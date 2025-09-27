Una pareja se rapa la cabeza para fingir que ambos tienen cáncer y recauda más de 80.000 euros para gastárselo en viajes y tecnología

Una mujer con cáncer tecleando en su ordenador

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para conseguir dinero? ¿Estarías dispuesto a cruzar la línea moral para hacerte con casi 100.000 euros? Una pareja en Burdeos (Francia) contestó a estas preguntas ante el tribunal. Habían estado fingiendo que tenían leucemia durante cinco años y habían conseguido estafar a muchos usuarios en línea.

Entre 2019 y 2024, una maestra de 36 años y su exmarido se dedicaron a estafar a más de miles de personas que no dudaron en realizar sus transferencias. El objetivo era ayudar con el tratamiento que ambos describían como “caro e inaccesible”. El fraude se destapó hace apenas semanas y ambos ya han declarado su versión ante el tribunal.

Cómo empezó todo

La investigación es muy reciente y los detalles aún van se están revelando poco a poco. Lo que ya sabemos es que todo empezó en 2019, cuando la pareja de la profesora decidió mudarse a España. Se trasladó a la península para continuar con su formación académica, ella con miedo a que no quisiera regresar empezó a crear un plan que ahora le puede costar la cárcel. Creó un diagnóstico falso, se inventó una remisión de la enfermedad y posteriormente cuando fue madre informó de que su hijo también padecía un linfoma.

La trama se alargó por años, donde compartía en redes sus falsos diagnósticos, recaídas y enlaces para que pudieran realizar transferencias. El dinero supuestamente era para financiar células madre para su tratamiento. Todo el mundo se volcó en las donaciones consiguiendo una cifra final de 82.700 euros. La investigación ha revelado que el dinero se utilizó para comprar un teléfono inteligente, una caseta de jardín, viajes e incluso una camioneta, según informa Nice-Matin.

La sentencia final

Cuando la pareja de la maestra regresó de España y observó los beneficios de la estafa, no dudo en sumarse. Ambos compartían imágenes rapados y rápidamente la cifra empezó a subir. El actual exmarido confiesa haberse unido al fraude “con total confidencialidad”. Cada vez todo iba a más, empezaron las fotos en el hospital y la exhibición de documentos falsos a diario. Un plan que a pesar de parecer realista no tardó en destaparse.

El pasado jueves, ambos comparecieron ante el tribunal. Todas las pruebas se pusieron sobre la mesa, además de demostrar que tanto ellos como su hijo están totalmente sanos. Se demostró que se trataba de una cabeza afeitada y no de unas consecuencias a la quimioterapia. Ella, durante la audiencia, acurrucada en su silla, admitió “haberse enredado en mentiras y dijo que sentía enormemente por aquellos que realmente estaban luchando contra la enfermedad”.

La fiscalía ha pedido para la pareja 12 meses de prisión. La sentencia se ha aplazado hasta el 30 de octubre, cuando sabremos si finalmente acudirán a la cárcel. Mientras tanto, ya están sentenciados al castigo público y los usuarios no han dudado en reclamar su dinero y recordarles “lo malos padres que son”. Las redes arden ante este salto en la línea moral para conseguir dinero, bajo el lema de “no todo vale” se han creado varias campañas donde se cancela de manera rotunda a la pareja.