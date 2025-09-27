España

Smita Mehra, dentista, sobre el vapeo y la salud de los dientes: “La sequedad causada por el vapeo también afecta a las encías”

Los pacientes cada vez son más jóvenes y el origen siempre es el mismo

Por Antonio Duro

Guardar
Una chica vapeando (Freepik)
Una chica vapeando (Freepik)

La nueva moda ha calado ya en todas las generaciones. Vapear parece una alternativa al tabaco tradicional mucho más inofensiva. Otra manera de fumar pero sin mal olor y supuestamente sin daños graves. Cada vez más son los estudios que demuestran que contiene la misma cantidad de nicotina y además el vapor caliente resulta terrible para los pulmones.

La novedad en estas investigaciones científicas está puesta en el sector bucodental. Los efectos que tiene tanto para los dientes como para las encías son ya una consecuencia demostrada. Según The Guardian, los médicos están alarmados por el alto uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de todo el mundo. Una de las dentistas más célebres, la doctora Smita Mehra no ha dudado en arrojar luz sobre este tema.

La Dra. Smita Mehra, dentista senior en las clínicas The Neem Tree en Londres y Surrey, advierte que vapear es “mucho más adictivo que el tabaco para muchos usuarios jóvenes” y afecta la salud bucal de manera alarmante. Todo ha saltado a lo largo de los últimos años. La doctora ha estado atendiendo cada vez más a pacientes con caries, acumulación de placa e infecciones en las encías. “Estos problemas ya los conocía, pero solían ser personas mayores de 30 años.” Ahora la media ha bajado exponencialmente y no ha tardado en encontrar el origen.

“Estos problemas antes eran propios de los adultos mayores, provocados por el tabaquismo, pero ahora se presentan mucho antes debido a la frecuencia con la que los jóvenes vapean y los daños que provoca este hábito”, explica Smita Mehra. Uno de los principales motivos por los que deteriora se debe a que vapear produce mucha sequedad bucal. Especialmente para los dientes frontales y las encías.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Los líquidos para vapear contienen propilenglicol, una sustancia química que absorbe la humedad de los tejidos bucales, y glicerina vegetal, que forma una capa pegajosa en los dientes y las mejillas. Esta capa impide que la saliva realice su función limpiadora natural, lo que favorece la acumulación de placa. “La nicotina de los cigarrillos electrónicos también reduce el flujo de saliva y el vapor caliente acelera la evaporación, empeorando la sequedad bucal”, añade el Dr. Mehra.

La importancia de la saliva

Es vital para la protección de bacterias conservar de manera natural nuestra saliva. Actúa como un detergente natural, eliminando los restos de comida y protegiendo el esmalte dental. Sin embargo, en su ausencia, las bacterias se propagan con mayor facilidad y los ácidos permanecen en los dientes durante más tiempo, lo que favorece la aparición de caries, especialmente en las encías o entre los dientes.

Una chica con un váper
Una chica con un váper

“Puede provocar inflamación, sangrado e infección, y la nicotina reduce el flujo sanguíneo a las encías, lo que empeora la situación”. Un estudio publicado en la revista JDR Clinical & Translational Research mostró que quienes usan cigarrillos electrónicos tienen un 80% más de probabilidades de tener la boca seca que quienes no vapean.

Además de la composición de los líquidos, la frecuencia de uso también es un gran problema. “En el pasado, la gente fumaba cinco o diez cigarrillos al día”, explica el Dr. Mehra. “Ahora vemos vapeo constante, en casa, en la oficina, lo que significa sequedad bucal constante”. Una problemática que está normalizada, pero que da respuesta a las cifras que están en aumento de los pacientes con molestias y deteriores dentales.

Temas Relacionados

FumarTabacoTabaquismoMédicosCienciaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El destino a menos de dos horas de Madrid para visitar este otoño: en plena sierra de Guadarrama, entre ríos, montañas y mucha historia

Con rutas para los amantes del senderismo y una gastronomía tradicional exquisita para los que prefieren un plan más tranquilo

El destino a menos de

Caminar es muy bueno pasados los 60 años, pero los expertos recomiendan hacer también este ejercicio físico

Existe otra actividad que se demuestra muy beneficiosa, sobre todo para las personas con un estilo de vida sedentario. Es fácil y se puede hacer desde casa

Caminar es muy bueno pasados

Ranking Spotify en España: top 10 de los podcasts más populares

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Ranking Spotify en España: top

Christian, dueño de una gasolinera: “Hoy, un jefe de estación gana entre 3.200 y 4.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en 2.400 a 3.150 euros netos”

Entre surtidores, tiendas y restaurantes, el trabajo combina un ritmo intenso, jornadas largas y una alta necesidad de coordinación del personal, pero se recompensa con salarios elevados y beneficios

Christian, dueño de una gasolinera:

Precio de la luz en España 28 de septiembre: cuáles serán las horas más económicas

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de vehículos da

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

ECONOMÍA

Christian, dueño de una gasolinera:

Christian, dueño de una gasolinera: “Hoy, un jefe de estación gana entre 3.200 y 4.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en 2.400 a 3.150 euros netos”

Precio de la luz en España 28 de septiembre: cuáles serán las horas más económicas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mbappé empata el duelo ante los rojiblancos

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol