España

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este sábado 27 deseptiembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 27 septiembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 05 09 10 11 13 17 18 33 35 41 44 46 48 52 58 63 72 75 84 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Los restos del huracán Gabrielle se aproximan a España: la Aemet activa alertas por lluvias, tormentas y mala mar este fin de semana

El ciclón tropical alcanzará nuestro país en forma de borrasca, dejando “posibilidad de lluvia en casi cualquier punto de la península”

Los restos del huracán Gabrielle

Hallan muerto a Gerson, el joven de Vigo desaparecido en Valladolid cuando trabajaba en una obra: había sido visto por última vez hace tres días

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y no se han encontrado indicios de criminalidad

Hallan muerto a Gerson, el

Tres cosas que para un español son “muy difíciles de conseguir”, según una uruguaya: “Salen de la panadería comiéndose el coquito del pan”

Emiliana, una uruguaya que vive en Valencia, explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@emi_grando) lo que, a su parecer, resulta imposible para el español promedio: “Le baja la presión, se siente mal”

Tres cosas que para un

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

En una publicación en su perfil de LinkedIn, Luis von Ahn comparte sus claves, desde “no hacer el tonto” a reconocer el papel de la suerte: “Ser brillante no basta”

Los cinco consejos del fundador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez reitera que el

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

DEPORTES

Los primeros entrenadores de Álvaro

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”