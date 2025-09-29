España

Esto es lo que debes hacer si se te rompe un diente, según una clínica dental: “La atención temprana es fundamental”

En caso de sufrir un accidente de estas características, sigue estas recomendaciones

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Una mujer a la que
Una mujer a la que le duele la boca

La sonrisa es uno de los rasgos más característicos y personales que tenemos. No solo refleja tu estado de ánimo, sino que también influye en la confianza. Por eso, junto con la salud bucal, resulta fundamental cuidarla siempre.

Si alguna vez tienes la mala suerte de romperte un diente, no te preocupes, estos son los pasos que debes seguir. La primera indicación es, precisamente, mantener la calma y no entrar en pánico.

Pasos a seguir

La clínica dental Vitaldent detalla que actuar con rapidez marca la diferencia en el resultado final. “La atención temprana es fundamental”, especifican. Un diente roto suele ser producto de un golpe o traumatismo y la urgencia de su atención reside tanto en el dolor como en la preocupación estética.

Entre los pasos iniciales, los especialistas recomiendan recuperar cualquier fragmento del diente y evitar tocar directamente la zona lesionada. Una vez recogido, debe lavarse suavemente con agua, sin usar productos como jabón ni sustancias químicas que puedan afectar el esmalte.

Después, se debe conservar en un medio húmedo. Las mejores opciones son la leche y el suero fisiológico. Si no tienes ninguna de estas, puedes usar agua como último recurso. Esta medida puede facilitar el trabajo posterior del odontólogo.

Como segundo paso, es recomendable enjuagar la boca con agua, retirando así cualquier suciedad o resto generado por el traumatismo. Según Vitaldent, la higiene inmediata ayuda a prevenir infecciones y complica menos la valoración profesional.

Después de limpiar la boca, ponte una compresa fría en la zona externa del rostro para minimizar la inflamación y mitigar el dolor local asociado al golpe. Es fundamental evitar manipular o intentar recolocar el diente por tu cuenta.

Es muy importante explicar al odontólogo cómo, cuándo y dónde ocurrió el accidente. Este detalle favorece el diagnóstico y la elección del tratamiento adecuado. El profesional evaluará la magnitud de la fractura y decidirá los pasos a seguir según el daño específico observado.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Vitaldent subraya que la atención debe ser inmediata para aumentar la probabilidad de recuperar la función y la apariencia natural del diente. Además, el tratamiento varía según el tipo de fractura: en roturas pequeñas se liman los bordes, mientras que en accidentes más extensos puede ser necesaria la unión del fragmento rescatado o la reconstrucción con materiales específicos.

Cuidados para proteger tus dientes

La protección de la salud bucodental exige constancia en tus hábitos y cuidar los pequeños detalles que marcan la diferencia. El cepillado suave tras cada comida con un dentífrico que contenga flúor es uno de los pilares fundamentales. También es importante usar el hilo dental para llegar a las zonas a las que el cepillo no llega.

Evitar morder objetos duros o utilizar los dientes para abrir envoltorios reduce las posibilidades de fracturas inesperadas. Si eres una persona que practica deportes de contacto, usa protector bucal. Las revisiones periódicas con el dentista permiten detectar problemas en fases tempranas y mantener una sonrisa sana a largo plazo.

Temas Relacionados

Salud dentalDientesSonrisaSaludDentistasEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El último secreto’ encabeza la lista de libros más vendidos en Amazon España hoy

Los amantes de la lectura amplían sus colecciones con títulos variados, en distintos formatos y rangos de precio, que Amazon pone a su disposición para todos los gustos y géneros

‘El último secreto’ encabeza la

BBVA contraataca y anuncia un dividendo de 32 céntimos por acción a los accionistas del Sabadell que acudan a la opa

Todos los titulares de acciones que decidan aceptar el canje tendrán derecho a percibir este dividendo extraordinario

BBVA contraataca y anuncia un

Efemérides del 30 de septiembre, qué pasó un día como hoy

En un día como este martes falleció el dibujante argentino Quino, creador de Mafalda

Efemérides del 30 de septiembre,

Detienen a un conductor de autobús porque parece que está borracho, pero tenía una bajada de azúcar: “En cuestión de segundos, podría entrar en un coma diabético”

Hay un síntoma clave que ayuda a reconocer la bajada de azúcar. Un agente de emergencias explica cuál es y cómo actuar en semejantes casos

Detienen a un conductor de

Si vas a comprar una sartén, esto es lo que debes tener en cuenta: “Cada una tiene su propósito”

Durabilidad, conductividad o precio. La guía definitiva para no equivocarse a la hora de comprar una sartén

Si vas a comprar una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pablo Iglesias podría regresar a

Pablo Iglesias podría regresar a la Complutense en caso de bajas: logra la mejor nota de una bolsa para ser profesor sustituto

Un mecánico autónomo con vértigos logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

Una inquilina utiliza su vivienda para ejercer la prostitución y la propietaria le denuncia: la Justicia ordena su desahucio

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

ECONOMÍA

BBVA contraataca y anuncia un

BBVA contraataca y anuncia un dividendo de 32 céntimos por acción a los accionistas del Sabadell que acudan a la opa

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

La Audiencia de Jaén niega a un heredero la posibilidad de alterar el registro de dos fincas y alega que no todos los que recibieron la herencia estaban de acuerdo

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

DEPORTES

Mikel Arteta quiere invitar a

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes