6.400 kilómetros para conectar a un niño de Europa y otro del Caribe

La amistad inspirada en los piratas ha tenido un reencuentro a través de una botella de ron

El mensaje en una botella

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

Son líderes en producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora que permite que los cultivos crezcan más rápido y produzcan rendimientos superiores al promedio mundial

Cómo un pequeño país europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico autónomo con vértigos

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

Una inquilina utiliza su vivienda para ejercer la prostitución y la propietaria le denuncia: la Justicia ordena su desahucio

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

ECONOMÍA

Cómo un pequeño país europeo

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

La Audiencia de Jaén niega a un heredero la posibilidad de alterar el registro de dos fincas y alega que no todos los que recibieron la herencia estaban de acuerdo

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

DEPORTES

Mikel Arteta quiere invitar a

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes