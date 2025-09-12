Inmaculada Casal debuta como jueza en ‘Bailando con las estrellas’ y deja atrás su etapa más dura: “Estoy en mi mejor momento”

Hablamos con Inmaculada de su papel como jurado en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

Inmaculada Casal estrena una nueva faceta profesional. La periodista, con una amplia trayectoria ligada a Canal Sur, da el salto a la televisión nacional para convertirse en jueza de Bailando con las estrellas, que llega este sábado 13 de septiembre a Telecinco con su segunda edición.

La presentadora se mostraba muy ilusionada ante este nuevo reto en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde atendió a Infobae España para confesar cómo está viviendo este proyecto en el que, junto a Pelayo Díaz, tendrá que valorar la parte más emocional y subjetiva de las coreografías: “Creo que los cuarenta años que llevo en televisión me dan un poquito de derecho a poder juzgar si la persona que está bailando tiene telegenia, es televisiva, transmite, engancha al público, si pone los vellos de punta…“, expresa.

En ese sentido, Casal aclara que habrá otros tres miembros del jurado —Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora— que son “especialistas en baile” y se fijarán en “la parte técnica”, mientras que su cometido y el de Pelayo es el de valorar la parte emocional: “Hay celebrities que no dan el paso exacto, pero que transmiten o emocionan como ninguna”, añade.

Como ya se vio en la primera edición, la disparidad de criterios en el jurado puede generar fricciones entre ellos, aunque Inmaculada advierte de que su intención no es confrontar: “Yo no vengo aquí para pelearme, vengo para dar mi opinión y valorar objetivamente, con la cabeza, pero también con el alma y con el sentimiento. Tengo que decir lo que realmente opino”.

Inmaculada Casal y Pelayo Díaz, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (FesTVal)

Sobre los participantes a los que ve como favoritos sin tener la mejor técnica, la periodista resalta la variedad del casting y reconoce estar abierta a sorprenderse: “A lo mejor ahora todo el mundo se va por una Bárbara Rey, por un Pepe Navarro, por una Blanca Romero… pero a lo mejor quien nos va a sorprender es una Nona con veinticinco años o es un Aless con su simpatía y esa dulzura”, defiende.

“No me gusta que se hable de mi vida”

Aunque la entrevista se produjo en el marco de su nuevo proyecto en televisión, no se puede obviar que Inmaculada Casal y su esposa, María del Monte, han atravesado recientemente una de las etapas más complicadas de su vida. Dos años después del violento asalto a su casa, la pareja sigue esperando el juicio en el que Antonio Tejado, sobrino de la cantante, está acusado de ser el presunto autor intelectual del robo y podría enfrentarse a 28 años y medio de cárcel.

A pesar de ello, Casal reconoce estar en su “mejor momento” profesional: “Tan buen momento que he dicho: ‘Mira, he hecho ya de todo en televisión. ¿Qué me faltaba? ¿Ser jurado de un programa de baile?’“, bromea. Sobre Bailando con las estrellas, reconoce que tuvo dudas al recibir la oferta: ”Lo primero que dije fue: ‘¡Ni hablar!’. Pero luego lo pensé y digo: ‘Son unas vacaciones. Es lo que me queda por hacer en televisión’. A poco de jubilarme, un regalito".

A lo que no se animaría, en principio, es a pasar al otro lado y convertirse en concursante de este u otros formatos: “A mí me ha gustado siempre estar en la tele, pero en este lado. Cuando empiezan a preguntarme cosas personales, siempre digo que no, porque no me gusta estar en ese lado. Me gusta estar en el lado de la prensa, del periodista, de ver los toros desde la barrera, como los voy a ver en mi faceta de jurado”, concluye.

Así es ‘Bailando con las estrellas’

La segunda temporada de Bailando con las estrellas llega este sábado 13 de septiembre al prime time de Telecinco. El talent show volverá a estar presentado por Jesús Vázquez y la modelo internacional Valeria Mazza, quienes liderarán un espectáculo que potenciará todavía más la parte visual y escenográfica, según adelantó Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la presentación del formato en Vitoria.

Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja serán los concursantes de esta edición. Cada semana, los participantes buscarán dominar nuevas coreografías y transmitir emociones al público, aspectos que evaluará estrictamente un jurado renovado. Pelayo Díaz e Inmaculada Casal se suman al equipo encargado de puntuar la técnica y la capacidad expresiva de los concursantes.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

La primera temporada del programa, producida junto a Bulldog TV, cosechó una media del 10,8% de share y 960.000 espectadores, una cifra aceptable que está por encima de la cuota media de la cadena de Mediaset y le valió para renovar por una segunda temporada.