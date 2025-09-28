España

La Aemet activa las alertas por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante el paso del ex-huracán Gabrielle: “Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas”

Las lluvias más intensas y las mayores acumulaciones de agua del episodio tormentoso se esperan en la provincia de Valencia

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Previsión de la Aemet de la evolución la borrasca derivada del ex- huracán Gabrielle a su paso por España.

El ex-huracán Gabrielle, convertido en borrasca, ya ha alcanzado la península. Ante la previsión de “lluvias muy fuertes y persistentes” que dejará a su paso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial que se extiende desde este domingo hasta el próximo martes. Con el pronóstico sobre la mesa, los meteorólogos han pedido precaución porque “puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas en cauces”.

A lo largo de esta madrugada, las precipitaciones se han ido extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares, en general han sido moderadas, pero persistentes. Sin embargo, irán a más, tanto en los dos próximos días como en esta jornada. “Durante la tarde podrían ser localmente fuertes en puntos del oeste de Andalucía, especialmente en zonas de sierras, sin descartarlos también en Extremadura”, advierte la Aemet en el comunicado del aviso especial. También esperan “chubascos tormentosos fuertes y persistentes” en puntos de Aragón, la meseta sur, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde podrían ir acompañados de granizo. “En el sur de Cataluña es probable que sean muy fuertes, especialmente al final del día y durante la noche del domingo al lunes”, detallan.

Ante este escenario, el organismo meteorológico ha activado la alerta amarilla -que implica peligro bajo- y la naranja -que supone peligro importante- por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana. En las zonas más afectadas, prevén acumulaciones de más de 40 litros por hora en metro cuadrado y más de 80 litros en tres o cuatro horas.

Mapa de alertas por lluvias
Mapa de alertas por lluvias y tormentas de la Aemet para el 28 de septiembre de 2025.

La evolución del ex-huracán Gabrielle

La Aemet ya ha alertado de que el lunes y el martes serán los días más adversos del episodio. El lunes, desde primeras horas, se esperan lluvias fuertes y persistentes a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. No obstante, las mayores intensidades y las mayores acumulaciones de agua se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana. La provincia de Valencia será la que se vea más afectada entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían alcanzarse “intensidades torrenciales”, con entre 200 y 250 litros por metro cuadrado.

Es probable que las islas Baleares también se vean afectadas por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente durante la tarde del lunes y el martes.

