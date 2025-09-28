España

Las intensas lluvias llegan a Zaragoza: los bomberos rescatan a varias personas atrapadas en las carreteras

Una fuerte tromba de agua y granizo dejó más de 41 litros por metro cuadrado en Zaragoza hasta las 19.00, según la Aemet

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Las intensas lluvias llegan a Zaragoza: los bomberos rescatan a personas atrapadas en las carreteras. (EFE)
18:59 hsHoy

La tromba de agua paraliza el tranvía tras inundar el paso de Majas de Goya bajo la N-330

Una intensa tromba de agua y granizo ha caído este domingo en Zaragoza, dejando más de 41 litros por metro cuadrado hasta las 19.00 horas, según la estación de la Aemet en Valdespartera. La lluvia ha causado numerosas incidencias, especialmente en la zona norte, donde las calles de barrios como Actur y Parque Goya han acabado inundadas.

El servicio del tranvía ha sufrido interrupciones entre varias paradas, incluyendo el tramo de Campus Río Ebro a Avenida de la Academia, debido a la inundación del paso subterráneo de las Majas de Goya. Más tarde, el corte ha afectado también a la línea entre Romareda y Mago de Oz, en Valdespartera. Se habilitaron buses alternativos para los desplazamientos afectados.

Los Bomberos de Zaragoza han realizado más de 30 intervenciones relacionadas con la tormenta, entre ellas rescates de ocupantes de vehículos atrapados en zonas inundadas, sin que se hayan registrado casos graves. Además, en Parque Goya, Actur y el Hospital Royo Villanova participaron en labores de achique de agua; en el hospital, el incidente no tuvo repercusiones severas.

Otras emergencias incluyeron el rescate de tres personas en Santa Fe y la asistencia a una familia en un coche en María de Huerva. La zona sur, con localidades como Cuarte de Huerva, también resultó afectada por el agua, que arrastró contenedores y entró en garajes de la zona.

*Con información de Europa Press.

18:49 hsHoy

Los bomberos rescatan a varias personas atrapadas en sus coches

Los bomberos de Zaragoza han realizado esta tarde de este domingo una treintena de salidas a causa de la tormenta que ha descargado en la ciudad, una parte para auxiliar a personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos a causa del agua, aunque ninguno de estos rescates ha sido crítico.

Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, en el barrio de Parque Goya, uno de los más afectados y donde la línea del tranvía ha quedado cortada, los bomberos han comenzado a achicar agua en el paso de Majas de Goya, sobre la carretera N-330.

Otros puntos en los que los bomberos están achicando agua son la Avenida Ilustración, Legaz Lacambra, en el Actur, y en el Hospital Royo Villanova, ya que ha entrado abundante agua en los bajos del edificio.

En este último caso, se trata de un achique convencional, sin afección grave en el funcionamiento del hospital.

El resto de servicios son achiques pequeños en propiedades particulares o calles en rampa que hay que inspeccionar y dejar drenar por sí mismas.

*Información elaborada por EFE.

