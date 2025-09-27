España

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba

La cirugía fue realizada con éxito y el paciente, de 63 años, ya ha sido dado de alta sin ninguna secuela neurológica

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

El Hospital Cruz Roja de Córdoba acaba de llevar a cabo toda una hazaña médica: una cirugía cerebral con un paciente despierto mientras este tocaba el piano. Se trata de la primera intervención de este tipo que se realiza en un hospital privado en la ciudad andaluza.

Miguel, de 63 años y músico profesional, padecía un tumor cerebral que requería de una compleja intervención. El propio centro sanitario ha explicado que el procedimiento es una de las técnicas más avanzadas de neurocirugía al permitir la intervención en áreas críticas del cerebro reduciendo al mínimo el riesgo de secuelas neurológicas.

El paciente sufría una lesión cerebral en la zona del cerebro ubicada entre las áreas del lenguaje y la motricidad, lo que hacía de la operación una intervención de alto riesgo. El motivo de que Miguel estuviera lo suficientemente despierto como para tocar el piano fue porque necesitaban monitorizar su lenguaje y su movimiento". "Nuestra neurofisióloga Mercedes monitorizaba cada señal y cada onda cerebral. Nuestro anestesista Óscar lo sedaba y mantenía su estado de alerta sin que su cerebro sufriera", explica el doctor Cristóbal Blanco, neurocirujano y jefe de la operación.

Desde el hospital recalcan que "el hecho de que Miguel fuera músico permitió afinar aún más el control quirúrgico, aportando información valiosa para garantizar que la resección del tumor no comprometiera capacidades esenciales para su profesión y su vida diaria".

Miguel permaneció una hora y media despierto colaborando con el equipo médico mientras su lenguaje, su coordinación y su motricidad eran monitorizados. Acabada la cirugía, el paciente estuvo ingresado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cruz Roja de Córdoba hasta recibir el alta.

“Junto a nuestro equipo de neurocirujanos y enfermeras, pudimos extraer la lesión sin ningún tipo de secuela. Gracias a ellos podemos decir que hemos ofrecido calidad de vida con tiempo de vida. Y gracias a Miguel, nuestro héroe, que hoy está contento, podemos asegurar que fue una cirugía de éxito y su lenguaje y su movimiento fue preservado”, celebra el doctor Blanco.

Un hombre toca el piano
Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

El futuro de la neurocirugía

Intervenciones de esta complejidad requieren de un equipo médico entrenado y preparado para salvaguardar el conectoma cerebral, es decir, "la preservación de las conexiones neuronales que sostienen funciones como el habla, el movimiento y las capacidades cognitivas". Este conectoma cerebral se entiende como una especie de mapa del cerebro que detalla todas las conexiones entre las neuronas.

“Este procedimiento supone un avance en la atención neuroquirúrgica en Córdoba y abre la puerta a que más pacientes puedan beneficiarse en el futuro de técnicas de alta complejidad. El objetivo ya no es solo curar, sino también proteger lo más humano: la capacidad de pensar, crear y expresarse”, recoge el hospital.

La operación fue dirigida por el Dr. Cristóbal Blanco, neurocirujano, acompañado de un equipo multidisciplinar de profesionales de neurocirugía, Dr. Andrés de la Riva y Dra. Eva Negro; de Neurofisiología, Dra. Mercedes Álvarez; de Anestesiología, Dr. Óscar Juárez; de Cuidados intensivos, Dra. Rosa Díaz; de Enfermería especializada en quirófanos, Pilar Díaz, Belén Reina y María Ramírez, así como de Francisco Ruiz, celador.

Temas Relacionados

TumorCerebroCáncerOperaciónCirugíaHospitales EspañaCórdobaAndalucíaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor es sorprendida con una canción de su película favorita y la reina Letizia abraza al intérprete: “De pequeña estaba obsesionada”

Durante su visita oficial a Navarra, los reyes junto a la princesa fueron sorprendidos por una actuación en vivo de Javier Erro, exconcursante de ‘La Voz’

La princesa Leonor es sorprendida

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Las llamas ya han consumido unas 2.000 hectáreas de terreno. A pesar de los intentos de los bomberos, debido a las condiciones meteorológicas, de momento el fuego no ha podido ser controlado

El incendio de Peñalba de

Una pareja se rapa la cabeza para fingir que ambos tienen cáncer y recauda más de 80.000 euros para gastárselo en viajes y tecnología

Llegaron a involucrar a su propio hijo con un diagnóstico falso de linfoma

Una pareja se rapa la

El PSOE dibuja banderas de Palestina con IA en las basuras para señalar a Almeida los lugares sucios de Madrid: “Ya tienes trabajo”

La limpieza urgente de un dibujo infantil con la bandera palestina ha provocado críticas las críticas de la oposición por la gestión de la limpieza en la capital

El PSOE dibuja banderas de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ada Colau, a bordo de

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Mundial de ciclismo en ruta

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000