España

Garbiñe Muguruza anuncia que espera su primer hijo: la imagen y su mensaje en redes sociales

La extenista sorprendió en redes sociales con unas fotografías junto a su marido Arthur Borges en las que mostró por primera vez su tripa de premamá

Por Clara Barceló

Guardar
Imagen de Garbiña Muguruza embarazada
Imagen de Garbiña Muguruza embarazada (Captura de pantalla de X)

Casi un año después de darse el “sí, quiero”, la ex número uno del tenis femenino, Garbiñe Muguruza, ha compartido con sus seguidores una de las noticias más felices de su vida: está esperando su primer hijo. La tenista, de 31 años, lo hizo público a través de sus redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece sonriente, posando con un bañador verde que dejaba ver claramente su tripa de embarazada.

Junto a las imágenes, Muguruza escribió la palabra “familia”, acompañada de varios emoticonos de corazones, un mensaje breve pero lleno de significado que no tardó en hacerse viral entre sus seguidores y amigos del mundo del deporte y del espectáculo.

Felicidad en pareja

En las fotografías también aparece Arthur Borges, su marido, con quien reside en Ginebra (Suiza). Ambos se muestran sonrientes y relajados, transmitiendo la emoción de esta nueva etapa que llega justo en una fecha señalada: su primer aniversario de boda.

La boda se celebró en octubre de 2024 en la finca La Concepción de Marbella, un evento íntimo y elegante al que asistieron familiares y amigos cercanos. La historia de amor de Muguruza y Borges comenzó tres años antes, en Central Park, Nueva York, durante el US Open, y desde entonces se han mantenido inseparables.

Garbiñe Muguruza y su
Garbiñe Muguruza y su novio,Arthur Borges (Europa Press)

Una vida nueva tras su retirada

El embarazo llega en un momento especial de la vida de Muguruza, quien en abril de 2024 anunció oficialmente su retirada del tenis profesional. La española, nacida en Caracas y criada en Barcelona, había alcanzado el número uno del ranking mundial y conquistado dos torneos de Grand Slam —Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017—, dejando un legado histórico para el tenis femenino español.

Tras su retirada, Muguruza inició una nueva etapa como directora de las Finales WTA, un cargo que le ha permitido seguir vinculada al deporte pero sin la exigencia competitiva de las pistas. Ahora, su proyecto más importante se basa en formar una familia.

Reacciones en las redes sociales

El anuncio no tardó en generar un gran revuelo en redes sociales. Entre las primeras en felicitarla estuvo la nadadora olímpica Ona Carbonell, que comentó la publicación con entusiasmo. También se sumaron a los mensajes de cariño personas como la modelo Martina Klein, la presentadora Lidia Torrent y el actor Juan Betancourt, quienes celebraron la noticia de la extenista.

Los seguidores de Muguruza llenaron los comentarios con mensajes de apoyo y buenos deseos y aplaudiendo que ahora disfrute de un momento tan feliz en el ámbito personal.

Para muchos aficionados, Garbiñe Muguruza sigue siendo una de las grandes referentes del tenis mundial. su mentalidad competitiva y su carisma la convirtieron en un icono deportivo que inspiró a nuevas generaciones de jugadoras.

Ahora, su papel será distinto, pero igualmente inspirador. La noticia de su primer embarazo ha despertado la admiración de quienes la siguieron durante su carrera, demostrando que los éxitos más importantes a veces se juegan fuera de la pista.

Con esta nueva etapa, Muguruza deja claro que su vida sigue marcada por los desafíos, aunque esta vez el reto no será un torneo internacional, sino el inicio de la maternidad junto a Arthur Borges.

Temas Relacionados

TenisEmbarazoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descienden los internamientos en los CIE en 2024, pero persisten las críticas sobre las condiciones: “Son centros hostiles”

Según los datos recopilados por el Servicio Jesuita a Migrantes, 1.863 personas ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cifra inferior a las 2.085 de 2023, aunque hubo un incremento de mujeres

Descienden los internamientos en los

Nagore Robles y Sandra Barneda se rencuentran frente a los focos y las redes sentencian: “Frialdad total”

Las presentadoras se volvieron a ver en ‘Supervivientes All Stars’, un encuentro que los espectadores percibieron cargado de tensión e incomodidad

Nagore Robles y Sandra Barneda

Nivel extremo de alerta por lluvia en Valencia hasta la medianoche: la Aemet espera “intensidades torrenciales” en las próximas horas

Los mayores acumulados se esperan entre este lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 300 litros de agua por metro cuadrado

Nivel extremo de alerta por

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

El esloveno corre en busca de convertirse en el más grande de todos los tiempos y ya cuenta con una gran cantidad de éxitos

El aplastante palmarés de Tadej

Muere una acróbata española en un circo alemán tras caer de cinco metros de altura

El accidente se produjo delante de un público de 100 personas, entre ellos muchos niños

Muere una acróbata española en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Barcelona perdona

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

Un hombre recibe el complemento de brecha de género en la pensión de jubilación pero le niegan una indemnización por discriminación

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 29 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 29 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 29 de septiembre

DEPORTES

El aplastante palmarés de Tadej

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales