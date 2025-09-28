Las intensas lluvias llegan a Zaragoza: los bomberos rescatan a varias personas atrapadas en las carreteras

18:59 hs

La tromba de agua paraliza el tranvía tras inundar el paso de Majas de Goya bajo la N-330

Una intensa tromba de agua y granizo ha caído este domingo en Zaragoza, dejando más de 41 litros por metro cuadrado hasta las 19.00 horas, según la estación de la Aemet en Valdespartera. La lluvia ha causado numerosas incidencias, especialmente en la zona norte, donde las calles de barrios como Actur y Parque Goya han acabado inundadas.

El servicio del tranvía ha sufrido interrupciones entre varias paradas, incluyendo el tramo de Campus Río Ebro a Avenida de la Academia, debido a la inundación del paso subterráneo de las Majas de Goya. Más tarde, el corte ha afectado también a la línea entre Romareda y Mago de Oz, en Valdespartera. Se habilitaron buses alternativos para los desplazamientos afectados.

Los Bomberos de Zaragoza han realizado más de 30 intervenciones relacionadas con la tormenta, entre ellas rescates de ocupantes de vehículos atrapados en zonas inundadas, sin que se hayan registrado casos graves. Además, en Parque Goya, Actur y el Hospital Royo Villanova participaron en labores de achique de agua; en el hospital, el incidente no tuvo repercusiones severas.

Otras emergencias incluyeron el rescate de tres personas en Santa Fe y la asistencia a una familia en un coche en María de Huerva. La zona sur, con localidades como Cuarte de Huerva, también resultó afectada por el agua, que arrastró contenedores y entró en garajes de la zona.