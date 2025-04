Ona Carbonell revela cómo se encuentra en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su tercer hijo

Centrada en su familia desde que anunció su retirada de la natación sincronizada en agosto de 2023, Ona Carbonell compartía con sus seguidores la mejor de las noticias a finales de febrero: está embarazada de su tercer hijo y será en tan solo unos meses cuando su pareja Pablo Ibáñez y ella se conviertan en padres de familia numerosa.

"La familia sigue creciendo" anunciaba en Instagram con una tierna imagen de sus dos hijos, Kai (4) y Teo (2) dándole un beso a su abultada barriguita, dejando en el aire cuando está previsto que de a luz y el sexo del bebé que espera y que sin duda se convertirá en el mejor compañero de aventuras de sus hermanitos mayores.

En plena cuenta atrás para convertirse en mamá, Ona ha asistido con su pareja a la gala de los Premios Laureus del deporte. Deslumbrante con un diseño ceñido en color azul cuajado de brillos que evidenciaba silueta premamá, la exnadadora nos ha contado que está teniendo un embarazo muy bueno y, aunque tiene "dos torbellinos en casa y descansas menos" está "muy contenta" y deseando verle la cara a su pequeño. Algo que se producirá, como ha adelantado con una gran sonrisa, este verano.

Como ha confesado, ya conoce el sexo del bebé, pero por el momento prefiere mantenerlo en secreto y, como ha destacado, lo importante no es si es niño o niña, sino "que sea sano y feliz y ya está. Esto es lo que queremos". "Se vive con la misma ilusión y felicidad y a lo mejor con menos tiempo para prestarle, pero bueno, felices y los niños también felices. El mayor ya sabe más lo que le viene, el pequeño no lo creo, pero bueno" ha revelado divertida.

Una reaparición en la que como no podía ser de otra manera Ona se ha pronunciado sobre el fallecimiento del Papa Francisco: "No tuve la oportunidad pero me habría encantado conocerlo. Desprendía esa bondad, esa humildad, ese cuidar a las personas... Tenía una capacidad de transmitir también todos esos valores y me habría encantado y nunca lo conocí. Y la verdad es que hoy ha sido como, no me lo creía, ¿no? Cuando lo he visto pensaba que, no, no, no sabía que estaba mal. Y esta noche es un poco así como agridulce".

"Apoyaba el deporte, la mujer, la igualdad, así que yo, pues bueno, la verdad es que da penita, pero yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo y que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho. El Papa más moderno y totos le tenemos un cariño especial" ha confesado.