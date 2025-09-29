Esto es lo que debes hacer si se te rompe un diente, según una clínica dental: “La atención temprana es fundamental”

Una mujer a la que le duele la boca

La sonrisa es uno de los rasgos más característicos y personales que tenemos. No solo refleja tu estado de ánimo, sino que también influye en la confianza. Por eso, junto con la salud bucal, resulta fundamental cuidarla siempre.

Si alguna vez tienes la mala suerte de romperte un diente, no te preocupes, estos son los pasos que debes seguir. La primera indicación es, precisamente, mantener la calma y no entrar en pánico.

Pasos a seguir

La clínica dental Vitaldent detalla que actuar con rapidez marca la diferencia en el resultado final. “La atención temprana es fundamental”, especifican. Un diente roto suele ser producto de un golpe o traumatismo y la urgencia de su atención reside tanto en el dolor como en la preocupación estética.

Entre los pasos iniciales, los especialistas recomiendan recuperar cualquier fragmento del diente y evitar tocar directamente la zona lesionada. Una vez recogido, debe lavarse suavemente con agua, sin usar productos como jabón ni sustancias químicas que puedan afectar el esmalte.

Después, se debe conservar en un medio húmedo. Las mejores opciones son la leche y el suero fisiológico. Si no tienes ninguna de estas, puedes usar agua como último recurso. Esta medida puede facilitar el trabajo posterior del odontólogo.

Como segundo paso, es recomendable enjuagar la boca con agua, retirando así cualquier suciedad o resto generado por el traumatismo. Según Vitaldent, la higiene inmediata ayuda a prevenir infecciones y complica menos la valoración profesional.

Después de limpiar la boca, ponte una compresa fría en la zona externa del rostro para minimizar la inflamación y mitigar el dolor local asociado al golpe. Es fundamental evitar manipular o intentar recolocar el diente por tu cuenta.

Es muy importante explicar al odontólogo cómo, cuándo y dónde ocurrió el accidente. Este detalle favorece el diagnóstico y la elección del tratamiento adecuado. El profesional evaluará la magnitud de la fractura y decidirá los pasos a seguir según el daño específico observado.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Vitaldent subraya que la atención debe ser inmediata para aumentar la probabilidad de recuperar la función y la apariencia natural del diente. Además, el tratamiento varía según el tipo de fractura: en roturas pequeñas se liman los bordes, mientras que en accidentes más extensos puede ser necesaria la unión del fragmento rescatado o la reconstrucción con materiales específicos.

Cuidados para proteger tus dientes

La protección de la salud bucodental exige constancia en tus hábitos y cuidar los pequeños detalles que marcan la diferencia. El cepillado suave tras cada comida con un dentífrico que contenga flúor es uno de los pilares fundamentales. También es importante usar el hilo dental para llegar a las zonas a las que el cepillo no llega.

Evitar morder objetos duros o utilizar los dientes para abrir envoltorios reduce las posibilidades de fracturas inesperadas. Si eres una persona que practica deportes de contacto, usa protector bucal. Las revisiones periódicas con el dentista permiten detectar problemas en fases tempranas y mantener una sonrisa sana a largo plazo.