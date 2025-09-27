Una mujer se jubila y asegura que a los 70 años es cuando mejor se siente: “Más en forma y más feliz que nunca”

Emmie Sanh, una mujer de ya 71 años, ha vivido una transformación notable en los últimos años, adoptando un enfoque completamente nuevo sobre su salud y bienestar. A lo largo de su vida, al igual que muchas mujeres de su generación, estuvo obsesionada con alcanzar el peso ideal, buscando dietas que prometían la figura esbelta. Sin embargo, en sus palabras, nunca logró sentirse completamente bien consigo misma, ni aceptó su cuerpo tal como era.
“Como muchas mujeres, pasé la mayor parte de mi juventud intentando estar lo más delgada posible, a base de una dieta setentera a base de requesón y galletas Ryvita. Nunca me sentí lo suficientemente bien, y nunca pude aceptarme tal como era”, recuerda Emmie al hablar de sus años más jóvenes.
La búsqueda de un “ideal”
A lo largo de los años, Emmie continuó luchando contra su peso, probando dieta tras dieta sin obtener los resultados deseados. Aunque siempre fue una persona activa en su vida cotidiana, trabajando como horticultora en la costa de Columbia Británica, en Canadá, y luego manteniéndose ocupada en un centro de jardinería, nunca adoptó una rutina de ejercicio constante.
“A pesar de estar siempre al aire libre, cortando césped, podando árboles o desherbando, no tenía una estrategia clara para ponerme en forma. A veces, levantaba unas mancuernas a los 40, pero nunca me enfoqué de manera regular en hacer ejercicio”, explica.
Unos 50 marcados por la menopausia y la pérdida de su madre
La vida de Emmie comenzó a cambiar a partir de los 50, cuando los efectos de la menopausia se hacían cada vez más palpables. Sudoración, aumento de peso... La ya influencer en redes sociales cuenta que fue una de las etapas más duras de su vida, pues no podía controlar todos esos cambios que estaban llegando a su vida. “Fue una época increíblemente dolorosa. A veces, mi confusión mental era tan grave que no podía recordar los nombres de mis compañeros. Mi ansiedad también estaba por las nubes, y mi vida personal se vino abajo. Durante ese tiempo, no me sentía capaz de cambiar mi situación”, recuerda.
Sin embargo, algo verdaderamente duro golpeó su vida: el cáncer de su madre. Emmie tuvo que hacerse cargo de ella, lo que sumó aún más peso emocional a su vida. Años después, ya cumplidos los 68, su madre murió y fue cuando tuvo un golpe de realidad: tenía que mejorar sus hábitos.
“Cuando mi madre falleció, me enfrenté a mi propia mortalidad. Me di cuenta de cuántos años había vivido y lo que quedaba por delante. Eso me llevó a pensar en cómo quería vivir mis próximos años, en mis 70, 80 y más”, explica Emmie, quien, al igual que muchas personas en su situación, se encontró buscando un sentido renovado de propósito.
El giro de vida a los 70
En 2022, a los 70 años, Emmie Sanh decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y se unió a un reto de fitness para mujeres mayores, promovido por la influencer “Entrena con Joan”. En apenas tres meses, perdió 7 kilos y notó una transformación profunda en su bienestar físico y emocional. “Me di cuenta de que no me estaba cuidando. No comía bien y me refugiaba en el vino todas las noches. Empezar a hacer ejercicio y meditar me transformó por dentro y por fuera”, afirma.
A partir de esa experiencia, Emmie montó un pequeño gimnasio en casa y comenzó a compartir su proceso en redes sociales, donde encontró una comunidad de apoyo. “He hecho muchos amigos en línea que comparten mis metas. Se han convertido en algunos de mis mejores amigos”, cuenta.
Su rutina diaria incluye levantarse a las cinco de la mañana, meditar, entrenar y llevar una alimentación rica en proteínas. Según explica, el cambio más importante ha sido mental: “Mantenerse en forma no es solo físico, es una cuestión de mentalidad”. Aunque reconoce que ganar músculo a los 70 es más difícil, asegura que con constancia y cuidado es posible. “Lo importante es empezar poco a poco y proteger las articulaciones. No es imposible”, asegura.
Entre sus consejos para mantenerse activa destaca la paciencia, una buena alimentación y una mentalidad positiva. “El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Lo importante es avanzar a tu ritmo”, recomienda.
Hoy, Emmie afirma sentirse con más energía, motivación y confianza que nunca. Su historia demuestra que nunca es tarde para empezar. “No importa cuántos años tengas. El mejor momento para empezar es ahora”.