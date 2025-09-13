España

Antonia San Juan actualiza su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer: “Empiezo con la quimioterapia”

La icónica actriz de ‘La que se avecina’ ha dado nuevos detalles sobre la evolución de su enfermedad a través de sus redes sociales

Antonia San Juan ha vuelto a dirigirse a sus seguidores a través de las redes sociales para informar sobre su estado de salud tras revelar que padece cáncer. La icónica actriz de cine y televisión, de 64 años, comunicó hace unas semanas que el diagnóstico llegó después de haber sufrido durante más de un año una faringitis crónica, situación que finalmente condujo a nuevas pruebas médicas.

En un primer video difundido en su cuenta de Instagram, la actriz explicó que desconocía el tipo de cáncer que enfrentaba y que se encontraba a la espera de resultados para conocer la naturaleza exacta de la enfermedad. San Juan también expresó su confianza en la ciencia y señaló que seguiría manteniendo informados a quienes la siguen. Pasados unos días, y tras recibir finalmente el diagnóstico, la artista ha compartido nuevamente un comunicado, donde describe las próximas etapas de su tratamiento.

“Dije que los iba a tener informados cuando dije el otro día que estaba enferma, que tenía un cáncer, y bueno, ya me han mandado el diagnóstico”, ha comenzado a decir en un video dirigido a su audiencia. San Juan ha detallado que el próximo lunes será sometida a un PEC-TAC de cuerpo completo para determinar si el cáncer se ha extendido a otras áreas. “El martes ya empiezo con la quimioterapia, con ciclos de cada tres semanas. Termino a principios de marzo”, ha continuado diciendo, dejando entrever que pronto empezará a combatir esta dura enfermedad.

Antonia San Juan actualiza su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer (Instagram / @antonia_san_juan)

“Con todas las ganas de todo”

La intérprete también ha transmitido su determinación para afrontar esta etapa complicada. “Con todas las ganas de todo, es lo que hay. Hay que vivirlo así. Si ya me cuidaba, ahora me cuido más”, ha expresado, mientras mostraba un plato con frutas y verduras, subrayando el consejo de su equipo médico de mantener sus rutinas habituales. Asimismo, ha confirmado que continuará yendo al gimnasio, como parte de su día a día. “Voy a seguir ilusionada con la vida”, ha asegurado, mostrando un ánimo positivo.

San Juan, conocida por su interpretación de Estela Reynolds en La que se avecina, ha explicado la razón de la transparencia con la que se comunica en redes sociales acerca de su salud. “Hago esto para pensar que cuando aparece la enfermedad, sea de otra manera, no vivirlo de una manera trágica ni nada, sino bueno, es una enfermedad como otra cualquiera”, ha dicho, insistiendo en que su objetivo es transmitir normalidad en torno al diagnóstico y evitar el dramatismo.

Antonia San Juan realizando su rutina habitual de ejercicios en el gimnasio (Instagram / @antonia_san_juan)

“Lo que me preocupa es curarme”

Durante su mensaje, la actriz ha sacado a la luz que tiene la intención de continuar trabajando durante el tratamiento. Además, también ha agradecido de forma particular a su doctora, que le propuso gestionar la agenda de forma conjunta para ajustarla a las citas médicas y poder seguir con sus proyectos profesionales. “Eso verdaderamente es lo que a mí me da la vida. Es que a mi... estar en el escenario...”, ha afirmado con emoción.

Respecto a los efectos secundarios de la quimioterapia, San Juan ha contado que ha sido advertida de la posibilidad de perder el cabello durante el proceso. “Pero bueno, el pelito, el pelito, ya ves tú el pelito, lo que me preocupa a mí es curarme. Entonces hay unas peluquitas monísimas que te las pones, una señora estupenda que sabe de todo esto y ya está y no hay más”, ha manifestado la canaria, restando importancia al aspecto estético y centrando su atención en la recuperación. “Hay que hacer lo que dice el médico”, ha zanjado la actriz antes de cerrar el video.

El mensaje ha recibido muestras de apoyo de numerosos colegas y personalidades, como María Escoté, Jorge Cadaval y Marisa Martín Blázquez, quienes han dejado palabras de ánimo y admiración por su entereza y actitud. San Juan, lejos de ocultarse, ha difundido también su rutina deportiva, publicando un video desde el gimnasio: “90 minutos de cardio y pesas a diario”.

