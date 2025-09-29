Garbiñe Muguruza anuncia que espera su primer hijo: la imagen y su mensaje en redes sociales

Imagen de Garbiña Muguruza embarazada (Captura de pantalla de X)

Casi un año después de darse el “sí, quiero”, la ex número uno del tenis femenino, Garbiñe Muguruza, ha compartido con sus seguidores una de las noticias más felices de su vida: está esperando su primer hijo. La tenista, de 31 años, lo hizo público a través de sus redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece sonriente, posando con un bañador verde que dejaba ver claramente su tripa de embarazada.

Junto a las imágenes, Muguruza escribió la palabra “familia”, acompañada de varios emoticonos de corazones, un mensaje breve pero lleno de significado que no tardó en hacerse viral entre sus seguidores y amigos del mundo del deporte y del espectáculo.

Felicidad en pareja

En las fotografías también aparece Arthur Borges, su marido, con quien reside en Ginebra (Suiza). Ambos se muestran sonrientes y relajados, transmitiendo la emoción de esta nueva etapa que llega justo en una fecha señalada: su primer aniversario de boda.

La boda se celebró en octubre de 2024 en la finca La Concepción de Marbella, un evento íntimo y elegante al que asistieron familiares y amigos cercanos. La historia de amor de Muguruza y Borges comenzó tres años antes, en Central Park, Nueva York, durante el US Open, y desde entonces se han mantenido inseparables.

Garbiñe Muguruza y su novio,Arthur Borges (Europa Press)

Una vida nueva tras su retirada

El embarazo llega en un momento especial de la vida de Muguruza, quien en abril de 2024 anunció oficialmente su retirada del tenis profesional. La española, nacida en Caracas y criada en Barcelona, había alcanzado el número uno del ranking mundial y conquistado dos torneos de Grand Slam —Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017—, dejando un legado histórico para el tenis femenino español.

Tras su retirada, Muguruza inició una nueva etapa como directora de las Finales WTA, un cargo que le ha permitido seguir vinculada al deporte pero sin la exigencia competitiva de las pistas. Ahora, su proyecto más importante se basa en formar una familia.

Reacciones en las redes sociales

El anuncio no tardó en generar un gran revuelo en redes sociales. Entre las primeras en felicitarla estuvo la nadadora olímpica Ona Carbonell, que comentó la publicación con entusiasmo. También se sumaron a los mensajes de cariño personas como la modelo Martina Klein, la presentadora Lidia Torrent y el actor Juan Betancourt, quienes celebraron la noticia de la extenista.

Los seguidores de Muguruza llenaron los comentarios con mensajes de apoyo y buenos deseos y aplaudiendo que ahora disfrute de un momento tan feliz en el ámbito personal.

Para muchos aficionados, Garbiñe Muguruza sigue siendo una de las grandes referentes del tenis mundial. su mentalidad competitiva y su carisma la convirtieron en un icono deportivo que inspiró a nuevas generaciones de jugadoras.

Ahora, su papel será distinto, pero igualmente inspirador. La noticia de su primer embarazo ha despertado la admiración de quienes la siguieron durante su carrera, demostrando que los éxitos más importantes a veces se juegan fuera de la pista.

Con esta nueva etapa, Muguruza deja claro que su vida sigue marcada por los desafíos, aunque esta vez el reto no será un torneo internacional, sino el inicio de la maternidad junto a Arthur Borges.