Así queda el límite de transferencias bancarias a partir del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo personalizado para sus transferencias electrónicas, en cumplimiento con una nueva regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Quienes no configuren este monto antes del 30 de septiembre de 2025 tendrán restringidas sus operaciones, ya que los bancos fijarán automáticamente un tope de 12 mil 500 pesos mexicanos por transacción a partir del 1 de enero de 2026.

La medida está establecida en la Circular Única de Bancos publicada por la CNBV en 2024, obliga a todas las instituciones financieras a habilitar la opción del Monto Transaccional del Usuario (MTU) en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

El objetivo es reforzar la seguridad de las operaciones digitales y dar a los clientes mayor control sobre sus movimientos bancarios. La regulación aplica a todas las personas que realicen transferencias a través de aplicaciones bancarias o banca en línea, y abarca la mayoría de las transacciones digitales cotidianas.

El procedimiento para definir el MTU es sencillo: los clientes tendrán hasta el 30 de septiembre de 2025 para establecer su propio límite de transferencias electrónicas.

Si al concluir ese plazo el usuario no ha configurado su MTU, el banco asignará un monto predeterminado de 1.500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 12 mil 500 pesos mexicanos, a partir del 1 de enero de 2026. Una vez asignado este monto, el cliente podrá modificarlo en cualquier momento según sus necesidades financieras, sin necesidad de esperar plazos adicionales.

El MTU será obligatorio para operaciones como transferencias a otras cuentas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagos de tarjetas de crédito a terceros —ya sea en el mismo banco o en otra institución—, así como para el pago de servicios e impuestos. Estas disposiciones abarcan la mayoría de las transacciones digitales que los usuarios realizan de manera habitual.

No obstante, existen excepciones para servicios de baja cuantía. Infobae precisó que para Transferencias Express, CoDi y Dimo, el límite máximo seguirá siendo de 1.500 UDIS por transacción o acumulado diario, de manera independiente al MTU que el usuario haya configurado para el resto de sus operaciones. Esto significa que los topes para estos servicios no se verán afectados por el monto que el cliente defina para sus transferencias generales.

Cuánto puedo transferir sin que me multen

En paralelo a estas nuevas disposiciones bancarias, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente un límite para transferencias entre familiares o amistades. Si una persona recibe un préstamo por transferencia que supere los 600 mil pesos mexicanos, debe reportarlo ante la autoridad fiscal para evitar sanciones.

El receptor puede enfrentar una multa de hasta 35 mil pesos mexicanos si omite este reporte. Esta obligación se fundamenta en el Artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que otorga al SAT la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o incrementos de capital recibidos en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera.

La legislación fiscal refuerza la vigilancia sobre los movimientos financieros de mayor cuantía, exigiendo que toda persona que reciba en efectivo, en moneda nacional o extranjera, préstamos o aportaciones para aumentos de capital superiores a 600 mil pesos mexicanos informe a la autoridad correspondiente.